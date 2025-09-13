इजरायल की कोसने कतर पहुंचे शहबाज शरीफ ने दिया जोशीला भाषण, लेकिन पाकिस्तान में ही क्यों ट्रोल हो गए?
इजरायल की कोसने कतर पहुंचे शहबाज शरीफ ने दिया जोशीला भाषण, लेकिन पाकिस्तान में ही क्यों ट्रोल हो गए?

Pakistan News: हाल ही में इजरायल मिडिल ईस्ट के 6 मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर चुका है. लेकिन पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ अफसोस जताने और इजरायली हमले का विरोध जताने केवल कतर पहुंचे. दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया कि शरीफ मंगतों की फौज के साथ गए. जिन्होंने पहले अफसोस जताया फिर उम्माह के नाम पर झोली फैली दी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:19 AM IST
Israel attack on Qatar: अपने रीजन में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस की देखरेख करने वाला कतर अमेरिका के दोस्त इजरायल के हमले से परेशान है, दूसरी ओर पाकिस्तान अपने अलग एजेंडे पर काम कर रहा है. पाकिस्तानी हुक्मरानों की हरकत देखकर नाराज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कतर गए और मानो सरजमी छू कर लौट आए. वो गए थे एकजुटता दिखाने पर मकसद जो था उनका वो पूरा न हुआ. 

पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर क्या चला?

एक शख्स ने कहा,'शहबाज कतर गए और 2 घंटे में लौट आए लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके दौरे पर जो खबरें चलाई कि अब तो इजरायल की खैर नहीं शहबाज शरीफ पहुंच गया है. ये नई शोबदेबाजी है कि कतर हम पहुंच रहे हैं. इजरायल ने उनपर हमला किया है किसी और मुल्क को तो परेशानी नहीं हुई. असल में इनको बस बहाना चाहिए होता है, दूसरे मुल्कों में दौरे करने का'.

मांगने गए थे?

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सूट-बूट पहन छाती फूलाकर शहबाज शरीफ कतर पहुंचे. मगर 2 घंटे में बेआबरू होकर लौटे. क्यों? दरअसल, मियां के एक हाथ में संवेदनाओं से भरा गुलस्ता था तो दूसरे में भीख का कटोरा था, जिसे भरने की मुराद पाले शरीफ दोहा पहुंचे. पूरे 50 लोगों की टोली का सरदार बनकर क्या कोई संवेदना जताने जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा किया. 50 आदमी की भीड़ जुटाई और फ्लाइट पकड़कर टशन में चले गए. पहले तो शहबाज ने कतर पर इजरायली हमले पर चिंता जताई और कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजरायल से मुकाबला करने की बात कही वो भी पूरी मुस्लिम उम्माह को एक साथ लाकर.

शरीफ ने कहा, 'अब ये तव्वकों की जा रही है कि अरब दुनिया जागेगी. मुस्लिम उम्माह जागेगी और फाइनली इजरायल पर लगाम डाली जाएगी. क्योंकि अब वो ऐसा मुंहजोर हाथी बन चुका है जो कि सबको रौंदता जा रहा है अगर अब भी उसे ना रोका गया तो अगली बारी किसी की भी हो सकती है.

शहबाज की इसी मीठी-मीठी बातों से कतर के अमीर पिघलने लगे. पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा हितैशी मानने लगे. बस इसी मौके का तो शहबाज को इंतजार था लिहाजा, जैसे कतर के अमीर इमोशनल हुए फौरन शहबाज ने अपने दोनों हाथों के साथ भीख कटोरा आगे बढ़ा दिया.

मांगने की लत!

शायद पाकिस्तानी अवाम ने शहबाज शरीफ और कतर के दिल के हाल को बखूबी पहचाना. इसलिए कहने लगे सबको पता है कतर गए. ये न पता कि आर्मी चीफ ने भेजा कि जाएं और तसल्ली दे आएं, लेकिन याद रहे कि चंद महीने पहले पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल चल रहे थे. तब कतर नहीं आया था. खैर फिर भी इस्लामिक बिरादर है तो जाना चाहिए और अफसोस भी जताना चाहिए'. 

दूसरे ने कहा, 'कतर पर हमला हुआ है जाहिर है हमारी संवेदना है एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते लेकिन हमारे वजीर-ए-आजम का वहां जाना मुझे लगता है ये कुछ मांगने गए हैं, कतर के अमीर से मुलाकात हुई. शहबाज शरीफ के एक हाथ में बस कश्कोल (भीख का कटोरा) न था.

पाकिस्तान का दोगला चरित्र बेपर्दा

9 सितंबर को इजरायल ने दोहा पर एयरस्ट्राइक की. इजरायल के इस हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हुई. 24 घंटे बाद इजरायल ने यमन पर भी अटैक किया. गाजा, सीरिया, लेबनान और ट्यूनीशिया पर भी हमले हुए. इजरायल के हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. 

मतलब बीते करीब 100 घंटे में इजरायल ने 6 मुस्लिम देशों को टारगेट किया. बारूदी कोहराम से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मचा दी. शहबाज शरीफ कतर को छोड़ कर किसी भी मुस्लिम देश में नहीं गए. जाना तो छोड़िए, एक बयान तक न दिया जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कतर आर्थिक तौर पर मजबूत है, डॉलर की भरमार है, तेल के कुंए भी है और बाकी मुस्लिम देश जहां इजरायल ने हमला किया वो गरीब, शहबाज ने पैसे की खातिर कतर जाना मुनासिब समझा. यानी पाकिस्तान के इस्लामिक जुनून का दावा पैसों के खातिर है तभी दुनिया उसके हुक्मरानों को इंटरनेशनल भिखारी कहती है.

