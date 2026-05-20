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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपहले ट्रंप, फिर पुतिन...चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या है मकसद?

पहले ट्रंप, फिर पुतिन...चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या है मकसद?

Vladimir Putin in China: हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा किया था. उनके दौरे के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं, यहां पहुंचने के बाद शी जिनपिंग ने उनका जोरदार स्वागत किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 20, 2026, 10:08 AM IST
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पहले ट्रंप, फिर पुतिन...चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या है मकसद?

Putin in China: ईरान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा तनाव है, इस तनाव के बीच ही ट्रंप ने चीन का दौरा किया था. उनके दौरे के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं. यहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका जोरदार स्वागत किया, पुतिन के इस दौरे पर रूस और चीन के बीच व्यापार सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है. खासकर रूस से चीन को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई पर चर्चा होने की संभावना है, हालांकि, अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है. 

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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Vladimir Putin in China

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