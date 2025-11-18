Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

शेख हसीना को मिली मौत की सजा तो चीन बोला 'ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला'

Sheikh Hasina death sentence: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दी है. क्योंकि, उनके खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप सिद्ध हुआ है. हालांकि, शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं. बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत से अपील की है. शेख हसीना को फांसी दिए जाने के फैसले पर अब चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:56 PM IST
China reaction on Sheikh Hasina death sentence: बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जिसको लेकर अब चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है. चीन ने कहा है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन बांग्लादेश के सभी लोगों के साथ अच्छे दोस्ताना व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश एकजुटता, स्थिरता और विकास हासिल करेगा. 

भारत से प्रत्यर्पण की अपील 

2024 में छात्र आंदोलन के उग्र होने पर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था. जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से शेख हसीना को बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी पाए जाने फांसी का सजा का ऐलान किया गया है. हालांकि, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण पर रह रही है और समय-समय पर बांग्लादेश की राजनीति से संबधित बयान भी देती रहती है. फांसी की सजा दिए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की अपील की है. 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

