पाकिस्तानी भिखारियों के लिए आई गुड न्यूज़? खुलेंगे उन खास एयरपोर्ट के दरवाजे या बैन रहेगी एंट्री
पाकिस्तानी भिखारियों के लिए आई गुड न्यूज़? खुलेंगे उन खास एयरपोर्ट के दरवाजे या बैन रहेगी एंट्री

पाकिस्तान में जून 2025 तक करीब 45 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. एक अनुमान के मुताबिक वहां हर आठवां शख्स भीख मांग कर गुजारा कर रहा है. यानी भीख मांगना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:21 AM IST
पाकिस्तानी भिखारियों के लिए आई गुड न्यूज़? खुलेंगे उन खास एयरपोर्ट के दरवाजे या बैन रहेगी एंट्री

Pakistan beggars in Saudu Arabia: पाकिस्तान में जून 2025 तक करीब 45 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. एक अनुमान के मुताबिक वहां हर आठवां शख्स भीख मांग कर गुजारा कर रहा है. यानी भीख मांगना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है. पाकिस्तान के भिखारियों ने हाल ही में जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया. ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तानी भिखारियों की लॉटरी लग गई है.

डील होते ही जश्न

दरअसल जिस देश से पाकिस्तानी भिखारी धक्के देकर भगाए जाते थे उसकी पाकिस्तान से डील  हो गई है तो उनका मानना है कि शायद अब वो कुछ मुरव्वत दिखाएं और पाकिस्तानी भिखारियों को अपने मुल्क में पनाह दे दें. इसलिए सऊदी और पाकिस्तान की नाटो टाइप वाली डिफेंस डील होते ही पाकिस्तानी भिखमंगे खुशी से फूले नहीं समा रहे. 

सऊदी अरब जाने की खुली छूट मिल जाएगी?

बड़ा सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के नए गठजोड़ से पाकिस्तान के भिखारी क्यों खिलखिला रहे हैं. आखिर क्यों तो बता दें पाकिस्तानी भिखारियों को लग रहा है कि उन्हें अब सऊदी अरब जाने की खुली छूट मिल जाएगी. सऊदी बेरोक-टोक पाकिस्तानी भिखारियों को वीजा देगा. फिर पूरे सऊदी अरब में पाकिस्तानी जमकर अल्लाह के नाम पर खैरात मांगेगे, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है.

पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ की है.  जिसमें भिखारियों की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा है. एक अनुपात के मुताबिक पाकिस्तान का हर आठवां शख्स भीख मांग कर गुजारा करता है. 

इसी साल सऊदी से भगाए गए 4700 भिखारी

सऊदी अरब ने इसी साल अप्रैल महीने की शुरुआत में अवैध भीख मांगने तथा देश पर पड़ रहे इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण 4,700 भिखारियों को निर्वासित किया था जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान से थे.

ये भी पढ़ें- PAK के अंदर हिम्मत है जो इजरायल पर दाग सके बम? 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नई टेंशन

'पाकिस्तान नहीं भिखारिस्तान कहिए जनाब'

खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुल्क में  38 मिलियन भिखारी हैं. बहुत से लोग जिन्हें मुल्क की इज्जत का ख्याल है वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए वहां जाइए तो कुछ नेक काम करके मेहनत मजूरी करके रोटी कमाइए, ना कि भीख मांगकर मुल्क को शर्मिंदा न कीजिए. 

'सऊदी प्लान एक्टिव'

'मेहनत' शब्द तो पाकिस्तान की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि उनकी फितरत ही है झोली फैलाकर भीख मांगना. तभी तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है अरे दुनिया ही नहीं पाकिस्तानी भिखारी से तो खुद वहां की अवाम खौफ खाती है. तभी सऊदी और UAE जैसे मुल्कों ने पाकिस्तानी भिखारियों पर प्रतिबंध लगाकर वीजे बैन किए थे. फिलहाल भिखारिस्तान खुद को तीस मार खां समझ रहा है. उन्हें लग रहा है कि सऊदी से दोस्ती बढ़ाकर वो अपने काम में चार चांद लगा सकते हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

