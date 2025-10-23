DNA: तालिबान से पटखनी, 'बिरादर' मुल्क कतर का 'धोखा'; PAK के टूटने का वक्त शुरू हो गया है!

Advertisement
DNA on Pakistan: अंदरुनी बगावत से जूझ रहे पाकिस्तान को अफगान तालिबान जबरदस्त पटखनी दे रहा है. अब बिरादर मुल्क कतर ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया है. क्या यह माना जाए कि अब जिन्नालैंड के टूटने का वक्त शुरू हो चुका है.  

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:30 PM IST
DNA on Pakistan and Afghan Taliban Conflict: जिस तरह अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है. उससे कहीं ज्यादा टेंशन पाकिस्तान में बढ़ रही है. इस लेख में हम तालिबान से हार पर पाकिस्तान के कबूलनामे का विश्लेषण करेंगे. उससे पहले आपको उस कासिम के बारे में बताएंगे. जिसका, मुनीर फौज में खौफ चल रहा है. पाकिस्तान ने उस पर 10 करोड़ का इनाम रखा है और वो कासिम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज दे रहा है. मिट्टी देकर ललकार रहा है. वीडियो बनाकर उसे चुनौती दे रहा है. किस तरह पाकिस्तानी सेना को पश्तून बागियों ने ललकारा है. सबसे पहले आपको ये गौर से देखना और समझना चाहिए.

TTP कमांडर मौलवी कासिम ने आसिम मुनीर को चैलेंज दिया है. कासिम ने एक वीडियो मैसेज में कहा है..मुनीर अपने फौजियों को मरने के लिए क्यों भेज रहा है. अगर मुनीर के अंदर हिम्मत है तो वो खुद कोहट आकर हमसे टक्कर लें. फिर मुनीर को पता चलेगा किसकी बाजुओं में कितना दम है.

कासिम से क्यों डर गया पाकिस्तान?

आखिर इस चैलेंज में मुनीर को कोहट आने के लिए ही क्यों कहा गया, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे. उससे पहले हम आपको उस कमांडर कासिम के बारे में बताते हैं. जिसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को चुनौती दी है. असल में TTP ने 22 अक्टूबर को दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज की चौकी पर हमला किया था. इस हमले में 22 से 25 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे. पश्तून बागियों के जिस गुट ने चौकी पर हमला किया था, उसका कमांडर मौलवी कासिम ही था. चौकी पर हमले के बाद कासिम ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तानी फौज का मजाक भी उड़ाया था. 

पश्तून बागियों का कमांडर कासिम इस वक्त मुनीर का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है. दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हुए सभी हमलों के पीछे कासिम का ही हाथ है. इसी वजह से पाकिस्तानी फौज ने मौलवी कासिम के ऊपर 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है. बड़े तलाशी अभियानों और इनाम के बावजूद अब तक मुनीर की फौज मौलवी कासिम को पकड़ नहीं पाई है. अब हम आपको मुनीर को मिली चुनौती से जुड़े दूसरे सवाल का जवाब बताते हैं यानी मुनीर को कोहट आने का चैलेंज क्यों दिया गया.

कुशल खान को संघर्ष का प्रतीक मानते हैं पश्तून

दरअसल पश्तून संस्कृति में कोहट की पहचान कुशल खान खट्टक से जोड़ी जाती है. 16वीं शताब्दी में कुशल खान खट्टक ने मुगलों की तरफ से लड़ते हुए 3 बड़े कबीलों को एक साथ हराया था. वर्ष 1667 में औरंगजेब ने कुशल खान खट्टक को कैद कर लिया था. रिहाई के बाद कुशल खान ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था. वर्ष 1674 में कुशल खान ने खैबर के दर्रे में मुगल फौज से जंग लड़ी थी. इस युद्ध में कुशल खान के लड़ाकों ने 40 हजार मुगल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था.

