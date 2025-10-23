Pakistan News: शहबाज सरकार ने कट्टरपंथी संगठन TLP पर लगाया बैन, कहीं बूमरैंग न कर जाए पाकिस्तान सरकार का ये फैसला?

TLP banned in Pakistan: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान (TLP) पर बैन लगा दिया है. उस पर यह कार्रवाई आतंकरोधक कानूनों के तहत की गई है. TLP कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की इजरायल की नीतियों के प्रति सॉफ्ट स्टैंड के विरोध में पूरे मुल्क में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं.

TLP के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई संघीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से पारित किया गया. सरकार ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन की शांति बनाए रखने के हित में लिया गया है.

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने TLP की गतिविधियों को देश की स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इस कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें इसके बैंक खातों को फ्रीज़ करना, संपत्तियों को जब्त करना और सोशल मीडिया पर प्रचार पर रोक लगाना शामिल है.

पंजाब में हिंसा के बाद कार्रवाई तेज

पिछले सप्ताह पंजाब प्रांत में TLP के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे. इन प्रदर्शनों के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें सुरक्षाबलों के जवान घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

पंजाब सरकार ने इसे गंभीर कानून-व्यवस्था का उल्लंघन बताते हुए संगठन को 'आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा' घोषित किया और केंद्र को इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश भेजी थी. इसके बाद संघीय कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार कर संगठन को आतंकवाद-रोधी कानून की धारा 11-B के तहत बैन करने की मंजूरी दी.

क्या है TLP का इतिहास?

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) की स्थापना 2015 में खादिम हुसैन रिज़वी ने की थी. यह संगठन पाकिस्तान की बरेलवी इस्लामी परंपरा से जुड़ा है और खुद को 'नबी-ए-करीम की नामूस का रक्षक' बताता है. इसकी लोकप्रियता 2017 में तब तेजी से बढ़ी, जब इसने इस्लामाबाद में कई सप्ताह तक धरना देकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था. धरना उस समय के कानून मंत्री के एक कथित 'ईशनिंदा संबंधी बयान' को लेकर हुआ था.

इसके बाद 2018 के आम चुनावों में TLP ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया और कुछ सीटों पर उल्लेखनीय वोट प्रतिशत हासिल किया. हालांकि वह सरकार नहीं बना सकी, लेकिन उसने यह दिखा दिया कि पाकिस्तान की राजनीति में धार्मिक राष्ट्रवाद एक मजबूत कारक बन चुका है.

TLP के वर्तमान नेता साद हुसैन रिज़वी, संस्थापक खादिम रिज़वी के पुत्र हैं. संगठन बार-बार सरकार पर 'धर्म-विरोधी नीतियां' अपनाने का आरोप लगाता रहा है. पिछले वर्षों में उसने फ्रांस के खिलाफ अभियान चलाया, जब वहां पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर विवाद हुआ था. उस दौरान भी TLP के प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के कई शहरों को ठप कर दिया था.

पहले भी लग चुका है प्रतिबंध

यह पहला मौका नहीं है जब TLP पर कार्रवाई की गई हो. अप्रैल 2021 में भी इमरान खान सरकार ने इसी संगठन पर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया था. तब भी संगठन ने फ्रांस के खिलाफ रैली निकालते हुए हिंसक प्रदर्शन किए थे. हालांकि बाद में सरकार ने राजनीतिक समझौते के तहत TLP को दोबारा सक्रिय होने की अनुमति दे दी थी.

अब 2025 में प्रतिबंध का यह नया दौर कहीं अधिक कठोर माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सरकार ने संगठन की वित्तीय गतिविधियों पर भी नियंत्रण के संकेत दिए हैं.

'धर्म नहीं, अराजकता के खिलाफ कदम'

कैबिनेट बैठक के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह निर्णय किसी धार्मिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है. पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य है और हमें अपने धर्म की शिक्षाओं पर गर्व है. लेकिन जब कोई संगठन इस्लाम के नाम पर हिंसा, नफरत और अराजकता फैलाता है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह सख्त कार्रवाई करे.'

उन्होंने बताया कि संगठन ने बार-बार कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर हमले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और राजनीतिक दबाव के लिए हिंसा का सहारा लिया. इस तरह के व्यवहार को किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

टीएलपी पर बैन का असर क्या होगा?

इस प्रतिबंध के कई स्तरों पर असर देखने की संभावना है. इस प्रतिबंध से सरकार को राज्य की रिट स्थापित करने में मदद मिल सकती है. TLP अक्सर सड़कों पर उतरकर पूरे शहरों को बंद करा देती थी. अब इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आसान होगा. चूंकि TLP के पास बरेलवी मुसलमानों का एक बड़ा समर्थन आधार है. इसके निष्क्रिय होने से यह वोट-बैंक अन्य धार्मिक दलों या मुख्यधारा की पार्टियों की ओर जा सकता है. यह राजनीतिक समीकरण बदल सकता है.

नए नाम से उभर सकता है संगठन

इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक डॉ. हामिद कुरैशी का मानना है कि TLP को बैन करना आसान है, लेकिन इसके सामाजिक असर को संभालना मुश्किल होगा. संगठन ने निचले तबके और धार्मिक तबीयत वाले युवाओं में गहरी पकड़ बना ली है. अगर सरकार ने वैचारिक स्तर पर कोई विकल्प नहीं दिया, तो यही ताकतें किसी नए नाम से दोबारा उभरेंगी.

वहीं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ शुजा नवाज़ का कहना है कि इस कदम से सेना और सरकार के बीच तालमेल मजबूत हुआ है, क्योंकि TLP के बढ़ते प्रभाव को दोनों ही संस्थाएं राज्य के लिए चुनौती मानती थीं.