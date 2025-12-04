Advertisement
trendingNow13029393
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मुनीर की पावर के आगे शहबाज ने किया सरेंडर, तीनों सेनाओं का चीफ बनाने का ऐलान; बनाया PAK का पहला CDF

Asim Munir Latest News: आखिरकार कोई जंग जीते बिना ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का तमगा पाने वाले आसिम मुनीर अपनी हनक के बल पर एक और उपलब्धि पाने में कामयाब रहे हैं. उनके दबाव के आगे झुकते हुए शहबाज सरकार ने आखिरकार उन्हें देश का पहला CDF बनाने का ऐलान कर दिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुनीर की पावर के आगे शहबाज ने किया सरेंडर, तीनों सेनाओं का चीफ बनाने का ऐलान; बनाया PAK का पहला CDF

Asim Munir becomes Pakistan first CDF: पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे जनरल आसिम मुनीर की पावर के आगे शहबाज सरकार ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया. मुनीर को तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाने का गुरुवार रात ऐलान कर दिया गया. वे आर्मी चीफ के साथ ही पाकिस्तान के पहले मिलिट्री चीफ होंगे और उनके मातहत अब देश की सभी सेनाएं काम करेंगी. 

  1.  
  2.  

मुनीर का हुक्म मानेंगी तीनों सेनाएं

शहबाज सरकार घोषणा के मुताबिक, पाकिस्तानी संसद ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही फील्ड मार्शल जनरल मुनीर अब आर्मी चीफ के साथ ही पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे. CDF के रूप में अब पाकिस्तान की तीनों सेनाएं उनके हुक्म के अधीन हो गई हैं यानी मुनीर जो भी चाहेंगे, वह पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को करना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

नए सैन्य ढांचे से क्या आएगा बदलाव?

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, 27वें संविधान संशोधन के बाद अब पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं की कमान एक ही व्यक्ति CDF के अधीन होगी. जबकि पुराने ढांचे में तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग प्रमुख होते थे. अब यह व्यवस्था बदलकर सारी ताकत एक ही व्यक्ति यानी मुनीर के हाथों में आ गई है. मुनीर के आगे झुकते हुए पाकिस्तानी संसद ने तीनों सेनाओं की ज्वॉंइट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन पद को भी खत्म कर दिया है. 

बिना गोली चलाए कर दिया तख्तापलट

मजे की बात ये है कि इस बिना गोली चलाए हुए इस तख्तापलट में मुनीर ने सारी ताकत खुद के पास अर्जित कर ली है. शहबाज सरकार ने CDF का कार्यकाल 5 साल रखा है. यानी कि मुनीर अब अगले साल पूरी सैन्य ताकत के साथ पाकिस्तान के अघोषित तानाशाह की तरह राज करेंगे. उनके COAS की अवधि उसी दिन से फिर से शुरू मानी जाएगी, जब उन्हें CDF नियुक्त किया गया. 

'बहुत सख्त एक्‍शन लीजिए...', इमरान खान के मामले में शहबाज-मुनीर की अमेरिका उधेड़ देगा बखिया? 42 US सांसदों ने ऐसा क्या कर दिया!

पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य हस्ती

कनपटी पर बंदूक रखकर पाकिस्तान की सरकार से करवाए इस संविधान संशोधन के बाद आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य हस्ती बन गए हैं. विपक्ष और राजनीतिक जानकार इसे संवैधानिक तख्तापलट की तरह देख रहे हैं. आलोचक कह रहे हैं कि इस बदलाव ने न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका को कमजोर कर दिया है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindiAsim Munir

Trending news

चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल