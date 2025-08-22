सदा पे, ईजी पैसा... आतंकी आका मसूद 'स्लमडॉग' बनने को मजबूर, पाकिस्तान की खुली पोल; डब्बा गोल
पाकिस्तान-चीन

सदा पे, ईजी पैसा... आतंकी आका मसूद 'स्लमडॉग' बनने को मजबूर, पाकिस्तान की खुली पोल; डब्बा गोल

Terrorist Masood Azhar: ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी मसूद के हालात इतने खराब हो गए हैं कि आतंकियों को भर्ती करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं. जैश-ए-मोहम्मद ने गुप्त रूप से 3910 करोड़ रुपये जुटाने का अभियान चलाया, ताकि 313 नए आतंकी कैंप बनाए जा सकें. मसूद और उसके भाई तल्हा ने डिजिटल वॉलेट्स और मस्जिदों में चंदा इकट्ठा किया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:36 AM IST
सदा पे, ईजी पैसा... आतंकी आका मसूद 'स्लमडॉग' बनने को मजबूर, पाकिस्तान की खुली पोल; डब्बा गोल

Masood Azhar Big News: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उसके पास आतंकियों को भर्ती करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं. लिहाजा उसने करीब 4000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक नया मिशन शुरू किया है. मसूद अजहर मस्जिदों और मदरसों के बाहर ऑनलाइन भीख मांग रहा है. दूसरी तरफ आतंकियों ने भी अब एक लाख रुपये के बदले जान देने से इनकार कर दिया है. अपना रेट बढ़ा दिया है, रिपोर्ट पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे.

मसूद को पैसों और आतंकियों दोनों का टोटा

पाकिस्तानी चीख-चीख कर कह रहे हैं कि मसूद अजहर खुलेआम चंदा मांग रहा है. मसूद के भेजे मुजाहिद कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं. उनको कुछ माली दिक्कत है.'

मसूद अजहर का टाइम खराब 

पाकिस्तान के लोगों की ये बातें मसूद के गुर्गे सुन लेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर यानी लश्कर का मुखिया दाने-दाने को मोहताज हो गया है. वो एक ही हमले में गरीबी रेखा के नीचे चला गया है और ऐसा नीचे गया है कि रोजी-रोटी का इंतजाम करने के लिए भी मस्जिद-मदरसों के बाहर भीख मांगनी पड़ रही है.

गरीबी रेखा' के नीचे मसूद अजहर!

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मसूद अजहर अब कश्कोल (भीख का कटोरा) लेकर फिर रहा है और कह रहा है अल्लाह के नाम पर भाई अल्लाह के नाम पर दे दो. भाई क्या मांगा जा रहा है जो बहावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी उसको इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए चंदा मांग रहे हैं.

पाकिस्तान से पक्की खबर मिली है कि जब से हिंदुस्तान ने मसूद अजहर का बहावलपुर वाला आतंकी अड्डा तबाह किया है. तब से ही मसूद अजहर को पैसों के लाले पड़े हैं. खबरें है कि इस वजह से मसूद अजहर ने ऑनलाइन चंदा मांगना शुरू किया. जिसके लिए पाकिस्तान की मस्जिदों और मदरसों के ऐसे पैपलेट चिपकाए गए हैं और मसूद अजहर को ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने की अपील की गई है. ये चंदा जिहाद में जाता है.

सदा पे...ईजी पैसा!

एक वक्त था जब मसूद अजहर की एक आवाज पर मुनीर कांपता था, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद की आतंकी फौज तबाह क्या हुई, मुनीर ने भाव देना बंद कर दिया. दावा है मसूद मारा-मारा फिर रहा है. फिर से अपना आतंकी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है. सूत्रों से खबर है कि परिवार के 14 सदस्यों की मौत का बदला लेने के लिए मसूद 313 आतंकी ठिकाने अड्डे बनाना चाहता है. लेकिन इसके लिए 3910 करोड़ रुपये जुटाने हैं, ताकि जैश-ए-मोहम्मद को फिर से खड़ा कर सके.

जानकारी के मुताबिक चंदा लेने के लिए जैश के आतंकी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ईजीपैसा और सदापे जैसी पाकिस्तानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. चौंकाने वाली बात ये कि खुलेआम जैश को चंदा देने के पैंपलेट लगाए हैं. मगर पाकिस्तानी अब भी उसे आतंकवादी मानने को तैयार नहीं हैं.

आतंकी फैक्ट्री में भर्ती का टोटा

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मसूद अजहर और हाफिज जैसे सरगानाओं को ऐसे आतंकी ढूंढे नहीं मिल रहे, जो इनकी जहरीली तकरीरे सुनकर जान गंवाने को तैयार हो जाए. एक पाकिस्तानी मौलवी ने कबूला है कि पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों के गिने-चुने बंदे इनके झांसे में आ रहे हैं और वो भी आतंकी मिशन के लिए मोटा पैसा मांग रहे हैं. 

FAQ

सवाल- पाकिस्तान के युवा आतंकवादी कैंप में भर्ती होने के लिए कितना पैसा मांग रहे हैं?
जवाब- रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश के मिशन में शामिल होने के लिए एक आतंकी 4 से 5 लाख रुपये मांग रहे हैं. जबकि लश्कर-ए-तैयबा के मिशन के लिए एक आतंकी 3 से 4 लाख रुपये की डिमांड कर रहा है.  आत्मघाती दस्ता 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की डिमांड कर रहा है.

सवाल- पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हालत कैसे खराब हुई?
जवाब- भारत बीते करीब 11 सालों से पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों को उनके घर में घुसकर तगड़ी मार मार रहा है. इसी मिशन में आतंकियों के फाइनेंशियल नेटवर्क पर भी तगड़ी चोट की गई है. आज की तारीख में पाकिस्तान का कोई भी आतंकी संगठन इस हालत में नहीं कि आतंकियों को इतनी मोटी रकम दे सके. इसलिए पैसा जुटाने के लिए भिखमंगों से ही भीख मांगी जा रही है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Pakistansadapay easypaisa digital wallets online donation for JeM masood azhars