कुशल खान को आज भी पश्तून संघर्ष का प्रतीक माना जाता है. चूंकि ये योद्धा कोहट से था. इसी वजह से पश्तून संघर्ष की गाथाओं को कोहट से भी जोड़ा जाता है. इसी इतिहास के चलते मुनीर को कोहट आकर पश्तूनों से लड़ने की चुनौती दी गई है. पाकिस्तान का ये फेल्ड मार्शल कोहट आएगा या नहीं. इस सवाल का तो कोई ठोस जवाब नहीं है. लेकिन सीधे मुनीर को चुनौती देकर तहरीक-ए-तालिबान ने बता दिया है कि अब पश्तूनों के अंदर ना तो पाकिस्तानी फौज की दहशत है और ना पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इज्जत. 

लो जी! बिरादर मुल्क कतर ने भी दे दिया धोखा

इसी बीच शहबाज के कथित इस्लामिक दोस्त कतर ने एक ऐसा कदम उठाया है. जिसे शहबाज सरकार के मुंह पर तमाचा कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम कराने वाले कतर ने युद्धविराम को लेकर एक नया बयान जारी किया है . पाकिस्तान के साथ उसके कथित इस्लामिक दोस्त ने क्या किया है. ये भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए.

कतर ने युद्धविराम से जुड़े अधिकारिक बयान से डूरंड लाइन का जिक्र हटा दिया है. दरअसल पिछले बयान में कतर ने डूरंड लाइन को अफगानिस्तान-पाकिस्तान का बॉर्डर करार दिया था. इस बयान पर अफगान तालिबान से सख्त प्रतिक्रिया जताई थी. अफगान तालिबान की संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए कतर ने डूरंड लाइन का नाम बयान से हटा दिया है.

अपनी शर्तों पर नचा रहा अफगान तालिबान

बयान में बदलाव करके कतर ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए तालिबान का ओहदा पाकिस्तान से ज्यादा ऊपर है. पिछले 15 दिनों के अंदर ये पाकिस्तान की दूसरी कूटनीतिक हार है. पहली बार पाकिस्तान को झटका उस वक्त लगा था. जब वो अफगानिस्तान से युद्धविराम के लिए कतर जाने को मजबूर हुआ था. कतर में बातचीत के जरिए अफगानिस्तान जैसे छोटे देश ने पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे को बहुपक्षीय बना दिया था. बार-बार सामरिक और कूटनीतिक शिकस्त खाने की बौखलाहट अब पाकिस्तानी हुकूमत में साफ नजर आ रही है. इस बौखहलाट को समझने के लिए आपको पाकिस्तानी रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान बेहद गौर से समझना चाहिए. 

कतर के बदले हुए बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर का इस तरह बयान बदलना यही साबित करता है कि वो अफगानिस्तान को खुश करना चाहता है. कतर का ये बयान युद्धविराम से जुड़ा नहीं माना जा सकता. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, वो गुप्त रहेगा. ये समझौते की शर्त है कि युद्धविराम के पहलुओं को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

क्या डूरंड लाइन पर तालिबान की शर्त मान गया PAK?

ख्वाजा आसिफ युद्धविराम में गुप्त बातों का जिक्र कर रहे हैं. दूसरी तरफ युद्धविराम पर दस्तखत करने वाले अफगान तालिबान का कहना है कि युद्धविराम के समझौते में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिसे गुप्त रखने की जरूरत हो. अफगान विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है दोहा एग्रीमेंट में एक दूसरे के नागरिकों पर हमले ना करने पर सहमति बनी है. इसके साथ ही साथ समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे पर हमलों के लिए किसी पक्ष को समर्थन नहीं देंगे. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बयानों में इसी विरोधाभास की वजह से कुछ सवाल उठते हैं.

सबसे अहम सवाल ये क्या युद्धविराम के लिए पाकिस्तान ने डूरंड लाइन को सीमा ना मानने पर सहमति जता दी है. दूसरा सवाल ये है कि क्या सीज़फायर के लिए शहबाज सरकार ने अपनी क्षेत्रीय संप्रुभता पर COMPROMISE कर लिया है. अगर ऐसा हुआ है तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अब अफगान तालिबान इतना शक्तिशाली हो गया है कि पाकिस्तान उसकी शर्तों पर समझौता कर रहा है.

कहते हैं अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है . कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है. अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने ही तालिबान को खड़ा किया था. आज वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है. पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर कर रहा है.

