पाकिस्तान-चीन

आसमान के रास्ते फिर जुड़ेंगे भारत-चीन, 5 साल बाद शंघाई- दिल्ली के बीच उड़ानें बहाल; इस दिन उड़ेगी पहली फ्लाइट

India China Flight Resumption News: पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद 5 साल से ठंडे पड़े भारत-चीन के रिश्ते अब दोबारा से बहाल होते दिख रहे हैं. शंघाई और दिल्ली के बीच अब फिर से फ्लाइट उड़ने को तैयार है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:04 PM IST
Shanghai Delhi Flight Resume News: भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रहे तनाव और अविश्वास के बीच अब नई पहल देखने को मिल रही है. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वह 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी. यह फैसला दोनों देशों के बीच संपर्क बहाल करने की दिशा में एक छोटा लेकिन अहम कदम माना जा रहा है.

किस दिन उड़ेंगी फ्लाइट्स?

रिपोर्ट के मुताबिक, इन उड़ानों का संचालन हर बुधवार, शनिवार और रविवार को किया जाएगा. शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से विमान दोपहर 12:50 बजे उड़ान भरेगा और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 5:45 बजे पहुंचेगा. वहीं, वापसी की उड़ान दिल्ली से शाम 7:55 बजे निकलेगी और अगली सुबह 4:10 बजे शंघाई पहुंचेगी.

एयरलाइन ने इस मार्ग के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है. कंपनी की ओर से बताया गया है कि इस मार्ग पर ए330-200 विमान का उपयोग किया जाएगा, जो लंबी दूरी की यात्रा और आरामदायक सीटों के लिए जाना जाता है. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.

पूर्वी लद्दाख की घटना के बाद ठप हुए रिश्ते

यह उड़ान सेवा करीब पांच साल बाद फिर से शुरू हो रही है. कोविड-19 महामारी और 2020 में लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बंद कर दी गई थीं. इन घटनाओं ने भारत-चीन संबंधों में गहरी दरार डाल दी थी.

हालांकि सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष दोनों देशों ने कुछ विवादित क्षेत्रों से सेनाओं को हटाने पर सहमति जताई थी. इसे रिश्तों में थोड़ी नरमी आने का संकेत माना गया था. अब उड़ानों का फिर शुरू होना उसी दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है.

इंडिगो ने भी उड़ान बढ़ाने की घोषणा की

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम व्यापारिक और जन-स्तर के रिश्तों को सुधारने में मदद कर सकता है, लेकिन भारत अब भी चीन के रवैये को लेकर सतर्क है. दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवार अभी भी बनी हुई है, जिसे गिरने में समय लगेगा.

इस बीच, भारतीय विमान कंपनी इंडिगो ने भी चीन के लिए अपनी सेवाएं बढ़ाने की घोषणा की है. कंपनी 26 अक्टूबर से कोलकाता से चीन के ग्वांगझू शहर के लिए रोज़ाना उड़ानें शुरू करेगी और भविष्य में दिल्ली से भी उड़ानें शुरू करने की योजना है. यह भारत की तरफ से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने का संकेत देता है.

कुल मिलाकर, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की यह घोषणा भारत-चीन के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में थोड़ी गर्माहट लाने की कोशिश लगती है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल उड़ानें शुरू करना ही काफी नहीं है, दोनों देशों को सीमा विवाद, व्यापारिक असंतुलन और आपसी भरोसे जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम करना होगा. तभी रिश्तों में सच्चा सुधार संभव है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

india china news in hindi

