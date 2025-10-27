DNA: ना ईंधन खत्म, ना रुकेगी उड़ान, पुतिन की 'महा-विनाशक' मिसाइल ने खोला प्रलय का दरवाजा! सदमे में दुनिया!

Russia Burevestnik Missile: यूक्रेन के साथ पिछले 3 साल से जंग लड़ रहे रूस ने अब नाटो को उसकी औकात दिखाने का फैसला कर लिया है. उसने एक ऐसी खतरनाक मिसाइल बनाई है, जो अंतहीन समय तक आकाश में उड़ सकती है और जिसे ट्रैक करना भी लगभग नामुमकिन है.
Features of Russia Burevestnik Missile: रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है, जो अजेय है, अपराजेय है और अंतहीन है. इसकी रेंज UNLIMITED है..यानी जब तक चाहे तब तक ये मिसाइल लगातार हवा में रह सकती है. रूस की इस मिसाइल का नाम है बुरेवेस्तनिक और इसकी खासियत है कि ये परमाणु ऊर्जा पर चलती है. इस मिसाइल के अंदर पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. मिसाइल में एक छोटा परमाणु रिएक्टर फिट किया गया है जो लगातार इसे उड़ान के लिए ऊर्जा देता रहता है. यानी कि इस मिसाइल की रेंज UNLIMITED है. जब तक इस मिसाइल को नष्ट नहीं किया जाएगा या फिर इसके रिएक्टर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, तब तक ये मिसाइल लगातार हवा में रह सकती है.
रूस का नाटो देशों को बड़ा पैगाम
दुनिया में आज तक कोई भी देश या एजेंसी ऐसी मिसाइल नहीं बना पाई है. जो लगातार आसमान में उड़ान भरती रहे. इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस हथियार को गेमचेंजर माना जा रहा है. रूस ने एटमी ईंधन से चलने वाली इस मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है. इसी वजह से माना जा रहा है कि पुतिन ने इस मिसाइल टेस्ट के जरिए नाटो देशों को अपनी ताकत से जुड़ा सख्त पैगाम दिया है. ये मिसाइल रूस के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद आर्मी चीफ ने पुतिन को इस टेस्ट से जुड़ी जानकारी दी है.
रूस के आर्मी चीफ ने पुतिन को जो जानकारी दी है उसके अनुसार अपने टेस्ट के दौरान ये मिसाइल 15 घंटों तक हवा में रही थी और इसने 14 हजार किलोमीटर का फासला तय किया था. सबसे खास पहलू था मिसाइल का FLIGHT ALTITUDE यानी उड़ान की ऊंचाई. टेस्ट के दौरान पुतिन का ये शक्तिशाली हथियार सिर्फ 25 से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ा था. यानी इस ऊंचाई पर दुनिया को कोई भी राडार इस मिसाइल को लोकेट नहीं कर पाएगा. परीक्षण के दौरान इस मिसाइल की गति 1300 किलोमीटर प्रति घंटा तक गई थी. मिसाइल में 10 मीट्रिक टन का विस्फोटक भी लोड किया गया था ताकि रियल टाइम हालात में मिसाइल की टेस्टिंग हो सके.
ब्रह्मोस की तरह भरती है उड़ान
रूस ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसे देखने पर पता चलता है कि मिसाइल ने उड़ान भरते वक्त बहुत कम ऊंचाई हासिल की थी. इसके बाद मिसाइल ने हवा में संतुलित होकर उड़ना शुरु कर दिया था. ये उड़ान काफी हद तक ब्रह्मोस जैसी नजर आती है. ब्रह्मोस भी शुरुआती चरण में ऊपर की तरफ उड़ती है और फिर तकरीबन 90 डिग्री का टर्न लेकर सीधी उड़ान भरने लगती है. ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया था कि ब्रह्मोस को राडार से पकड़ना मुश्किल है. यही दावा रूस की इस नई मिसाइल को लेकर भी किया जा रहा है.
ये पहली बार नहीं है जब रुस ने इस तरह परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया हो . इससे पहले रूस पोसाइडन नाम का एक ऐसा टॉरपीडो बना चुका है जो परमाणु ऊर्जा पर चलता है. मिसाइल की ही तरह इस टॉरपीडो के अंदर भी एक छोटा परमाणु संयंत्र लगा है. यानी अगर रूस की नेवी इस टॉरपीडो को एक बार फायर कर दे तो पानी का ये रॉकेट तब तक दुश्मन का पीछा कर सकता है, जब तक उसे तबाह ना कर दे.
