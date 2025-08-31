पुतिन के साथ आ रहे थे जिनपिंग, हाथ मिलाने को दौड़े शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति ने देखा तक नहीं
Advertisement
trendingNow12903856
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पुतिन के साथ आ रहे थे जिनपिंग, हाथ मिलाने को दौड़े शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति ने देखा तक नहीं

एससीओ समिट में रविवार की दोपहर वैश्विक राजनेताओं का फोटोशूट हुआ. इस दौरान पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई. दरअसल हुआ ये कि मंच पर दुनियाभर के नेता मौजूद थे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इमेज
AI इमेज

SCO Summit 2025 Photo Session Breaking news: एससीओ समिट में रविवार को सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों यानी वैश्विक राजनेताओं का फोटोशूट हुआ. इस दौरान पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई. दरअसल हुआ ये कि मंच पर दुनियाभर के नेता मौजूद थे. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बतियाते हुए मंच पर आगे बढ़ते हैं. अचानक उसी समय शहबाज शरीफ उनसे हाथ मिलाने के लिए पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ चुकी शी जिनपिंग उन्हें पलटकर देखते भी नहीं है. 

'शहबाज शरीफ को इग्नोर किया गया' 

इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है. आप भी देखिए कैसे शुरुआत में शहबाद शरीफ के चिहरे पर दिख रही मुस्कुराहट अचानक गायब हो जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात को लेकर जमकर बरसे ओवैसी

'पुतिन ने भी भाव नहीं दिया'

पाकिस्तान, चीन को अपना भाई, हमसाया और पता नहीं क्या-क्या मानता है, उनकी तो छोड़िए रूसी राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भाव नहीं दिया. इस तरह दुनिया की दो बड़ी हस्तियों ने शहबाद शरीफ को अपने पास खड़े होना तो दूर पास में फटकने भी नहीं दिया. पाकिस्तान के हुक्मरानों की ऐसी बेइज्जती का पाकिस्तानी सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बड़ा गजब का पोस्टमार्टम करते हैं. ऐसे में जब शहबाज शरीफ एससीओ समिट खत्म होने के बाद इस्लामाबाद लौटेंगे तो पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर इस बात के लिए उनकी जमकर छीछालेदर होनी तय मानी जा रही है.

FAQ-

सवाल: क्या है एससीओ?

जवाब: साल 2001 में SCO का जन्म हुआ, तब इसे 'शंघाई फाइव' के नाम से जाना जाता था. SCO को शुरुआत में सेंट्रल एशिया में अमेरिकी प्रभाव के चैलेंज देने के तौर पर देखा गया था. चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने इसे मिलकर बनाया था. इसका मकसद सीमा विवादों का हल निकालना और आपसी विश्वास कायम करना था.

सवाल: 2025 के एससीओ समिट में कौन से मुद्दों पर फोकस रहेगा? 

जवाब: चीन के तिआनजिन में चल रही दो दिवसीय SCO समिट में भारत, रूस, ईरान समेत 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हैं. बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स है, हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल टैरिफ 'टेरर' भी मुद्दा रहेगा. 31 अगस्त को शुरू हुई एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है.

सवाल: पीएम मोदी किससे मिले?

जवाब: 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में रविवार को हुई मुलाकातों से भारत और चीन के बीच सहयोग की नई उम्मीद जगी है. समिट से इतर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा, वहीं काई से मोदी की मुलाकात भी सुर्खियों में रही. चीन के राष्ट्रपति से मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट,मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई. रविवार को पीएम मोदी की मुलाकात नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, मालदीव के राष्‍ट्रपत‍ि मोहम्‍मद मुइज्‍जू, तजाक‍िस्‍तान, मिस्र, बेलारूस समेत कई देशों के नेताओं से हुई.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

SCO summit

Trending news

'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
;