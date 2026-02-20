तो आसिम मुनीर ही हैं पाकिस्तान के असली मालिक!, शहबाज तो बस 'शरीफ' निकले; PAK रक्षा मंत्री ने बताई अंदर की बात

Pakistan Defence Minister Statement: पाकिस्तान में सेना का शासन है या सरकार का यह आज तक किसी के समझ नहीं आया. कहने को शहबाज शरीफ देश के पीएम हैं, लेकिन काम सभी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर होते हैं. पाकिस्तान की सरकार में लंबे समय से सेना के दखल की बातें चलती रही हैं. अब देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की. इतना नहीं उन्होंने यह भी बताया कि आसिम मुनीर का देश की राजनीति में क्या रोल है और पाकिस्तान की हाइब्रिड व्यवस्था कैसे उनके इर्द गिर्द घूमती है.

दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल में ही फ्रांस 24 को साक्षात्कार दिया. इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1950-60 के दशक से ही सैन्य प्रतिष्ठान का सरकारों पर नियंत्रण रहा है. कई बार ऐसे समय भी आए हैं, जब सैन्य संबंधित अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली. हालांकि अब ऐसा नहीं हो रहा है.

क्या है पाकिस्तान की हाइब्रिड व्यवस्था?

पाक के रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान की इस व्यवस्था में राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग है. पाकिस्तान की सेना या सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था हैं. वे चुनी हुई सरकार को सहायता प्रदान कर रहे हैं. मैं इसे संकर सरकार कहता हूं. पाकिस्तान में बिल्कुल भी सैन्य शासन नहीं है. वह मेरे बॉस नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के असली शासक?

वहीं, आसिम मुनीर के इस बयान को लेकर सवाल किया गया कि क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 27वें संशोधन को पारित करने के बाद उनका प्रभाव प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी अधिक है. इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुनीर को पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है. यह विधेयक पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करता है, जिसमें कहा गया है कि संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होगी. वहीं, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास ही होगी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के पैरों पर बस लोटे नहीं पाक PM शहबाज शरीफ, बाकी 'भगवान' बताकर ऐसी तारीफों के बांधे पुल कि पूरी दुनिया उड़ा रही मजाक!

बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों मे रहे ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान हमेशा सुर्कियों में रहे हैं. हाल में ही उन्होंने कहा था कि उनका देश अफगानिस्तान में भाड़े की फौज की तरह काम कर रहा था. उनका ये बयान सीधे-सीधे पाकिस्तान की नीति में हुई बड़ी विफलताओं को सीधे स्वीकार करने के जैसा ही है.

यह भी पढ़ें: 'हमें कैसे भूल सकते हैं...', BLA की कैद में फंसे मुनीर के सैनिकों की गुहार; विद्रोहियों ने जारी किया वीडियो