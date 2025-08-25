India Pakistan News: नहीं चाहिए फर्जी नाम वाला बैंड! CM योगी के पास पहुंची कंप्लेंट तो क्यों बिफर गए पाकिस्तानी मुसलमान?

Pakistan on complaint of Band Baja players in UP: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टेबल पर एक शिकायत पहुंची है. इस शिकायत पर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान बेवजह पगला गया है. कोई मुसलमानों पर जुल्म की बात कर रहा है, कोई हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहा है. कोई काफिर-काफिर चिल्ला रहा है तो कोई हिटलर वाले अंजाम का डर दिखा रहा है. पाकिस्तान के लोग काफिर-काफिर चिल्ला कर हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं. सवाल है कि शहबाज़ शरीफ के शार्गिद आखिर क्यों मरे जा रहे हैं तो इसकी वजह बने हैं बैंड-बाजे वाले हैं. लेकिन कैसे.

हिंदू नाम से दुकान चला रहे मुस्लिम बैंड-बाजे वाले



असल में सीएम योगी से की गई शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे मुसलमानों पर एक्शन लिया जाए. जो हिंदू नाम से अपनी बैंड-बाजे की दुकान चलाते हैं. सलीम-सलमान नाम के बैंड मालिक बैंड का नाम शंकर या बजरंगी नाम से दुकान चलाते हैं.

संत समाज का आरोप है कि बैंड-बाजा भी उनके रीति-रिवाज़ और संस्कृति का हिस्सा है. लिहाज़ा उन्हें ऐसे बैंडवालों की जरूरत नहीं. जिनकी दुकान के नाम में ही फरेब हो. बस ये बैंड वाली ख़बर वायरल होकर जैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंची. पाकिस्तानी मुसलमानों को तो जैसे मौत ही आ गई और फिर काफिरों का सिर तन से जुदा कर देने का ऐलान होने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी मुसलमानों क्यों भड़क रहे?

पाकिस्तानियों की दलील ये है कि जब भारत की सरकार सबका साथ....सबका विकास का दावा करती है तो फिर इस मुल्क में मुसलमान, हिंदू नाम से बैंड-बाजे की दुकान क्यों नहीं चला सकता है. चौंकाने वाली बात ये कि पाकिस्तान के मुसलमान ये मानकर बैठे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था. ठीक वैसा ही फैसला बैंड वाले मामले में भी दिया जाएगा.

पाकिस्तानी मुसलमानों का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान तो मामला खाने-पीने से जुड़ा था. लिहाज़ा धार्मिक लिहाज़ा एक बार के लिए सनातनी समाज की मांग मानी भी जा सकती थी. मगर अब मामला खाने का नहीं बल्कि बजाने का है. जिसे जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है.

कठमुल्लाओं को सनातन से भारी चिढ़!

वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है. जब पाकिस्तान बेवजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले पाकिस्तान सीएम योगी के बुल्डोजर एक्शन, सड़क पर नमाज़ नहीं पढ़ने देने का आदेश और मुहर्रम पर कम ऊंचाई वाला ताजिया और खाने-पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने जैसे फैसलों पर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर चुका है. मतलब पाकिस्तान को कोई ना कोई मौका चाहिए भारत के अंदरुनी मामले में दखल देने का और भारत के मुसलमानों को उकसाकर विवाद खड़ा करने का.

असल में पाकिस्तानियों को भारत के मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है. उसकी असली समस्या है सनातन क्योंकि जिस मुल्क का बंटवारा ही मजहबी आधार पर हुआ हो. भला वो दूसरे धर्म को फलता-फूलता कैसे देख सकता है. यही वजह है जो हिंदू कम्युनिटी जब भी अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाती है. पाकिस्तानी बेवजह उसमें कूद पड़ते है और इसे हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में पिटकर भी नहीं सुधरा पाकिस्तान

असल में पाकिस्तान आदतन मजबूर है. उसे मौका चाहिए अपना मुंह पिटवाने. अभी जुम्मा-जुम्मा चार दिन ही हुए हैं. जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक गया. लेकिन तब भी जिन्ना के ये चेले सुधरे नहीं. अच्छा होता अपनी हरकतों से सबक लेते. मगर एक बात ये भी है कि जो सुधर गया. वो फिर पाकिस्तान ही कहां रहा.

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)