'शर्म करो शहबाज शरीफ...', अंग्रेजी आती नहीं तो AI की हेल्प से कश्मीर के लिए लिखी झूठी पोस्ट! X पर नंगे हो गए पाकिस्तान PM

Shehbaz sharif post misleading news on kashmir: पाक पीएम शहबाज शरीफ को कश्मीर पर ट्वीट करना बहुत महंगा पड़ गया. शहबाज के ट्वीट ने  विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने 1947 के कथित कब्जे का दावा किया, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज इसे गलत साबित करते हैं. यूजर्स ने AI मदद से लिखी झूठी पोस्ट कहकर ट्रोल किया है. अब शहबाज की ऐसी भद्र पिटी है, जो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. आइए जानते हैं पूरा मामला. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 10:15 AM IST
Shehbaz sharif on kashmir: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर पर झूठ के सहारे निशाना साथा लेकिन इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने इसे तुरंत पकड़ लिया. जिसके बाद  शरीफ की जमकर बेइज्जती हो रही है. शरीफ ने दावा किया कि भारत ने 78 साल पहले श्रीनगर पर कब्जा किया और मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं. जिसके तुरंत बाद ही X की कम्युनिटी नोट्स ने इसे 'मिसलीडिंग' बता दिया.  नतीजा? शरीफ की पोस्ट पर ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई. इस मौके पर जानते हैं पूरा मामला. 

 शहबाज की पोस्ट में क्या था झूठ?

शहबाज शरीफ ने अपने ऑफिशियल X हैंडल (@CMShehbaz) से पोस्ट किया: "27 अक्टूबर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन है. 78 साल पहले भारतीय फौजें श्रीनगर उतरीं और कब्जा कर लिया." उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और भारत पर हमला बोला. लेकिन X ने फैक्ट चेक में साफ कहा – ये गलत है! महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय का समझौता साइन किया. इसके बाद ही 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची, वो भी कश्मीरियों की रक्षा के लिए. कम्युनिटी नोट्स में आकाशवाणी के आर्काइव से विलय पत्र का लिंक भी दिया गया.

27 अक्टूबर का असली इतिहास: पाकिस्तान की घुसपैठ और भारत की मदद
1947 में आजादी के समय जम्मू-कश्मीर एक रियासत था. महाराजा हरि सिंह शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे. लेकिन 22 अक्टूबर को पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों (पश्तून जनजातियां और पाक सेना के घुसपैठिए) ने मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ हमला बोल दिया. 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला पर कब्जा कर लिया. वहां लूटपाट, हत्याएं और महिलाओं पर जुल्म की खबरें आईं. महाराजा की सेना कमजोर पड़ गई. महाराजा ने भारत से मदद मांगी. भारत ने कहा पहले कानूनी विलय. 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ. अगले दिन सुबह 1 सिख रेजिमेंट श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी. ब्रिगेडियर जे.सी. कटोच की अगुवाई में सैनिकों ने घुसपैठियों को बारामूला से खदेड़ दिया. ये भारत की पहली एयरलिफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन थी. पाकिस्तान हर साल 27 अक्टूबर को 'काला दिन' बताकर प्रोपेगैंडा करता है, लेकिन सच ये है कि भारत ने कश्मीर को बचाया है.

X की नई पॉलिसी: पाक नेताओं के झूठ पर लगाम
X ने मई 2025 से नई फैक्ट-चेकिंग पॉलिसी शुरू की. तब से कई पाकिस्तानी लीडर्स के दावों पर नोट्स लग चुके हैं. शहबाज की पोस्ट पर भी यही हुआ. नोट्स में ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स के लिंक शेयर किए गए, जो साबित करते हैं कि विलय के बाद ही सेना गई. यूजर्स अब शरीफ को ट्रोल कर रहे हैं.  "झूठ की फैक्ट्री बंद करो!" पाकिस्तान कश्मीर पर हर साल दुष्प्रचार करता है, लेकिन सोशल मीडिया अब सच सामने ला रहा है.

पाकिस्तान का पुराना खेल: कश्मीर पर झूठा रोना
पाकिस्तान 27 अक्टूबर को दुनिया भर में कश्मीर का ढोंग रचता है. कहता है भारत ने कब्जा किया, लेकिन भूल जाता है अपनी घुसपैठ. आज भी शहबाज जैसे नेता मानवाधिकार का रोना रोते हैं, जबकि PoK में हालात बदतर हैं.

AI लिखित पोस्ट का खुलासा, सोशल मीडिया पर हंसी का पात्र
शहबाज शरीफ इस पोस्ट में लिखी अंग्रेजी भी पाक पीएम के लिए सोशल मीडिया पर मुसीबत बन गई. जब यूजर्स ने उनकी अंग्रेजी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ये पोस्ट AI (जैसे चैटजीपीटी) की मदद से लिखी गई है. एक यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "मैं सोच रहा था कि आपने बिना किसी वर्तनी और व्याकरण की गलती के इतना लंबा लेख कैसे लिख लिया, तभी मेरी नज़र इस पर पड़ी. एक स्क्रीन शॉट का फोटो है, जिसमें 73% एआई से लिखा गया है, दिख रहा है. 

शर्म करो शहबाज!
एक यूजर ने शहबाज के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कश्मीर के लोगों का अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके पहले इसी पोस्ट पर लिखा था 'आपने ही लोगों में देशभक्ति का ज़हरीला रूप पैदा करने के लिए कश्मीर के लोगों का शोषण किया है. सच तो यह है कि आपको कश्मीरियों की ज़रा भी परवाह नहीं है. आज़ाद जम्मू और कश्मीर (AJK) में रहने वालों को आपके प्रशासन में वास्तविक राजनीतिक आज़ादी, बुनियादी अधिकारों और अपने भविष्य पर नियंत्रण से वंचित रखा जा रहा है.

