PAK पहुंचे सऊदी मंत्री: बुरा फंस गए मुनीर, 'मालिक' के लिए जंग लड़ें तो आफत, ना लड़ें तो भी महाआफत

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंचे हैं. उन्होंने इस दौरे की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने बताया कि रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है. इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच ईरान से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई. आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

ईरान को लेकर हुई अहम बातचीत

खालिद बिन सलमान ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होने अपने पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात हुई. हमने किंगडम पर ईरानी हमलों और हमारे जॉइंट स्ट्रैटजिक डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर उन्हें रोकने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की है. हमने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कार्रवाइयां क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती हैं और उम्मीद जताई कि ईरानी पक्ष समझदारी से काम लेगा और गलत अंदाजा लगाने से बचेगा.

Met with Pakistan's Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Asim Munir. We discussed Iranian attacks on the Kingdom and the measures needed to halt them within the framework of our Joint Strategic Defense Agreement. We stressed that such actions undermine… pic.twitter.com/OuELnf9LU6 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 7, 2026

मुश्किल हालात में फंसा पाकिस्तान

मौजूदा हालात में पाकिस्तान खुद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे में अगर वह ईरान से जुड़े किसी विवाद में खुलकर शामिल होता है तो उसके लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वहां बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. इन घटनाओं का असर पूरे इलाके पर पड़ा है और इससे तनाव और बढ़ गया है.

कई मोर्चों पर पहले से दबाव

पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव में है. अफगानिस्तान के साथ उसका तनाव जारी है और सीमा पर झड़पें भी हो रही हैं. दूसरी तरफ भारत के साथ भी उसके रिश्ते सामान्य नहीं हैं और भारत से लगती सीमा पर पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं. इन हालात में अगर पाकिस्तान किसी नए सैन्य विवाद में शामिल होता है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

बता दें, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करता है तो देश के अंदर भी तनाव बढ़ सकता है और दंगे भड़कने का खतरा हो सकता है. ऐसे में पाकिस्तान एक कठिन स्थिति में फंस गया है. अब हमें देखना यह होगा कि वह इस स्थिति से कैसे निकलता है. क्या वह खुद को इस विवाद से दूर रख पाता है या फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होकर किसी बड़े टकराव का हिस्सा बनता है.

