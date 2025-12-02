Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

आज टूटेगी अडियाला जेल? लापता इमरान के समर्थकों से घबराई शहबाज सरकार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लगा कर्फ्यू

Imran Khan Health: इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सरकार अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है. जिसके चलते इमरान की पार्टी PTI और उनके समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:10 PM IST
आज टूटेगी अडियाला जेल? लापता इमरान के समर्थकों से घबराई शहबाज सरकार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लगा कर्फ्यू

Imran Khan: पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच हंगामा जारी है. अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता इमरान खान से मिल नहीं पाए हैं. इमरान खान की बहन और बेटे लगातार सरकार से उनके जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं. हालांकि सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है. जिसके बाद PTI ने ऐलान किया है कि वह मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट और रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया. एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने कोर्ट से लेकर अडियाला जेल तक मार्च का ऐलान किया है.

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ(PTI) के समर्थकों ने इमरान से मुलाकत तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है.  वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी कमर कस ली है और जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात. प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी है. हालात को कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है. यह आदेश डिप्टी कमिश्नर डॉ हसन वकार चीमा ने जारी किया है जो 1 से 3 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए लागू रहेगा. आदेश में कहा गया है कि रावलपिंडी जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर खतरा है, इसलिए लोगों की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.

हाई कोर्ट से अडियाला जेल तक मार्च

PTI नेता असद कैसर ने अखबार डॉन से कहा कि संसद के दोनों सदनों के विपक्षी सांसद पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जुटेंगे और फिर वहां से अडियाला जेल तक मार्च करेंगे. उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश लागू नहीं किए जा रहे हैं और जेल प्रशासन भी अदालत के निर्देशों को मानने को तैयार नहीं है. तनाव तब और बढ़ गया, जब पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को आठवीं बार इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया. इमरान खान के परिवार के लोगों को भी कई हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया है.

यह भी पढ़ें: डैड के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे छिपाने की कोशिश हो रही... जेल में इमरान खान के साथ 'अनहोनी' की अटकलों से सहमा बेटा

KPK में गवर्नर रूल की तैयारी?

वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वाह (KPK) में गवर्नर रूल पर भी आज मुहर लग सकती है. आज अगर राज्य के मुख्यमंत्री आफरीदी प्रदर्शन पर में उतरते हैं तो शहबाज सरकार यह बड़ा फैसला ले सकती है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार और वरिष्ठ नेता राणा सनाउल्लाह का कहना है कि राज्य में गवर्नर रूल ही आखरी रास्ता बचेगा.

2023 से जेल में कैद हैं इमरान

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मामले चल रहे हैं. उन्हें 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाया गया था. PTI लगातार सरकार से मांग कर रही है कि इमरान खान की सेहत की सही स्थिति बताई जाए और उनके परिवार की उनसे मुलाकात कराई जाए, क्योंकि हाल के दिनों में उनकी बहनों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया है.

प्रशासन ने क्या कहा?

हालांकि पिछले हफ्ते अडियाला जेल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि इमरान खान की तबीयत ठीक है, उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया है और उन्हें पूरा मेडिकल इलाज मिल रहा है. अधिकारियों ने उनकी सेहत को लेकर फैल रही खबरों को बेबुनियाद बताया है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

