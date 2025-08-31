सरहद पर शांति, कैलाश-मानसरोवर और कारोबार...55 मिनट में PM मोदी ने जिनपिंग से क्या बातचीत की?
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

सरहद पर शांति, कैलाश-मानसरोवर और कारोबार...55 मिनट में PM मोदी ने जिनपिंग से क्या बातचीत की?

PM Modi-Xi Jinping Meeting: चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों नेताओं के बीत कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई. यह बैठक SCO शिखर सम्‍मेलन से ठीक पहले हुई है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:07 PM IST
सरहद पर शांति, कैलाश-मानसरोवर और कारोबार...55 मिनट में PM मोदी ने जिनपिंग से क्या बातचीत की?

SCO Summit 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच चीन के तियानजिन में आयोजित 25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन ग्लोबल नेताओं के बीच कई अहम मु्द्दों पर बातचीत हुई. लेकिन पूरी दुनिया नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी हुई थीं. इस अहम मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने माना कि आपसी संवाद और भरोसे से आगे बढ़ना जरूरी है. ऐसे में चलिए जानते हैं पीएम मोदी और राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की 10 खास बातें:-

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 'प्रधानमंत्री ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य कै से अलग से मुलाकात की. चीन की तरफ से कै ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए भोज का प्रस्ताव रखा था. यह चीन पीएम की करीब सात साल बाद हो रही यात्रा की तरफ एक खास इशारा था. लेकिन प्रोग्राम व्यस्त होने की वजह से भोज की जगह सिर्फ एक छोटी बैठक हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत-चीन रिश्तों पर अपना नजरिया साझा किया और दोनों देशों के बीच बनी सहमति को आगे बढ़ाने में कै की भूमिका मांगी. वहीं, कै ने कहा कि चीन द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहता है, आर्थिक मुद्दों पर भारत की चिंताओं को समझता है और दोनों नेताओं की सहमति के मुताबिक रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए तैयार है. '

सरहद पार आतंकवाद पर चीन का साथ

वहीं, सरहद पार आतंकवाद पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने सरहद पार आतंकवाद को बड़ी प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि यह समस्या भारत और चीन दोनों को मुतासिर करती है, इसलिए जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर एक-दूसरे को समझें और सहयोग करें. उन्होंने यह भी बताया कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को चीन का सहयोग मिला है.'

इसके अलावा सीमा वार्ता पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 'सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तंत्र बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये तंत्र भारत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय के लिए काम करते हैं. आने वाले दिनों और हफ्तों में दोनों पक्षों के नेता तय करेंगे कि परिसीमन संबंधी वार्ता को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा.'

'हमें जल्द ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू होते हुए देखने को मिलेंगी'

विदेश सचिव ने कहा कि 'इस साल की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच हुई हाई लेवल की सहमति और दिशा-निर्देशों के बाद, हाल के हफ्तों और महीनों में इस पर गहन बातचीत हुई है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए.  तब से तकनीकी स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है. इस हफ्ते की शुरुआत में भारत का नागरिक उड्डयन प्रतिनिधिमंडल आगे की चर्चा के लिए बीजिंग गया था. उनकी जानकारी के मुताबिक, सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने पर अब व्यापक सहमति बन गई है. अभी कुछ परिचालन संबंधी मुद्दे बाकी हैं, जैसे हवाई सेवा समझौते, समय-सारिणी और कैलेंडर. आने वाले हफ्तों में इन पर विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा और जल्द ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी.'

पीएम मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात की 10 खास बातें:-

1. चीन में 7 साल बाद मुलाकात-  पीएम मोदी और शी जिनपिंग की तियानजिन में मुलाकात हुई. 2018 के बाद पहली बार दोनों नेता चीन में आमने-सामने बैठे. मोदी ने SCO सम्मेलन के लिए न्यौता देने पर शी का धन्यवाद किया और उनकी मेज़बानी की तारीफ की.

2. बॉर्डर शांति- दोनों नेताओं ने सरहद पर शांति बनाए रखने और टकराव से बचने पर सहमति जताई.

3. ट्रेड में सहयोग- भारत और चीन ने आपसी कारोबार बढ़ाने और व्यापारिक बाधाओं को कम करने पर चर्चा की.

4. एससीओ में तालमेल – दोनों नेताओं ने SCO में मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और विकास पर काम करने की बात कही.

5. कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू- पांच साल बाद भारतीय श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता फिर से खोला गया.

6. फ्लाइट्स फिर शुरू- भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी. इससे व्यापार, पर्यटन और लोगों का आना-जाना आसान होगा.

7. 2.8 अरब लोगों की जिम्मेदारी- पीएम मोदी ने कहा कि भारत-चीन सहयोग लगभग 3 अरब लोगों की भलाई और एशिया की शांति के लिए जरूरी है.

8. भरोसा और सम्मान जरूरी- भारत ने साफ किया कि रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब दोनों देश एक-दूसरे के हितों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे.

9. शी का संदेश- शी ने कहा कि भारत-चीन को एक-दूसरे को खतरा नहीं, बल्कि अवसर समझना चाहिए. सीमा मुद्दों को बड़े रिश्तों से अलग देखना चाहिए.

10. अमेरिकी दबाव का असर- अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैक्स और रूस से तेल खरीद पर पाबंदी की धमकी ने भारत-चीन-रूस को करीब लाने की जरूरत बढ़ा दी है.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

sco summit 2025PM ModiXi Jinping

;