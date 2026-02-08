Advertisement
trendingNow13102742
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनये रोबॉट्स तो ब्रूस ली निकले...बौद्ध भिक्षुओं के साथ लगाए कुंग फू के पैंतरे, वायरल हो रहा VIDEO

ये रोबॉट्स तो ब्रूस ली निकले...बौद्ध भिक्षुओं के साथ लगाए कुंग फू के पैंतरे, वायरल हो रहा VIDEO

मंदिर के भिक्षुओं के साथ बेहतरीन पैंतरो के साथ प्रैक्टिस करते इन रोबोट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इन वीडियो क्लिप्स पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कोई इन वीडियोज को देखकर चीन की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे लेकर डर दिखा रहा है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये रोबॉट्स तो ब्रूस ली निकले...बौद्ध भिक्षुओं के साथ लगाए कुंग फू के पैंतरे, वायरल हो रहा VIDEO

चीन के मशहूर मंदिर में रोबोट्स का भिक्षुओं के साथ कुंग-फू प्रैक्टिस के वायरल वीडियो ने वहां के लोगों को चौंका दिया है. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रोबोट्स बिलकुल इंसानों की तरह पैंतरें बदल कर कुंग-फू प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सदियों से इंसान जिस विधा को कठिनाई से सीखते आ रहे हैं ये रोबोट्स एक कमांड पर ही सब कुछ बेहतरीन तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन वीडियो क्लिप्स में मशीनें ऐसे अनुशासन में एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रही हैं जिसे सीखने में इंसानों ने सदियां बिता दीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो चीन के हेनान प्रांत में मशहूर शाओलिन मंदिर का है. इस वीडियो में एक हैरान करने वाला और अजीबो-गरीब नज़ारा दिखाई दे रहा है. इस मंदिर में एक नई क्लास शुरू हुई है, जहां इस क्लास में इंसानों जैसे रोबोट अब वहां के भिक्षुओं के साथ मिलकर मशहूर शाओलिन कुंग फू की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. CGTN की रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी परंपरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस अनोखे मेल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान तेज़ी से खींचा है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतरीन पैंतरों से कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे रोबोट्स
मंदिर के भिक्षुओं के साथ बेहतरीन पैंतरो के साथ प्रैक्टिस करते इन रोबोट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इन वीडियो क्लिप्स पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कोई इन वीडियोज को देखकर चीन की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे लेकर डर दिखा रहा है. वहीं कई लोग तो सिर्फ यह देखकर ही हैरान हैं कि रोबोटिक्स की दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ गई है, जबकि दूसरे लोग इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि इसका आने वाले भविष्य पर क्या असर होगा.

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में, ह्यूमनॉइड रोबोट शाओलिन भिक्षुओं के साथ तालमेल बिठाकर चलते हुए दिख रहे हैं. ये रोबोट मार्शल आर्ट्स के पोज़ की नकल करते हैं, ट्रेनिंग ड्रिल करते हैं और मंदिर परिसर के अंदर तय कुंग-फू रूटीन करते हैं. ये मशीनें हर हरकत को बहुत बारीकी से दोहराती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान स्टूडेंट अपने गुरु से सीखता है. एक यूज़र ने कमेंट किया, 'मुझे लगता है कि शाओलिन कुंग फू मूव्स पहले से ही बहुत मुश्किल हैं, फिर भी ये रोबोट उनकी नकल कर सकते हैं यह सच में कमाल है.' वहीं एक दूसरे यूजर ने इसे महान आविष्कार बताया.

यह भी पढ़ेंः रेत के समंदर में निकला 'नायाब' खजाना, क्या है न्यू मैक्सिको की रहस्यमयी गुफा का राज?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Robotschina

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान