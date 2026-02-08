अडियाला जेल से हिल रही शहबाज-मुनीर की सत्ता, रावलपिंडी में फिर बढ़ाई गई धारा- 144; मेट्रो बस सेवा भी सस्पेंड

Why Section 144 was extended in Rawalpindi: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को शहबाज शरीफ सरकार ने भले ही जेल में ठूंस रखा हो. लेकिन उनके नाम का प्रभाव कुछ ऐसा है कि शहबाज-मुनीर को रात में भी नींद नहीं आती. अब इमरान खान के डर से शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में पिछले एक महीने से लागू धारा-144 आगे बढ़ा दी है. साथ ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच चलने वाली मेट्रो बस सेवा भी निलंबित कर दी गई है.

असल में इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की मांग को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है. इसे दबाने के लिए रावलपिंडी प्रशासन ने शहर में पिछले एक महीने से धारा 144 लागू कर रखी थी. अब इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया है.

रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया नोटिफिकेशन

हम न्यूज के अनुसार, यह नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने जारी किया है. उन्होंने यह फैसला जिला खुफिया समिति की सिफारिशों के बाद लिया. अधिकारियों ने दावा किया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ऐहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया. सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग का आग्रह किया गया है.

इस नोटिफिकेशन के अनुसार, शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रतिबंधों को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. इसके तहत सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, प्रदर्शनों और जुलूसों पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा. इस दौरान लोग हथियारों के प्रदर्शन और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इमरान की पार्टी के प्रदर्शन से डरा है प्रशासन

अपने आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने प्रतिबंध बढ़ाने की वजहों का खुलासा नहीं किया है. लेकिन कई एक्सपर्ट इसे इमरान की पार्टी PTI के देशव्यापी प्रदर्शन का नतीजा बता रहे हैं. पीटीआई का आरोप है कि दो साल पहले हुए चुनाव में धांधली की गई थी. 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव के परिणामों को 'चुराया' गया था. इसीलिए उसके कार्यकर्ता देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने की दूसरी वजह इमरान खान की जेल है. असल में इमरान जिस अडियाला जेल में बंद हैं, वह रावलपिंडी जिले में ही स्थित है. इसीलिए पीटीआई कार्यकर्ताओं का ज्यादा जोर इसी जिले में प्रदर्शन करने पर है. यही वजह है कि रावलपिंडी में खास इंतजामात किए गए हैं. इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच चलने वाली मेट्रो बस सेवा को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है. जिससे रोजाना यात्रा करने वालों को असुविधा हो रही है.

बस सेवाएं भी की गईं सस्पेंड

मेट्रो बस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर सदर स्टेशन से पाक सचिवालय तक सेवाएं रोक दी गई हैं. इसके अलावा रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सेवा भी अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई है. अधिकारियों ने सेवाओं की बहाली के लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं की है. उन्होंने दावा किया है कि स्थिति सामान्य होने पर परिचालन फिर से शुरू होगा.

सार्वजनिक परिवहन के निलंबन, साथ ही धारा 144 के विस्तार से, ट्विन सिटी (इस्लामाबाद और रावलपिंडी) में सुरक्षा को लेकर लोग संशकित हैं. धारा 144 पहले जनवरी में लागू की गई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है. जनवरी 2026 के अंत में इसे 6 फरवरी तक बढ़ाया गया था, और अब 21 फरवरी तक विस्तार दिया गया है. यह प्रतिबंध सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों, हथियारों के प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के उपयोग पर लागू है. वहां पर हालात कब सुधरेंगे, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति खुलकर कहने को तैयार नहीं हैं.

