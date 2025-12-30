Advertisement
trendingNow13058995
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनमिडिल ईस्ट के मामले में अपनी नाक घुसा रहा PAK? बंद कमरे में UAE के राष्ट्रपति से क्या चर्चा करने पहुंचे शहबाज शरीफ

मिडिल ईस्ट के मामले में अपनी नाक घुसा रहा PAK? बंद कमरे में UAE के राष्ट्रपति से क्या चर्चा करने पहुंचे शहबाज शरीफ

Shehbaz Sharif Meeting With UAE President: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 30, 2025, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट के मामले में अपनी नाक घुसा रहा PAK? बंद कमरे में UAE के राष्ट्रपति से क्या चर्चा करने पहुंचे शहबाज शरीफ

Pakistan-UAE Meeting: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के रहीम यार खान में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की. यह मीटिंग एक बंद कमरे में हुई. बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद क्षेत्रीय शक्तियों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि वह गल्फ पॉलिटिक्स में अपनी प्रासंगिकता को स्थापित करना चाहता है. 

UAE के राष्ट्रपति के साथ बैठक 

'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक UAE पक्ष ने पाकिस्तान की राजनयिक पहल को स्वीकार किया, लेकिन यह कहा कि किसी भी मध्यस्थता के लिए व्यापक खाड़ी सहमति के मुताबिक ही होगा. यह इस बातचीत के आसपास की डिप्लोमैटिक सेंसटिविटी को साफ झलकाता है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर समन्वय जैसे विषय शामिल थे. 

ये भी पढ़ें- 2026 में पाकिस्तान का नया डर, पनडुब्बी से K-4 के टेस्ट से सहमा आसिम मुनीर का एटमी सलाहकार Zahir Kazmi, पाक फौज की उड़ी नींद

Add Zee News as a Preferred Source

मिडल ईस्ट को लेकर चर्चा 

दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ती स्थिति पर गहराई से विचार-विमर्श किया, जिसमें इसके दुष्प्रभावों, एनर्जी सिक्योरिटी और रेड सी समेतखाड़ी क्षेत्र में समुद्री रास्तों को होने वाले खतरों पर भी चर्चा की. रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक पाकिस्तान की मध्यस्थ के तौर पर काम करने की इच्छा को उजागर करती है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुरक्षित राजनयिक चैनलों के जरिए इस्लामाबाद और अबू धाबी के बीच हाई लेवल मीटिंग होने की उम्मीद है.  

ये भी पढ़ें- 130 फाइटर-बॉम्बर प्लेन, 14 मिलिट्री शिप्स, 8 खूंखार जहाजों से कर दिया फायर... ताइवान के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा चीन, 90 विमानों ने मचाया तांडव!

सऊदी का दौरा करेंगे सीनियर डिप्लोमैट 

पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमैट और मिलिट्री डेलिगेशन जल्द ही सऊदी अरब और UAE का दौरा करने वाले हैं. 'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की यह पहल खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने और खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश करने वाली रणनीति का हिस्सा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल को खाड़ी देशों के साझेदारों को पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति के बीच उसकी विश्वसनीयता का आश्वासन देने की कोशिस के रूप में भी देखा जा रहा है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

अगर घटोत्कच और हिडिंबा न देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को किसने लगा दी लताड़
Temjen Imna Along
अगर घटोत्कच और हिडिंबा न देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को किसने लगा दी लताड़
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर