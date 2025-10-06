Advertisement
पाकिस्तान-चीन

पाक ने US को भेज दी 'सबसे बड़े खजाने' की पहली खेप, किसके पास है इसका सबसे बड़ा भंडार

Pakistan-USA Relations: पाकिस्तान ने अमेरिका को दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों (Rare Earth Elements) की अपनी पहली खेप भेज दी है. यह खेप पाकिस्तान और अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स (यूएसएसएम) के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के तहत भेजी गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 09:50 PM IST
Rare Earth Elements: पाकिस्तान ने अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी पहली खेप भेजी है. डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार , यह खेप पाकिस्तान और अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स (यूएसएसएम) के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत भेजी गई है और इसमें तांबा, एंटीमनी और नियोडिमियम तथा प्रेजोडायमियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं. लगभग 50 करोड़ डॉलर के इस सौदे का उद्देश्य पाकिस्तान में खनिज खोज और शोधन क्षमता स्थापित करना है. यूएसएसएम ने इस सौदे को पाकिस्तान-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर बताया है और इस्लामाबाद को उम्मीद है कि इस कदम से विदेशी निवेश, रोजगार और उन्नत तकनीकों तक पहुंच बढ़ेगी.  

इस बीच, पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सरकार पर संसदीय जांच के बिना गुप्त समझौते करने का आरोप लगाया है. पीटीआई के सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने पारदर्शिता की कमी की आलोचना की और चेतावनी दी कि इस तरह के लापरवाह, असंतुलित और गोपनीय समझौते राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सभा में पूर्ण खुलासे और बहस की मांग की. बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान के इस कूटनीतिक प्रयास को गति तब मिली जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दुर्लभ मृदा के नमूनों से भरा एक औपचारिक बक्सा भेंट किया. 

जानें क्या है दुर्लभ मृदा तत्व? 

दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) 17 धातुओं का एक समूह है जो आधुनिक तकनीकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें 15 लैंथेनाइड, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं. दुर्लभ शब्द के बावजूद, ये तत्व पृथ्वी की पपड़ी में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इनका वास्तविक महत्व इनके अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुणों में निहित है, जैसे चुंबकीय शक्ति, चालकता और चमक, जो उन्हें उच्च प्रदर्शन वाले चुंबकों, इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों, पवन टर्बाइनों, स्मार्टफोन, रक्षा प्रणालियों और अर्धचालकों के लिए आवश्यक बनाते हैं.

दुनिया के शीर्ष 10 देश जिनमें सबसे बड़े दुर्लभ मृदा भंडार हैं

चीन अनुमानित 44 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार के साथ सबसे आगे है. इसका प्रभुत्व भंडारों से कहीं आगे तक फैला है; यह वैश्विक शोधन और पृथक्करण अवसंरचना के विशाल बहुमत को नियंत्रित करता है. हाल के वर्षों में, बीजिंग ने अपने भंडारों को कम होने से बचाने के लिए म्यांमार से निम्न-श्रेणी के दुर्लभ मृदा का आयात किया है. ब्राजील 21 मिलियन टन दुर्लभ मृदा उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है. भारत लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन भंडार के साथ तीसरे स्थान पर है. दुनिया के समुद्र तट और रेत खनिज भंडारों का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा भी भारत में ही है. ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है, जिसके पास लगभग 5.7 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार है.

इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर रूस है. रूस का भंडार 3.8 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है. वियतनाम छठे स्थान पर स्थित है, वियतनाम के पास लगभग 3.5 मिलियन मीट्रिक टन तेल का भंडार है, जो मुख्य रूप से चीन की सीमा से लगे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पूर्वी तटरेखा पर स्थित है. संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद, अमेरिका के पास दुर्लभ मृदा भंडार सीमित (1.9 मिलियन मीट्रिक टन) है, तथा खनन कैलिफोर्निया में माउंटेन पास खदान तक ही सीमित है. ग्रीनलैंड आठवें स्थान पर है, जहां अनुमानित 1.5 लाख मीट्रिक टन भंडार है. तंजानिया में लगभग 900,000 मीट्रिक टन ज्ञात भंडार हैं और तंजानिया इस लिस्ट में नौवे स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका दसवें स्थान पर है और उसके पास भी लगभग 900000 मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार है.

Pakistan-USA Relations