मिसाइल टेस्ट के बाद क्या बोले ट्रंप और नाटो
इस मिसाइल टेस्ट के जरिए पुतिन का मकसद नाटो सदस्यों को पैगाम देना था. इस पैगाम की वजह है यूक्रेन को नाटो सदस्यों का लगातार समर्थन. अमेरिका में पुतिन और डॉनल्ड ट्रंप की मुलाकात के बावजूद नाटो से लगातार रुस विरोधी बयान सामने आ रहे हैं. यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो और अमेरिका के बीच कितना विरोधाभास है. ये जानने के लिए आपको रूस के मिसाइल टेस्ट के बाद दोनों खेमों से आए बयान गौर से देखने और समझने चाहिए.
इस मिसाइल टेस्ट के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भरोसा कि रुस उनके साथ किसी किस्म का खेल नहीं खेल रहा है. जबकि नाटो के महासचिव का कहना था कि रूस अब कमजोर हो गया है और यूक्रेन को हमारा समर्थन ही रूस की शिकस्त की वजह बनेगा.
दुश्मनों के साथ कैसे खेल रहे हैं पुतिन
शायद पुतिन भी ये समझ चुके हैं कि ट्रंप भले ही उनकी बात सुनना और समझना चाहते हैं लेकिन नाटो के सदस्य किसी भी कीमत पर रूस की हार चाहते हैं. इसी वजह से पुतिन ने लगातार नाटो के सदस्य देशों पर प्रेशर बढ़ाने की रणनीति अपनाई है ताकि यूक्रेन युद्ध में इन देशों की सक्रियता कम की जा सके. जब एटमी रिएक्टर वाली सुपर मिसाइल का टेस्ट कामयाबी के साथ पूरा हुआ तो इशारों-इशारों में पुतिन ने बता दिया कि ये मिसाइल सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि तैनाती के लिए तैयार की गई है.
पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो पहले अपने विरोधी को अलग-अलग संकेतों से चेतावनी देते हैं. इस दौरान पुतिन लगातार दुश्मन की हरकतों और रणनीति पर नजर भी रखते हैं. पुतिन ने यूक्रेन पर भी हमला कई चेतावनी देने के बाद ही किया था. यही रणनीति पुतिन नाटो के सदस्य देशों के साथ भी अपना रहे हैं. अब हम आपको पुतिन की रणनीति से जुड़ी कुछ जानकारियां देने जा रहे हैं.
विरोधियों को अपने तरीके से दे रहे संदेश
पिछले महीने रूस के ड्रोन पोलैंड की वायुसीमा में घुस गए थे. हालांकि ये अटैक ड्रोन नहीं थे लेकिन ये घुसपैठ 50 से 100 किलोमीटर तक हुई थी. बाद में बेलारूस ने बयान दिया था कि तकनीकी खराबी की वजह से ड्रोन रास्ता भटक गए थे. 22 से 23 दिसंबर के बीच रूस के ड्रोन नॉर्वे, डेनमार्क और यहां तक कि जर्मनी की वायुसीमा में देखे गए थे. इन ड्रोंस ने वायुसीमा का उल्लंघन किया था और फिर वापस लौट गए थे. इस घुसपैठ की वजह से तीनों देशों का हवाई यातायात बाधित हो गया था. 10 अक्टूबर को रूस की एक फौजी टुकड़ी एस्टोनिया की सीमा के बेहद नजदीक पहुंच गई थी. हालांकि रुस ने इस मौजूदगी को रुटीन गश्त बताया था लेकिन एस्टोनिआई सेना हाई अलर्ट के मोड में आ गई थी.
इस किस्म की छोटी मोटी घुसपैठ और गश्त के जरिए रूस की फौज बार-बार यही संदेश दे रही है कि पूर्वी यूरोप के नाटो सदस्य अब यूक्रेन के युद्ध से हाथ पीछे खींच लें. पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि यूक्रेन में स्पेशळ सैन्य ऑपरेशन को कामयाब बनाना उनकी सबसे प्राथमिकता है. युद्ध के तीन साल हो चुके हैं. रूस को बढ़त मिली है लेकिन विजय नहीं. इसी वजह से पुतिन अब बड़े हथियारों को धार दे रहे हैं ताकि उनके विरोधी ये समझ पाएं कि यूक्रेन में अपने मिशन से पुतिन रत्ती भर पीछे नहीं हटेंगे.