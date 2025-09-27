समंदर में सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान, नेवी के प्लान से अभी से खौफ में चीन और पाकिस्तान

Indian Navy: सिर्फ तीन साल बाद समंदर पर हिंदुस्तान का राज होगा. समंदर की लहरें हिंद के जंगबाजों को देख कर सिहर जाएगी. दुश्मन के जंगी बेड़ों की तो शामत आएगी क्योंकि अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना अपने बेड़े में ऐसे विध्वंसकों को शामिल करेगी जो पलक झपकते ही समंदर में बारूदी सुनामी ला सकते हैं. चीन-पाकिस्तान जैसे मुल्कों की हवाईयां उड़ा सकते हैं. पाकिस्तान में भारत की इस भावी कामयाबी का खौफ अभी से दिख रहा है.

खौफ में पाकिस्तान

पाकिस्तानियों को जब से ये खबर मिली है. वो दहशत में आ गए हैं. उनका कहना है कि हिंदुस्तानी लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और खुद को इंप्रूव कर रहे हैं. जिस तरह समंदर अनंत है. उसी तरह समंदर में मौजूद चुनौतियां भी अनंत हैं. लेकिन उनसे पार पाना समंदर की उफान मारती लहरों को काबू करना और उसे चीरते हुए आगे बढ़ने का दम इंडियन नेवी की पहचान है.

भारतीय नौसेना का गौरवशाली इतिहास

भारतीय नौसेना का वर्तमान और भविष्य और भी ज्यादा प्रभावशाली है. क्योंकि हर नए दिन के साथ इंडियन नेवी, पहले ज्यादा ताकतवर सुदृढ़ और आक्रामक हो रही है. नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल युद्धपोत-सबमरीन-एयरक्रॉफ्ट कैरियर पहले से ज्यादा एडवांस-हाइटेक और विध्वंसक हो चुके हैं. बस इसी बात से दुनिया हैरान है. 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मानो नींद हराम हो चुकी है.

'जल्द हिंदुस्तान सुपरपावर बनेगा'

हिंदुस्तान से लड़ना तो दूर अब आंख दिखाने की हिमाकत करने के लिए भी सौ बार सोचना पड़ेगा. जानते हैं क्यों, दरअसल अगले 3 साल में भारतीय नौसेना के बेड़े में कुछ खास जंगी जहाज शामिल होंगे. जिनमें से कुछ जहाजों का समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक इंडियन नेवी के पास करीब 150 युद्धपोत होंगे.

हिंदुस्तानी नौसेना की ये तैयारी सिर्फ पाकिस्तान जैसे दुश्मन के लिए बल्कि समंदर का सिकंदर बनने के लिए है. क्योंकि मौजूदा वक्त की समुद्री सेना सबसे शक्तिशाली है. ऐसे में भारत खुद को समंदर में सर्वशक्तिशान बनाने के लिए लगातार खुद को अपडेट कर रहा है. नए समुद्री जंगबाजों की खेप तैयार कर रहा है.

'पाकिस्तानी फौज घर-मकान बना रही है'

वहीं पाकिस्तानी फौज घर-मकान और दुकाने बना रही है. जिस मुल्क की फौज रियल स्टेट में आ जाए, सोसायटी बनाए, सीमेंट बनाए, उस मुल्क का ऊपरवाला मालिक है, काम इनका बॉर्डर पर है लेकिन ये लोग मुल्क के अंदर दुकानदारी कर रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान की फितरत भीख मांगना है. लिहाजा वो चीन के आगे झोली फैलाकर अपने हथियारों की खेप जुटा रहा है. खबरें ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत करने के लिए चीन 50 वॉरशिप दे सकता है. मगर भीख के हथियार से पाकिस्तान ताकतवर बन जाएगा. हिंदुस्तान से लड़ने की कुव्वत जुटा पाएगा, ये कतई मुमकिन नहीं.