मिडिल ईस्ट के मामले में अपनी नाक घुसा रहा PAK? बंद कमरे में UAE के राष्ट्रपति से क्या चर्चा करने पहुंचे शहबाज शरीफ

Shehbaz Sharif Meeting With UAE President: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की.
Trending Photos
Pakistan-UAE Meeting: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के रहीम यार खान में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की. यह मीटिंग एक बंद कमरे में हुई. बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद क्षेत्रीय शक्तियों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि वह गल्फ पॉलिटिक्स में अपनी प्रासंगिकता को स्थापित करना चाहता है.
'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक UAE पक्ष ने पाकिस्तान की राजनयिक पहल को स्वीकार किया, लेकिन यह कहा कि किसी भी मध्यस्थता के लिए व्यापक खाड़ी सहमति के मुताबिक ही होगा. यह इस बातचीत के आसपास की डिप्लोमैटिक सेंसटिविटी को साफ झलकाता है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर समन्वय जैसे विषय शामिल थे.
ये भी पढ़ें- 2026 में पाकिस्तान का नया डर, पनडुब्बी से K-4 के टेस्ट से सहमा आसिम मुनीर का एटमी सलाहकार Zahir Kazmi, पाक फौज की उड़ी नींद
दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ती स्थिति पर गहराई से विचार-विमर्श किया, जिसमें इसके दुष्प्रभावों, एनर्जी सिक्योरिटी और रेड सी समेतखाड़ी क्षेत्र में समुद्री रास्तों को होने वाले खतरों पर भी चर्चा की. रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक पाकिस्तान की मध्यस्थ के तौर पर काम करने की इच्छा को उजागर करती है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुरक्षित राजनयिक चैनलों के जरिए इस्लामाबाद और अबू धाबी के बीच हाई लेवल मीटिंग होने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें- 130 फाइटर-बॉम्बर प्लेन, 14 मिलिट्री शिप्स, 8 खूंखार जहाजों से कर दिया फायर... ताइवान के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा चीन, 90 विमानों ने मचाया तांडव!
पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमैट और मिलिट्री डेलिगेशन जल्द ही सऊदी अरब और UAE का दौरा करने वाले हैं. 'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की यह पहल खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने और खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश करने वाली रणनीति का हिस्सा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल को खाड़ी देशों के साझेदारों को पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति के बीच उसकी विश्वसनीयता का आश्वासन देने की कोशिस के रूप में भी देखा जा रहा है.