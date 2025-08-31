पुतिन के साथ आ रहे थे जिनपिंग, हाथ मिलाने को दौड़े शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति ने देखा तक नहीं

SCO Summit 2025 Photo Session Breaking news: एससीओ समिट में रविवार को सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों यानी वैश्विक राजनेताओं का फोटोशूट हुआ. इस दौरान पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई. दरअसल हुआ ये कि मंच पर दुनियाभर के नेता मौजूद थे. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बतियाते हुए मंच पर आगे बढ़ते हैं. अचानक उसी समय शहबाज शरीफ उनसे हाथ मिलाने के लिए पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ चुकी शी जिनपिंग उन्हें पलटकर देखते भी नहीं है.

'शहबाज शरीफ को इग्नोर किया गया'

इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है. आप भी देखिए कैसे शुरुआत में शहबाद शरीफ के चिहरे पर दिख रही मुस्कुराहट अचानक गायब हो जाती है.

'पुतिन ने भी भाव नहीं दिया'

पाकिस्तान, चीन को अपना भाई, हमसाया और पता नहीं क्या-क्या मानता है, उनकी तो छोड़िए रूसी राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भाव नहीं दिया. इस तरह दुनिया की दो बड़ी हस्तियों ने शहबाद शरीफ को अपने पास खड़े होना तो दूर पास में फटकने भी नहीं दिया. पाकिस्तान के हुक्मरानों की ऐसी बेइज्जती का पाकिस्तानी सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बड़ा गजब का पोस्टमार्टम करते हैं. ऐसे में जब शहबाज शरीफ एससीओ समिट खत्म होने के बाद इस्लामाबाद लौटेंगे तो पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर इस बात के लिए उनकी जमकर छीछालेदर होनी तय मानी जा रही है.

FAQ-

सवाल: क्या है एससीओ?

जवाब: साल 2001 में SCO का जन्म हुआ, तब इसे 'शंघाई फाइव' के नाम से जाना जाता था. SCO को शुरुआत में सेंट्रल एशिया में अमेरिकी प्रभाव के चैलेंज देने के तौर पर देखा गया था. चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने इसे मिलकर बनाया था. इसका मकसद सीमा विवादों का हल निकालना और आपसी विश्वास कायम करना था.

सवाल: 2025 के एससीओ समिट में कौन से मुद्दों पर फोकस रहेगा?

जवाब: चीन के तिआनजिन में चल रही दो दिवसीय SCO समिट में भारत, रूस, ईरान समेत 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हैं. बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स है, हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल टैरिफ 'टेरर' भी मुद्दा रहेगा. 31 अगस्त को शुरू हुई एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है.

सवाल: पीएम मोदी किससे मिले?

जवाब: 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में रविवार को हुई मुलाकातों से भारत और चीन के बीच सहयोग की नई उम्मीद जगी है. समिट से इतर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा, वहीं काई से मोदी की मुलाकात भी सुर्खियों में रही. चीन के राष्ट्रपति से मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट,मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई. रविवार को पीएम मोदी की मुलाकात नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, मालदीव के राष्‍ट्रपत‍ि मोहम्‍मद मुइज्‍जू, तजाक‍िस्‍तान, मिस्र, बेलारूस समेत कई देशों के नेताओं से हुई.