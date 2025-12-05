Advertisement
मोदी-पुतिन की केमिस्ट्री देख चीन बोला- 'सैंक्शन-वैंक्शन यहां नहीं चलेगा', अमेरिका को लगेगी मिर्ची

Putin in India: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लेन गुरुवार को भारत में लैंड हुआ. प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरे देश ने व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. दोनों देश आज कई अहम मुद्दों पर बैठक करेंगे जिसपर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है. इसे लेकर चीन की तरफ से भी एक मैसेज आया है.  

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:38 AM IST
Putin Visit to India: जब पूरी दुनिया में बड़े-बड़े बदलाव आ रहे हैं और देश आपस में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे समय में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने एक बार फिर से भारत-रूस की पुरानी दोस्ती को सुर्खियों में ला दिया है. गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर से शुरू हुई मुलाकात महज एक भेंट नहीं थी बल्कि यह साफ दिखाता है कि दोनों देश रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंध और भी मजबूत करना चाहते हैं. हालांकि इस मुलाकात को लेकर चीन के सुर काफी बदले-बदले दिखाई दिए हैं जो कि काफी आश्चर्य की बात है. 

चीन की तरफ से पॉजिटिव मैसेज
चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हैडोंग ने गुरुवार को ग्लोबल टाइम्स से बात की. उन्होंने भारत और रूस के संबंध को बहुत ज्यादा रणनीतिक बताया है और कहा कि, ये संबंध बाहरी दबाव या किसी के दखल से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी वे बहुत फ्लेक्सिबल हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, रूस और भारत के बीच सहयोग का एक साफ मकसद है कि दोनों देश अपनी आजाद और स्वतंत्र क्षमताओं को और मजबूत करना चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर बड़ी बात कह दी

क्या प्रतिबंधों को लगेगा दोहरा झटका?
प्रोसेफर ली ने आगे कहा कि, पुतिन की इस यात्रा से भारत और रूस ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है कि कोई देश अकेला या अलग-थलग नहीं है. इसके उलट दोनों देशों को एक-दूसरे का पूरा समर्थन मिलता है और वे एक-दूसरे की जरुरतों को पूरा करते हैं. इसका मतलब है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस और भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव का सफल होने मुश्किल है. 

पश्चिमी देशों को भारत-रूस की जवाब
प्रोफेसर ली ने बताया कि, भारत और रूस का इतना गहरा सहयोग कुछ बातें साफ करता है. यह अमेरिका और यूरोप को दिखाता है कि रूस के पास बहुत ज्यादा ताकत और प्रभाव है और वह केवल पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण अपने हितों और मांगों को नहीं छोड़ेगा. इसके अलाव भारत भी अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं डरेगा और न ही अपनी रूस नीति में कोई कमजोर रुख अपनाएगा. नई दिल्ली साफ कर रही है कि ह रूस के अपनी नीति केवल अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएगी.

क्यों खास है पुतिन की यह यात्रा?
पुतिन की यह यात्रा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रही है जो अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी. भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति इस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पूरी तरह समीक्षा करेंगे जिसमें रक्षा संबंध, ऊर्जा संबंध, व्यापार का विस्तार और नए क्षेत्रों में सहयोग शामिल है. 

व्यापार मार्गों को मिलेगी नई रफ्तार
दोनों नेताओं से यह भी उम्मीद है कि वे दुनिया के बड़े और खास मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. इसमें यूरेशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में हो रहे विकास से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. दोनों देश के नेता आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना, व्यापार मार्गों को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, लॉजिस्टिक्स और नए आविष्कार में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे. 

