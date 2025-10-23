DNA: PAK से है सुरक्षा समझौता, फिर US का सिक्योरिटी कवर क्यों चाहता है सऊदी अरब? समझें MBS की परेशानी

Saudi Arabia US News: सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता किया था. लेकिन एक महीने में ही सऊदी अरब का मन पाकिस्तान से उचटता दिख रहा है. अब सऊदी अरब यूएस का सिक्योरिटी कवर हासिल करने की कोशिश में जुटा है.
Saudi Arabia US Security Agreement News: तालिबान के सामने पाकिस्तान की यही हालत देखकर पाकिस्तान के साथ हाल ही में रक्षा समझौता करने वाले सऊदी अरब की भी आंखें खुल गई हैं. ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको सऊदी अरब के प्रिंस से जुड़ी ये बड़ी खबर समझनी चाहिए. असल में अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाएंगे. बताया जा रहा है कि सलमान 17 नवंबर से 20 नवंबर तक अमेरिका में रहेंगे. इस दौरान राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होगी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि सऊदी अरब भी अब अमेरिका के साथ परस्पर सुरक्षा का समझौता करना चाहता है.
अमेरिका से सुरक्षा समझौता क्यों चाहता है सऊदी अरब?
हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हों, पिछले महीने 17 तारीख को ही तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता किया था. फिर अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता क्यों किया जा रहा है. इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं . पहला जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो टकराव, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है. यानी अपनी सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रह गया है. दूसरा जवाब जुड़ा है उस कतर से, जिसने हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम कराया है. कतर की वजह से क्यों सऊदी अरब के युवराज को अमेरिका जाना पड़ रहा है. अब इसे समझिए.
29 सितंबर 2025 को कतर और अमेरिका के बीच SECURITY AGREEMENT पर सहमति बनी है. इस समझौते के तहत कतर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा. अगर कतर पर दूसरे देशों से हमला होता है तो अमेरिकी फौज फ्रंटलाइन को संभालेगी. साथ ही कतर के महत्वपूर्ण सामरिक संस्थानों और संसाधनों की सुरक्षा भी अमेरिकी फौज ही करेगी.
कतर ने मानी अमेरिकी की ये शर्तें
पूरी दुनिया में डॉनल्ड ट्रंप की छवि एक डीलर की है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कतर पर बिना किसी फायदे के इतनी मेहरबानी कर दें. इस सुरक्षा समझौते में साफ लिखा गया है कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के एवज में कतर को अमेरिकी कंपनियों से बड़े हथियार खरीदने होंगे. एक अमेरिकी कंपनी से कतर ने PREDATOR DRONE के लिए 2 बिलियन डॉलर की डील की है. एक और अमेरिकी कंपनी से कतर 1 बिलियन डॉलर का COUNTER DRONE सिस्टम भी खरीदेगा.
अमेरिका जाएंगे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, 17-20 नवंबर तक अमेरिका में रहेंगे क्राउन प्रिंस, दौरे पर सलमान-ट्रंप की मुलाकात भी होगी
— Zee News (@ZeeNews) October 23, 2025
ट्रंप को तो फायदा हो गया लेकिन सऊदी अरब की चिंता ये है कि कतर उसका पारंपरिक प्रतिद्वंदी है. ऐसे में कतर को मिली सिक्योरिटी गारंटी सऊदी अरब के लिए खतरा बन सकती है. इसी वजह से 7 साल का प्रण छोड़कर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जा रहे हैं. बीते सात सालों में सऊदी अरब के प्रिंस अमेरिका क्यों नहीं गए. इस सवाल का जवाब है एक मर्डर. जिसकी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं.
7 साल से यूएस क्यों नहीं गए MBS?
वर्ष 2018 में सऊदी मूल के पत्रकार जमाल खशोगी का तुर्किए में मर्डर हो गया था. खशोगी का मर्डर तुर्किए में स्थित सऊदी दूतावास के अंदर किया गया था. खशोगी को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आलोचक माना जाता था. जब इस मर्डर की जांच की गई तो सामने आया कि हत्या के पीछे मोहम्मद बिन सलमान के करीबियों का हाथ था. अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी माना था कि मोहम्मद बिन सलमान के इशारों पर ही ये मर्डर किया गया था.
इसी वजह से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2018 के बाद कभी अमेरिका नहीं गए. उन्होंने हमेशा सऊदी अरब में ही अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया. लेकिन जब पाकिस्तान जैसा सहयोगी कमजोर साबित हो गया और कतर जैसे विरोधियों ने ट्रंप की छत्रछाया को कबूल कर लिया .तो मोहम्मद बिन सलमान के सामने अमेरिका जाने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा था.