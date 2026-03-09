तेल की कमी से पाकिस्तान परेशान... पीएम शहबाज शरीफ ने किया स्कूलों में छुट्टी का ऐलान; 4 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर

Crude oil Scarcity: यूएस- इजरायल और ईरान युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. इसका सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ा है और दुनिया के अधिकांश देश इससे प्रभावित होने लगे हैं. अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान के युद्ध से और बदतर होते हालातों के बीच कुवैत और कतर जैसे देशों ने तेल और गैस की सप्लाई पर रोक लगाने का फैसला लिया. इधर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकरों की आवाजही को रोक दिया गया है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

तेल की कमी का असर धीरे-धीरे नजर आने लगा है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की टेंशन बढ़ गई है. पाकिस्तान के कई शहरों में तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है और पेट्रोल पंप पर वाहनों की कतार देखने को मिल रही है. इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लिया है. तेल की कमी देखते हुए शहबाज शरीफ ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है.

तेल की बढ़ती कीमतों से घबराया पाकिस्तान

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस हफ्ते के समाप्त होने के बाद सभी स्कूल दो हफ्ते के लिए बंद रहेंगे. वहीं, फ्यूल बचाने के लिए हायर एजुकेशन तुरंत ऑनलाइन चलेंगी. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया कि फ्यूल बचाने के लिए सरकारी ऑफिस हफ्ते में चार दिन खुलेंगे, इस फैसले में बैंक शामिल नहीं होंगे. इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं के अलावा फ्यूल बचाने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट में 50% स्टाफ़ घर से काम करेगा.

तेल की सप्लाई पर पड़ा जंग का असर

गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमले शुरू किए. इसके बाद ईरान की ओर से जवाबी एक्शन शुरू कर दिया गया, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है. अब इस जंग का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा है. साल 2022 के बाद पहली बार Brent Crude Price 100 डॉलर को पार कर गया, जिसने दुनिया के अधिकांश देशों की चिंता बढ़ा दी है.

माना जा रहा है कि ये हालात कतर और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों की ओर से तेल सप्लाई रोकने के बाद पैदा हुए हैं. इधर, होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों की आवाजाही में रुकावट ने आग में घी का काम किया है. चूंकि होर्मुज स्ट्रेट सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के अधिकांश देशों में कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है.

