मुनीर की पावर के आगे शहबाज ने किया सरेंडर, तीनों सेनाओं का चीफ बनाने का ऐलान; बनाया PAK का पहला CDF

Asim Munir Latest News: आखिरकार कोई जंग जीते बिना ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का तमगा पाने वाले आसिम मुनीर अपनी हनक के बल पर एक और उपलब्धि पाने में कामयाब रहे हैं. उनके दबाव के आगे झुकते हुए शहबाज सरकार ने आखिरकार उन्हें देश का पहला CDF बनाने का ऐलान कर दिया है.
Asim Munir becomes Pakistan first CDF: पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे जनरल आसिम मुनीर की पावर के आगे शहबाज सरकार ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया. मुनीर को तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाने का गुरुवार रात ऐलान कर दिया गया. वे आर्मी चीफ के साथ ही पाकिस्तान के पहले मिलिट्री चीफ होंगे और उनके मातहत अब देश की सभी सेनाएं काम करेंगी.
मुनीर का हुक्म मानेंगी तीनों सेनाएं
शहबाज सरकार घोषणा के मुताबिक, पाकिस्तानी संसद ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही फील्ड मार्शल जनरल मुनीर अब आर्मी चीफ के साथ ही पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे. CDF के रूप में अब पाकिस्तान की तीनों सेनाएं उनके हुक्म के अधीन हो गई हैं यानी मुनीर जो भी चाहेंगे, वह पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को करना होगा.
नए सैन्य ढांचे से क्या आएगा बदलाव?
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, 27वें संविधान संशोधन के बाद अब पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं की कमान एक ही व्यक्ति CDF के अधीन होगी. जबकि पुराने ढांचे में तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग प्रमुख होते थे. अब यह व्यवस्था बदलकर सारी ताकत एक ही व्यक्ति यानी मुनीर के हाथों में आ गई है. मुनीर के आगे झुकते हुए पाकिस्तानी संसद ने तीनों सेनाओं की ज्वॉंइट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन पद को भी खत्म कर दिया है.
बिना गोली चलाए कर दिया तख्तापलट
मजे की बात ये है कि इस बिना गोली चलाए हुए इस तख्तापलट में मुनीर ने सारी ताकत खुद के पास अर्जित कर ली है. शहबाज सरकार ने CDF का कार्यकाल 5 साल रखा है. यानी कि मुनीर अब अगले साल पूरी सैन्य ताकत के साथ पाकिस्तान के अघोषित तानाशाह की तरह राज करेंगे. उनके COAS की अवधि उसी दिन से फिर से शुरू मानी जाएगी, जब उन्हें CDF नियुक्त किया गया.
पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य हस्ती
कनपटी पर बंदूक रखकर पाकिस्तान की सरकार से करवाए इस संविधान संशोधन के बाद आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य हस्ती बन गए हैं. विपक्ष और राजनीतिक जानकार इसे संवैधानिक तख्तापलट की तरह देख रहे हैं. आलोचक कह रहे हैं कि इस बदलाव ने न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका को कमजोर कर दिया है.