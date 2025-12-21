Advertisement
5 साल की JOB पर 1.5 करोड़ का घर! ऑफर से बौराए नेटिजंस बोले- बस इसी कंपनी में चाहिए नौकरी

Salary and Perks: कुछ कंपनियां स्टाफ को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए नए-नए तरीके निकालती हैं. एक ऐसी ही ऑटोमोबाइल कंपनी अपने अनोखे इंसेंटिव प्लान की वजह से सुर्खियों में है. कंपनी 5 साल तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ कीमत का फ्लैट ऑफर कर रही है. इसके लिए उसने बाकायदा एक अपार्टमेंट बनवा लिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:56 PM IST
Company offers flats to employees: इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में तमाम कंपनियां अपने स्टाफ को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए नई-नई स्कीम निकाल रही हैं. ऐसे संस्थानों का एचआर डिपार्टमेंट और वहां तैनात HR बीपी, स्टाफ को नौकरी से निकालने की धमकी नहीं देते. ऑटोमोटिव फास्टनर्स बनाने वाली Zhejiang Guosheng Automobile Co Ltd ने स्किल्ड कर्मचारियों को आकर्षित करने और उन्हें कंपनी में बनाए रखने के लिए अनोखा इंसेंटिव प्लान पेश किया है. कंपनी का दावा है कि जो कर्मचारी कंपनी के साथ कम से कम पांच साल काम करेंगे, उन्हें मुफ्त अपार्टमेंट दिए जाएंगे. 

ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ने अपने ऑफिस के पास 18 रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदे हैं. द स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घर कर्मचारियों को लॉन्ग-टर्म रिटेंशन प्लान के हिस्से के तौर पर दिए जाएंगे. 

जितने में मिलती थी ग्रेच्युटी उतने टाइम पीरियड में ढेढ़ करोड़ का घर

जो अपार्टमेंट कर्मचारियों को तोहफे में दिए जाएंगे वो सभी अपार्टमेंट कंपनी के परिसर से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं. उन घरों का साइज़ 100 से 150 वर्ग मीटर के बीच है. कंपनी ने ये प्रॉपर्टीज़ लगभग दो साल पहले खरीदी थीं, जब रियल एस्टेट की कीमतें मौजूदा लेवल से बहुत कम थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के मालिक ने इस अपार्टमेंट यूनिट को खरीदने के लिए उस समय 10 मिलियन युआन यानी करीब ₹12.7 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था.

ये भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा

पांच भाग्यशाली लोगों को मिला सपनों का घर

वेंझोउ स्थित कंपनी की हालिया जॉब लिस्टिंग में कहा गया है कि जो कर्मचारी पांच साल की सर्विस पूरी करेंगे, वे फ्लैट पाने के हकदार होंगे. Zhejiang Guosheng में अभी लगभग 450 लोग काम करते हैं. इस साल, पांच फ्लैट अलॉट किए गए हैं.

नियमों के तहत दो विजेता जूनियर पदों से मैनेजमेंट पदों तक पहुंचे हैं. जिन कर्मचारियों को फ्लैट मिलता है, उन्हें कंपनी के साथ अगले पांच साल तक की सर्विस कंटिन्यू करनी होगी. कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन ने कहा कि इस पहल का मकसद काबिल प्रोफेशनल्स को पुरस्कृत करना और उन्हें बनाए रखना है.

तीन सालों में कुल 18 फ्लैट देने की योजना

कंपनी के मुताबिक 2025 में पांच फ्लैट दे चुकी कंपनी 2026 में आठ लोगों को ये इनाम देगी. इस तरह तीन सालों में कुल 18 फ्लैट देने की योजना है. मैनेजमेंट ने कहा, 'हमारा लक्ष्य है: बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करके अपनी कोर मैनेजमेंट टीम को बनाए रखना. 

सभी अपार्टमेंट कंपनी के परिसर से पांच किलोमीटर के दायरे में हैं और उनका साइज़ 100 से 150 वर्ग मीटर के बीच है. इस इलाके में सेकंड-हैंड प्रॉपर्टी यानी घरों की कीमत 7,000 से 8,500 युआन (लगभग US$990 से US$1,200) प्रति स्क्वायर मीटर है, इस हिसाब से गिफ्ट में दिए जा रहे फ्लैट की अनुमानित कीमत ₹1.2 करोड़ से ₹1.5 करोड़ के बीच है.

कर्मचारियों को मालिकाना हक कैसे ट्रांसफर होता है?

एक कर्मचारी कपल को पहले ही 144-स्क्वायर-मीटर का फ्लैट अलॉट किया जा चुका है. कर्मचारियों को हाउसिंग एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और रेनोवेशन पूरा होने के बाद शिफ्ट होना होगा. पांच साल की सर्विस पूरी करने के बाद, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक औपचारिक रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को कंपनी को रेनोवेशन का खर्च वापस करना होता है.

दुनिया में ऐसे कई मालिक और चेयरमैन हैं. जो किसी की गाढ़ी कमाई का कोई भी हिस्सा नहीं मारते हैं. हमेशा खुशहाल रहते हैं. वो किसी की बद्दुआ नहीं लेते हैं.  

प्राइवेट नौकरी (Private Job) करने वालों के बीच सरकार के श्रम मंत्रालय के नियम-कानूनों की चर्चा होती रहती है. लेबर लॉ (labour law) की बात होती है तो वर्किंग आवर्स यानी काम के घंटों से लेकर  ग्रेच्युटी (Gratuity) तक सभी उत्साहित  रहते हैं. हाल ही में मोदी सरकार ने न्यू लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव किया था. अब केवल 1 साल की सर्विस पर भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा, जबकि पहले 5 साल तक नौकरी करने बाद ग्रेच्युटी मिलती थी. इसी तरह नौकरी छोड़ने के महज दो दिन के अंदर कर्मचारी का बकाया भुगतान (फुल एंड फाइनल) देने के साथ महज एक साल की सर्विस पर भी ग्रेच्युटी का लाभ देने का नियम बनाया है.

ऐसे में चीनी कंपनी के इस ऑफर को नेटिजंस हाथों-हाथ ले रहे है. सोशल मीडिया में इस ऑफर की धूम है. लोग कह रहे हैं कि कंपनी का मालिक इंसान नहीं देवता है जो महज पांच साल की वफादारी के नाम पर डेढ़ करोड़ का घर दे रहा है. गौरतलब है कि भारत में कुछ समय पहले तक पांच साल टिक के काम करने पर कर्मचारियों को महज ग्रेज्युचिटी मिलती थी. बहुत से लोग अपने स्टाफ की ग्रेच्युटी तक डकार जाते थे.

भारत में भी सावजी ढोलकिया ऐसे कारोबारी हैं जो अपने कर्मचारियों को साल में एक बार अनोखा बोनस देते हैं. कभी कार, कभी ज्वैलरी तो कभी घर गिफ्ट देते हैं. कई कंपनियों में पुराने कर्मचारियों को विशेष आदर-सम्मान और सुविधाएं मिलती हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

