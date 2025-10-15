ISI की बार-बार हो रही नाकाम, फौज भी नाराज, आसिम मुनीर दे दिया अल्टीमेटम

Pakistan Army: कभी दुनिया की सबसे ताकतवर, खतरनाक और बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार की जाने वाली ISI अब पहले जैसे नहीं रही, कई मामलों में उसकी नाकामी खुलकर सामने आ जाती है. यही कारण है ISI और पाक सेना के रिश्ते खराब हो रहे हैं. ISI की नाकामी के चलते सेना पर जानलेवा और शर्मनाक हमले हुए हैं, खासकर अफगान तालिबान, पाकिस्तान का TTP और ऑपरेशन सिंदूर में.

तालिबान ने मार डाले 58 सैनिक

सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पर बेहद नाराज हैं. अफगान तालिबान ने दावा किया कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला और कई को घायल किया. पहले तालिबान और TTP ISI के सहयोगी थे लेकिन अब ये दुश्मन बन गए हैं. खुद ISI के जरिए पाले गए समूहों से हारना सेना के लिए बेहद शर्मनाक है. ISI में अफसर कई सालों से अपने पदों पर बने हुए हैं और नया बदलाव नहीं कर रहे. इससे संगठन में सुस्ती और असंतुलन पैदा हुआ है.

TLP के विरोध प्रदर्शन

एक और बड़ी नाकामी TLP (तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान) के विरोध प्रदर्शन में आई. पहले ISI TLP का इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए करता था लेकिन अब TLP सीधे सत्ता विरोधी हो गया है. इससे ISI की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं. कश्मीर मामले में भी ISI पिछड़ रही है. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चौंका दिया. भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक असफलता की बड़ी वजह सेना का ज्यादा दखल, तालमेल की कमी और संगठन में फूट है.

मुनीर बोल- लापरवाही नहीं होनी चाहिए

फील्ड मार्शल मुनीर अब ISI को स्वतंत्र रूप से काम करने दे रहे हैं लेकिन इस वजह से अंदरुनी नाराजगी बढ़ गई है. उन्होंने जीएचक्यू, रावलपिंडी में सेना और ISI के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें चेतावनी दी कि फिर कोई लापरवाही न हो. मुनीर ने तालिबान और TLP के खिलाफ रणनीति को दोबारा तैयार करने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को कहा.

मुनीर ने ISI को दिया अल्टीमेटम

मुनीर ने ISI और सेना दोनों को अल्टीमेटम दिया कि सिस्टम को सही करें. भारत के अधिकारियों के मुताबिक मुनीर अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं लेकिन घर पर स्थिति उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और शर्मनाक है. इस स्थिति से पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी की विश्वसनीयता दोनों पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं.