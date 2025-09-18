'आप पर अटैक हम खुद पर मानेंगे हमला'... इजरायली कहर के बीच PAK-सऊदी अरब ने की NATO वाली डील

Pakistan-Saudi Arab Defence Deal: पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया है. यह रक्षा समझौता भारत के लिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान या सऊदी दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा. इस समझौते पर रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए है जो इस समय सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर हैं. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता 9 सितम्बर को कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल के हमले के मद्देनजर अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बीच एक संयुक्त सत्र बुलाए जाने के 2 दिन बाद हुआ है.

किसी भी देश के हमले को दोनों देशों पर माना जाएगा आक्रमण

सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार, बुधवार को प्रकाशित एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह समझौता जो दोनों देशों की अपनी सुरक्षा बढ़ाने तथा क्षेत्र और विश्व में सुरक्षा और शांति प्राप्त करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है. इसमें कहा गया है कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में पाकिस्तान

जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में चीनी और तुर्किये हथियारों की नाकामी के बाद पाकिस्तान अब खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

बता दें, सऊदी अरब के साथ इस समझौते के दौरान शाहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान का पूरा दल मौजूद था जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अताउल्लाह तर्राड, पर्यावरण मंत्री मुसद्दिक मलिक और विशेष सहायक तारिक फातमी शामिल थे. प्रधानमंत्री शरीफ का एक हफ्ते में खाड़ी क्षेत्र का यह तीसरा दौरा है. इससे पहले वे दो बार कतर गए थे, जहां उन्होंने हमास नेतृत्व पर इजराइल के हमले के बाद दोहा के साथ एकजुटता व्यक्त की थी और इस मुद्दे पर चर्चा की थी.