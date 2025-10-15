Advertisement
trendingNow12962707
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ISI की बार-बार हो रही नाकाम, फौज भी नाराज, आसिम मुनीर दे दिया अल्टीमेटम

Asim Munir: पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. बताया जा रहा है कि बार-बार नाकामी की वजह से आसिम मुनीर ISI को अल्टीमेटम दे दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISI की बार-बार हो रही नाकाम, फौज भी नाराज, आसिम मुनीर दे दिया अल्टीमेटम

Pakistan Army: कभी दुनिया की सबसे ताकतवर, खतरनाक और बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार की जाने वाली ISI अब पहले जैसे नहीं रही, कई मामलों में उसकी नाकामी खुलकर सामने आ जाती है. यही कारण है ISI और पाक सेना के रिश्ते खराब हो रहे हैं. ISI की नाकामी के चलते सेना पर जानलेवा और शर्मनाक हमले हुए हैं, खासकर अफगान तालिबान, पाकिस्तान का TTP और ऑपरेशन सिंदूर में.

तालिबान ने मार डाले 58 सैनिक

सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पर बेहद नाराज हैं. अफगान तालिबान ने दावा किया कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला और कई को घायल किया. पहले तालिबान और TTP ISI के सहयोगी थे लेकिन अब ये दुश्मन बन गए हैं. खुद ISI के जरिए पाले गए समूहों से हारना सेना के लिए बेहद शर्मनाक है. ISI में अफसर कई सालों से अपने पदों पर बने हुए हैं और नया बदलाव नहीं कर रहे. इससे संगठन में सुस्ती और असंतुलन पैदा हुआ है.

TLP के विरोध प्रदर्शन

एक और बड़ी नाकामी TLP (तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान) के विरोध प्रदर्शन में आई. पहले ISI TLP का इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए करता था लेकिन अब TLP सीधे सत्ता विरोधी हो गया है. इससे ISI की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं. कश्मीर मामले में भी ISI पिछड़ रही है. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चौंका दिया. भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक असफलता की बड़ी वजह सेना का ज्यादा दखल, तालमेल की कमी और संगठन में फूट है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुनीर बोल- लापरवाही नहीं होनी चाहिए

फील्ड मार्शल मुनीर अब ISI को स्वतंत्र रूप से काम करने दे रहे हैं लेकिन इस वजह से अंदरुनी नाराजगी बढ़ गई है. उन्होंने जीएचक्यू, रावलपिंडी में सेना और ISI के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें चेतावनी दी कि फिर कोई लापरवाही न हो. मुनीर ने तालिबान और TLP के खिलाफ रणनीति को दोबारा तैयार करने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को कहा.

मुनीर ने ISI को दिया अल्टीमेटम

मुनीर ने ISI और सेना दोनों को अल्टीमेटम दिया कि सिस्टम को सही करें. भारत के अधिकारियों के मुताबिक मुनीर अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं लेकिन घर पर स्थिति उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और शर्मनाक है. इस स्थिति से पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी की विश्वसनीयता दोनों पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

ISIPakistan Army

Trending news

'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
Bye Elections 2025
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!