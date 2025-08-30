पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के तीर्थ स्थलों की हालत जर्जर, क्या संस्कृति खत्म कराना चाहती है शहबाज शरीफ की सरकार?

Sikh Religious Places: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बुरी हालत किसी से छिपी नहीं है. 1947 में भारत के बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान का हिस्सा बने कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थल जर्जर हालत में हैं. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थल जर्जर हालत में हैं और कुछ पूरी तरह मिट चुके हैं. लाहौर में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद गंज भाई तारू सिंह भी इसका शिकार हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 250 साल पहले बना यह पवित्र सिख तीर्थ स्थल अब बंद पड़ा है और लाहौर के एक व्यस्त बाजार में दुकानों और दीवारों के पीछे छिपा हुआ है. गुरुद्वारे की अधिकांश जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है.

'आस्था से समझौता नहीं किया'

'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'भाई तारू सिंह की शहादत को असाधारण रूप से याद किया जाता है. जब उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए अपने बाल कटवाने से इनकार कर दिया, तो क्रूर मुगल शासन ने उनके सिर को काटने का आदेश दिया. मुगलकाल के दौरान दृढ़भक्ति के लिए उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था से समझौता करने के बजाय मृत्यु को चुना.'

भाई तारु सिंह कौन थे

पाकिस्‍तान में हिंदुओं और सिखों पर अत्‍याचार कोई नई बात नहीं है. लाहौर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गुरुद्वारा शहीद गंज भाई तारु सिंह को मस्जिद बताकर ताला जड़ दिया था. पाकिस्तान की इवेक्‍यू ट्रस्‍ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) ने लाहौर के मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ मिलकर गुरुद्वारा को सिख समुदाय के लिए बंद कर दिया था. जिससे स्‍थानीय सिखों में जबरदस्‍त आक्रोश देखने को मिला था. आई जानते हैं कि भाई तारु सिंह कौन थे, जिनके नाम पर ये गुरुद्वारा साहिब बनाया गया.

भारत के अध्यात्मिक जगत में हजारों महापुरुषों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है. इन महापुरुषों ने धर्म को बचाने के लिए सिर कटा लिया, जान दे दी लेकिन न अपना धर्म बदला और ना ही इस्लामी आक्रांताओं के सामने झुके. ऐसे ही वीर महान योद्धाओं में एक भाई तारु सिंह भी थे. पाकिस्‍तान के लाहौर में उन्‍हीं के नाम पर गुरुद्वारा शहीद गंज भाई तारु सिंह बनाया गया है, जो उनका शहीदी स्थान है. पाकिस्‍तान की सरकार और कट्टरपंथी काफी समय से गुरुद्वारा साहिब को मस्जिद में तब्‍दील करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे. जुलाई 2020 में भारत सरकार ने मामले में हस्‍तक्षेप करते हुए षड्यंत्र रच रहे लोगों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की मांग भी की थी.

जवाब- रिपोर्ट में आगे बताया गया कि यह गुरुद्वारा उनकी शहादत स्थली पर बनाया गया था, जहां दुनिया भर के सिख प्रार्थना, चिंतन और उनकी कुर्बानी से प्रेरणा लेने आते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, सिख अब इस पवित्र स्थल के केवल एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि अधिकांश हिस्से पर अवैध कब्जा हो चुका है. दुकानों ने गुरुद्वारे के मैदान पर कब्जा कर लिया, आस्था के इस केंद्र को ऐसी संरचनाओं से घेर लिया गया है, जिनका सिख समुदाय से कोई संबंध नहीं है.

ये बड़ी विबंडना है. ये न सिर्फ पाकिस्तान में सिख धरोहर पर हमला है, बल्कि दुनियाभर में सिखों की सामूहिक स्मृति, सम्मान और आध्यात्मिक पहचान पर भी आघात है.'