दुनिया की आंखों में धूल झोंक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा चीन, अमेरिकी सैटेलाइट भी नहीं लगा पाए पता?

China news: चीन से आई कुछ तस्वीरें दुनिया को हैरान कर रही हैं. दक्षिण-पश्चिम चीन की धुंध से ढकी घाटियों की ताजा सैटेलाइट इमेज में न्यूक्लियर साइट का एरिया तेजी से बढ़ा है. जियोपॉलिटिकल दुश्मनी के नए दौर में चीन न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को अत्याधुनिक और घातक बनाने के साथ अमेरिका-रूस से भी बड़ा पावर शो करने की कोशिशों में जुटा है.

Feb 15, 2026, 04:32 PM IST
China’s nuclear programme: कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अच्छे सैटेलाइट अमेरिका के पास हैं, जो किसी को पता नहीं होता वो गूगल के कैमरों  को पता होता है, दुनिया के कई देश अपने देश में हुए अपराधों का पता लगाने के लिए गूगल के सैटेलाइट कैमरों की इमेज मांगते हैं. इस बीच चीन ने ऐसा कौन सा हिडेन एंटी सैटेलाइट नेटवर्क डेवलप किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी देर से पता चला. दरअसल चीन ने अपनी एक परमाणु साइट का बड़ा इलाका नए सिरे से डेवलप किया है. सैटेलाइट इमेजों के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन, चोरी छिपे अपनी परमाणु परीक्षण क्षमता बढ़ा रहा है. 

माजरा क्या है?

चीन से आई कुछ तस्वीरें दुनिया को हैरान कर रही हैं. दक्षिण-पश्चिम चीन की धुंध से ढकी घाटियों की ताजा सैटेलाइट इमेज में न्यूक्लियर साइट का एरिया तेजी से बढ़ा है. जियोपॉलिटिकल दुश्मनी के नए दौर में चीन न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को अत्याधुनिक और घातक बनाने के साथ अमेरिका-रूस से भी बड़ा पावर शो करने की कोशिशों में जुटा है.

सिचुआन प्रांत में ज़िटोंग में हाल ही में सिविल इंजीनियरों ने कुछ नए बंकर, मजबूत दीवारें और नए सुरक्षित स्ट्रक्चर बनाए हैं. हाल ही में बने एक कॉम्प्लेक्स में घनी पाइपिंग और खतरनाक चीजों के रेडिएशन या धुएं को संभालने से कुछ दूसरे इंडिकेटर दिख रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि चीन की इस परमाणु साइट के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के लिए हो सकता है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड में इम्प्लोजन मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए जरूरी होता है.

इसी तरह पिंगटोंग साइट पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं. पिंगटोंग की मेन बिल्डिंग में एक 360-फुट का वेंटिलेशन स्टैक और हीट-एक्सचेंज और एयर-हैंडलिंग सिस्टम दिख रहा है. बीते कुछ सालों के सैटेलाइट कंपेरिजन से रिनोवेशन के नाम पर नए कंस्ट्रक्शन का पता चलता है. इस न्यूक्लिर फैसिलिटी के एंट्रेंस के ठीक ऊपर, चीन के लीडर शी जिनपिंग का दिए एक बड़े नारे की लिखावट स्पेस से दिखाई दे रही है.

अमेरिकी थिंक टैंक का बयान-चीन के इरादे खतरनाक

ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल का विश्लेषण करने बैठे वैज्ञानिकों और थिंक टैंक्स के दिग्गजों के लिए लिए नई तस्वीरें चुनौती से भरी हैं. दरअसल चीन का न्यूक्लियर एक्सपेंशन आर्म्स कंट्रोल के उस मुश्किल दौर में हुआ, जब अमेरिका और रूस के बीच बची हुई आखिरी न्यूक्लियर हथियार संधि खत्म हो चुकी है. अमेरिका कह चुका है कि किसी भी नई संधि या समझौते के लिए फ्यूचर के किसी भी फ्रेमवर्क में चीन को शामिल करना पड़ेगा. हालांकि चीन ने ऐसे किसी कथित समझौतों में शामिल होने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है.

पेंटागन के अनुमान के मुताबिक 2024 में चीन के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार थे. 2030 तक आंकड़ा 1000 होने की संभावना है. हालांकि चीन की कुल संख्या फिर भी वॉशिंगटन और मॉस्को के पास मौजूद स्टॉक से कम रहेगी. फिर भी एनालिस्ट्स मानते हैं कि चीन के परमाणु हथियार बढ़ाने और उन्हें एडवांस करने की रफ्तार डरावनी है.

माओ के थर्ड फ्रंट से शी जिनपिंग तक क्या हुआ?

सिचुआन की न्यूक्लियर साइट्ल 1960 के दशक की हैं, जब माओत्से तुंग ने थर्ड फ्रंट कैंपेन शुरू किया. उस समय चीन को अमेरिका के साथ-साथ रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ से भी खतरा था. इसलिए उसने 1960 के दशक में परमाणु हथियार बनाने वाली स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को चीन के अंदरूनी हिस्सों में शिफ्ट किया, ताकि उन्हें अमेरिका या सोवियत संघ के संभावित हमले से बचाया जा सके. 

1980 के दशक में वॉशिंगटन के साथ तनाव कम होने और मॉस्को के साथ तनाव शून्य होने के बाद, चीन ने दुनिया के सामने अपनी कई  परमाणु फैसिलिटीज को छोटा किया या बंद कर दिया. उसके वैज्ञानिक मियांयांग के रिसर्च सेंटर्स में शिफ्ट हो गए दशकों तक, दुनिया को लगा कि चीन ने एटमी इरादे छोड़ दिये हैं, लेकिन जिन फैसिलिटीज को चीन तुलनात्मक रूप से मामूली न्यूक्लियर डिटरेंट बताता था, वो  तेजी से बढ़े और पिंगटोंग और जिटोंग में चीन ने परमाणु बम बना लिए. 

मियांयांग में लेजर इग्निशन लैब बनी जो और एडवांस हो चुकी है. इस लैब का इस्तेमाल बिना लाइव टेस्ट के न्यूक्लियर धमाकों की नकल करने के लिए किया जा सकता है.

चिंता क्या है?

परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ने से अमेरिका की ताइवान कैलकुलेशन गड़बड़ाएगी. पेंटागन का मानना है कि बीजिंग खुद को मजबूत बनाना चाहता है, कि उसे कहीं भी और कभी भी यह महसूस न हो कि पारंपरिक लड़ाई के दौरान वह अमेरिका के न्यूक्लियर दबाव के आगे कमजोर है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं.

china satellite image

