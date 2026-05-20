पहले ट्रंप, फिर पुतिन...चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या है मकसद?

Putin in China: ईरान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा तनाव है, इस तनाव के बीच ही ट्रंप ने चीन का दौरा किया था. उनके दौरे के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं. यहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका जोरदार स्वागत किया, पुतिन के इस दौरे पर रूस और चीन के बीच व्यापार सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है. खासकर रूस से चीन को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई पर चर्चा होने की संभावना है, हालांकि, अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

Chinese President Xi Jinping welcomes Russian President Vladimir Putin in Beijing. Add Zee News as a Preferred Source (Source: Reuters) pic.twitter.com/1aUkzwSAJ1 May 20, 2026

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