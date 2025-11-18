शेख हसीना को मिली मौत की सजा तो चीन बोला 'ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला'

China reaction on Sheikh Hasina death sentence: बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जिसको लेकर अब चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है. चीन ने कहा है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन बांग्लादेश के सभी लोगों के साथ अच्छे दोस्ताना व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश एकजुटता, स्थिरता और विकास हासिल करेगा.

भारत से प्रत्यर्पण की अपील

2024 में छात्र आंदोलन के उग्र होने पर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था. जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से शेख हसीना को बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी पाए जाने फांसी का सजा का ऐलान किया गया है. हालांकि, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण पर रह रही है और समय-समय पर बांग्लादेश की राजनीति से संबधित बयान भी देती रहती है. फांसी की सजा दिए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की अपील की है.