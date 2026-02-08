ये रोबॉट्स तो ब्रूस ली निकले...बौद्ध भिक्षुओं के साथ लगाए कुंग फू के पैंतरे, वायरल हो रहा VIDEO

चीन के मशहूर मंदिर में रोबोट्स का भिक्षुओं के साथ कुंग-फू प्रैक्टिस के वायरल वीडियो ने वहां के लोगों को चौंका दिया है. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रोबोट्स बिलकुल इंसानों की तरह पैंतरें बदल कर कुंग-फू प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सदियों से इंसान जिस विधा को कठिनाई से सीखते आ रहे हैं ये रोबोट्स एक कमांड पर ही सब कुछ बेहतरीन तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन वीडियो क्लिप्स में मशीनें ऐसे अनुशासन में एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रही हैं जिसे सीखने में इंसानों ने सदियां बिता दीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो चीन के हेनान प्रांत में मशहूर शाओलिन मंदिर का है. इस वीडियो में एक हैरान करने वाला और अजीबो-गरीब नज़ारा दिखाई दे रहा है. इस मंदिर में एक नई क्लास शुरू हुई है, जहां इस क्लास में इंसानों जैसे रोबोट अब वहां के भिक्षुओं के साथ मिलकर मशहूर शाओलिन कुंग फू की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. CGTN की रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी परंपरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस अनोखे मेल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान तेज़ी से खींचा है.

Shaolin Temple has started practicing kung fu with robots. pic.twitter.com/iqwXviQgv5 — Science girl (@sciencegirl) February 5, 2026

बेहतरीन पैंतरों से कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे रोबोट्स

मंदिर के भिक्षुओं के साथ बेहतरीन पैंतरो के साथ प्रैक्टिस करते इन रोबोट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इन वीडियो क्लिप्स पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कोई इन वीडियोज को देखकर चीन की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे लेकर डर दिखा रहा है. वहीं कई लोग तो सिर्फ यह देखकर ही हैरान हैं कि रोबोटिक्स की दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ गई है, जबकि दूसरे लोग इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि इसका आने वाले भविष्य पर क्या असर होगा.

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में, ह्यूमनॉइड रोबोट शाओलिन भिक्षुओं के साथ तालमेल बिठाकर चलते हुए दिख रहे हैं. ये रोबोट मार्शल आर्ट्स के पोज़ की नकल करते हैं, ट्रेनिंग ड्रिल करते हैं और मंदिर परिसर के अंदर तय कुंग-फू रूटीन करते हैं. ये मशीनें हर हरकत को बहुत बारीकी से दोहराती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान स्टूडेंट अपने गुरु से सीखता है. एक यूज़र ने कमेंट किया, 'मुझे लगता है कि शाओलिन कुंग फू मूव्स पहले से ही बहुत मुश्किल हैं, फिर भी ये रोबोट उनकी नकल कर सकते हैं यह सच में कमाल है.' वहीं एक दूसरे यूजर ने इसे महान आविष्कार बताया.

