शहबाज के करीबी ने किया हाफिज सईद के प्रतिबंधित दफ्तर का दौरा, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान

Pakistan News: दुनिया के सामने पाकिस्तान कितना भी छिपाए कि उसके देश में आतंकियों का डेरा नहीं लेकिन इतना छिपाने के बावजूद पाकिस्तान बार-बार बेनकाब हो जाता है और आतंकियों के साथ उसके संबंध बिना किसी को बताए ही उसकी नापाक हरकतों से ही दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं. पाकिस्तान सरकार का आतंकियों से गठजोड़ का ताजा मामला तब सामने आया है जब बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बैन दफ्तर को देखने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी मंत्री ने दौरा किया.

पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मामलों के राज्यमंत्री और पाक पीएम शहबाज शरीफ के करीबी तलाल चौधरी ने गुरुवार (6 नवंबर) को हाफिज सईद की सियासी इकाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) का दौरा किया. आपको बता दें कि हाफिज सईद की PMML उसकी बैन हो चुकी जमात-उद-दावा (JuD) का सियासी चेहरा है. भारत के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है. हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद रखा गया है.

लाहौर से 130 किमी दूर स्थित है PMML हाउस

पाकिस्तान के राज्य मंत्री तलाल चौधरी हाल ही में फैसलाबाद पहुंचे जहां उन्होंने PMML हाउस का दौरा किया. यह शहर लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है. PMML के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और मुलाकात के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई. इस दौरे ने पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल मचा दी है. कई विश्लेषक इसे सरकार की तरफ से सईद के राजनीतिक संगठन को अप्रत्यक्ष या आधिकारिक समर्थन देने के संकेत के रूप में देख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी मंत्री के दौरे मचा सियासी घमासान

एक तरफ तो पाकिस्तान दावा करता है कि उसके यहां किसी भी आतंकी संगठनों के दफ्तर या उनके ट्रेनिंग कैंप नहीं हैं. वहीं दूसरी ओर वो प्रतिबंधित आतंकि संगठन के सरगनाओं के ठिकानों और उनके कार्यालयों का दौरा भी पाकिस्तानी मंत्री करते हुए दिखाई देते हैं. पाकिस्तानी मंत्री और पीएम शहबाज के शरीफ के करीबी के इस दौरे को लेकर मीडिया इसे शहबाज सरकार की हाफिज सईद के प्रति नरमी के तौर पर देख रही है. इस मामले पर भारत के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनी नजरें बनाए हुए हैं. ऐसे में भारत सहित अन्य संगठनों का ये मानना है कि पाकिस्तान सरकार का ये कदम कहीं न कहीं आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देना है.

यह भी पढ़ेंः 'हम इस्लामाबाद उड़ा देंगे', न घर न घाट का रहा पाकिस्तान! जंग में बर्बाद शहबाज-मुनीर?