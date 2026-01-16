Advertisement
नहीं सुधर रहे बलूचिस्तान के हालात, डेथ स्क्वाड ने कर दी 3 और बलूचों की हत्या

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड द्वारा तीन और बलूच लोगों की हत्या कर दी गई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 16, 2026, 10:30 AM IST
Balochistan News: पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगातार अशांति फैली हुई है. आम लोगों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है, एक बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड द्वारा तीन और बलूच आम लोगों की कथित तौर पर एक्स्ट्राज्यूडिशियल हत्या की रिपोर्ट दी है.

पाक बलूच नेशनल मूवमेंट के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने बताया कि मुल्ला रजाक की  बॉडी उनके गायब होने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार को प्रांत के सेमस्वरी कोआर इलाके में फेंकी हुई मिली. राइट्स बॉडी ने कहा कि रजाक को 14 जनवरी को बिना किसी लीगल वारंट या वजह के डेथ स्क्वाड ने किडनैप कर लिया था.

उनके शरीर पर गंभीर टॉर्चर के निशान बताते हैं कि उन्हें कस्टडी में बेरहमी से मारा गया था. यह घटना बलूचिस्तान में जबरन गायब करने और एक्स्ट्राज्यूडिशियल हत्याओं के चल रहे पैटर्न को दिखाती है, जहां आम लोगों को बिना किसी सजा के निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि पाक ने पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड द्वारा जोहैब अहमद को जबरन गायब करने और बिना कानूनी कार्रवाई के मारने की भी निंदा की, जोहैब पंजगुर जिले का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और पार्ट-टाइम दुकानदार था.

मानवाधिकार संस्था ने कहा कि 14 जनवरी को जोहैब की बॉडी पंजगुर के बोनिस्तान इलाके से मिली, जिस पर गोलियों के कई घाव और गंभीर टॉर्चर के निशान थे. जोहैब 13 जनवरी को पंजगुर के वाशबूड इलाके में म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस में एक इंटरव्यू के लिए पहुंचा था, तभी एक सफेद टोयोटा कोरोला में नकाबपोश हथियारबंद लोग घुस आए। हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिससे गेटकीपर मुहम्मद आलम घायल हो गया, और फिर ज़ोहैब को जबरदस्ती ऑफिस के अंदर खींच लिया.

हथियारबंद ग्रुप ने सबके सामने जोहैब को बुरी तरह पीटा और ले गए. बलूच नागरिक की एक और बेरहमी से हत्या पर रोशनी डालते हुए, मानवाधिकार संस्था ने कहा कि जरीफ बलूच को 14 जनवरी को उसके मेडिकल स्टोर से हिरासत में लिया गया और उसी दिन डेथ स्क्वाड ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मार डाला. जरीफ को पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने उसके मेडिकल स्टोर से जबरदस्ती उठाया और 2 घंटे के अंदर, उसी इलाके से गोलियों से छलनी उसकी बॉडी बरामद की गई.

बलूचिस्तान पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों लगातार हो रहे अत्याचारों से जूझ रहा है, जो इस इलाके में डेथ स्क्वाड को बलूच लोगों को जबरदस्ती गायब करने, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मारने और गैर-कानूनी हिरासत में रखने में मदद करते हैं. (IANS)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

