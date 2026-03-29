UN मंच से कासिम खान का वार, कहा- पिता इमरान को रिहा करो, शहबाज सरकार बोली- मुल्क के खिलाफ साजिश

Pakistan Imran Khan Qasim Khan News: पाकिस्तान सरकार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान का जिनेवा में UNHRC के शिखर सम्मेलन में दिया गया भाषण पसंद नहीं आया है. पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने उनके भाषण को देश के GSP Plus स्टेटस को खतरे में डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. यह स्टेटस पाकिस्तान को अपने निर्यात पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ का लाभ देता है.

'मेरे पिता को जेल से बाहर निकलवाया जाए'

कासिम खान ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) को संबोधित किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि परिषद और OHCHR पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाले कि उनके पिता इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाए. वे अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में बंद हैं.

UNHRC के 61वें सत्र में कासिम ने कहा था, 'हम इस परिषद और OHCHR से आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान के उत्पीड़न को तुरंत रोकने के लिए कहे. पाकिस्तान सरकार को संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की राय का पालन करना चाहिए और मेरे पिता को रिहा करना चाहिए.'

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पाकिस्तान का GSP Plus स्टेटस छिनवाने की साजिश

उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार, पंजाब के सूचना मंत्री आजमा बुखारी और सिंध के सूचना मंत्री शरजील मेमन ने शनिवार को संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कासिम खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेता जुल्फी बुखारी की तीखी आलोचना की. साथ ही, PTI पर पाकिस्तान को GSP Plus स्टेटस से वंचित कराने की सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया.

मंत्रियों ने आरोप लगाया, 'कासिम और उनके साथ शामिल लोगों का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज प्लस (GSP Plus) स्टेटस से वंचित कराना है. वे पाकिस्तान-विरोधी गिरोह यूरोपीय संघ में इजरायली लॉबी और प्रतिबंधित बीएलए की शाखा बीएमएम के नेताओं के साथ एक पवित्र गठबंधन बना चुके हैं. GSP Plus स्टेटस मिलने के बाद पाकिस्तान के निर्यात में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है और हजारों रोजगार सृजित हुए हैं.'

पीटीआई ने सरकार के आरोपों को किया खारिज

मंत्रियों ने आगे कहा, 'अब पीटीआई अपनी छोटी-मोटी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों का यह रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है. मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्रियों ने कहा कि इमरान खान के शासनकाल में पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज को उनके पिता नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया था.'

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हालांकि, पीटीआई ने सरकार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि वे पाकिस्तान के GSP Plus स्टेटस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. पीटीआई प्रवक्ता शेख वकास अकरम ने कहा कि न तो कासिम और न ही बुखारी ने ऐसी कोई बात कही, जिससे पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता. उन्होंने बताया कि कासिम का भाषण लाइव प्रसारित हुआ था और उन्होंने GSP Plus स्टेटस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला.