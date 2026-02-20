ट्रंप के पैरों पर बस लोटे नहीं पाक PM शहबाज शरीफ, बाकी 'भगवान' बताकर ऐसी तारीफों के बांधे पुल कि पूरी दुनिया उड़ा रही मजाक!

वाशिंगटन में ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' लॉन्च हुआ, गाजा के लिए शांति की बात चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तो पूरा फोकस ट्रंप की तारीफ पर कर दिया. इतनी जोर-शोर से चापलूसी की कि लोग बोल रहे हैं भाई, पैरों पर लोट-पोट होने में अब बस थोड़ा सा वक्त बाकी है.

वॉशिंगटन में अहम मुलाकात, रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश

वॉशिंगटन डीसी में हुई अहम कूटनीतिक बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की.इस दौरान दोनों नेताओं ने गाजा को लेकर अमेरिका की शांति योजना, आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. रुबियो ने बैठक के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान का “Board of Peace” में शामिल होना और अमेरिकी शांति प्रयासों का समर्थन करना सकारात्मक संकेत है.उन्होंने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को मजबूत बताते हुए आगे सहयोग बढ़ाने की बात कही.

‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप की तारीफों के पुल

‘Board of Peace’ की पहली बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान-भारत झगड़े में ट्रंप की मीडिएशन के लिए उनकी तारीफ की, और उन्हें शांति का आदमी और साउथ एशिया के लोगों का बचाने वाला कहा. शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फ़ायर करवाने के लिए आपके समय पर और बहुत असरदार दखल ने शायद लाखों लोगों की जान बचाई है. आपने सच में शांति का आदमी साबित किया है और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सच में साउथ एशिया के लोगों के बचाने वाले हैं." इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दक्षिण एशिया के लोगों का सच्चा रक्षक बताकर बहुत कुछ बिना कहे कह दिया है. जिसके मायने अब खूब निकाले जा रहे हैं.

ट्रंप का बड़ा दावा- “200% टैरिफ की धमकी से रुकी लड़ाई”

बैठक में ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव को उन्होंने व्यापारिक दबाव डालकर खत्म कराया.उनके मुताबिक, उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर संघर्ष जारी रहा तो 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि उस दौरान 11 लड़ाकू विमान गिराए गए थे और हालात बेहद गंभीर थे.

भारत ने लगातर करता रहा है इनकार

भारत ने ट्रंप के इन दावों को पहले दिन से खारिज करता रहा है. नई दिल्ली का साफ कहना है कि संघर्ष विराम दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधे संवाद से हुआ था, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी. भारत का रुख लगातार यही रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे, खासकर जम्मू-कश्मीर, केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे.

सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है

शहबाज की ये ओवर-द-टॉप तारीफें सुनकर पाकिस्तानी यूजर्स खुद शर्म से पानी-पानी हो गए. X (ट्विटर) पर मीम्स, ट्रोल्स का तूफान आ गया है. लोग लिख रहे हैं "न्यूक्लियर पावर का लीडर ऐसे चापलूसी कर रहा है? शर्म आ रही है!" "ट्रंप को सेवियर बोल दिया, अब अगला क्या – स्टैच्यू बनवाएंगे?" "ये डिप्लोमेसी है या फैनडम?" कुछ ने कहा, "पाकिस्तान की इज्जत बेच दी गई." ट्रोलिंग इतनी तेज कि कई पोस्ट वायरल हो गए, जहां लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि "पैरों पर लोटने में बस थोड़ा वक्त बाकी है." कुछ जगहों पर पुरानी क्लिप्स भी घूम रही हैं जहां शहबाज ने ट्रंप की तारीफ की थी, और अब ये सब मिलाकर लोग कह रहे हैं – "चापलूसी का नया लेवल अनलॉक!"