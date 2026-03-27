अमेरिका, UK, रूस सब ईरान युद्ध को लेकर हवाबाजी कर रहे थे... चीन ने धीरे से दिया जोर का झटका, पावरफुल रॉकेट से स्पेस में पहुंचाया अहम सैटेलाइट

China launches TEST satellite: चीन ने शुक्रवार को नॉर्थ-वेस्ट में स्थित जियुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से शियान-33 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया. चीन का ये लॉन्च कामयाब रहा. इस लॉन्च के जरिए नया टेस्ट सैटेलाइट शुक्रवार दोपहर 12:11 बजे लॉन्ग मार्च-2सी रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया. इस सैटेलाइट ने सफलतापूर्वक अपनी पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया. आपको बताते चलें कि यह मिशन लॉन्ग मार्च वाले रॉकेट सीरीज की 635वीं उड़ान थी. इस साल 2026 का ये चीन का 17वां ऑर्बिटल लॉन्च था. ये सैटेलाइट लॉन्च करके चीन ने दिखा दिया है कि दुनिया जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान युद्ध से सहमी है, वहां चीन को रत्ती भर भी किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है. दरअसल चीन, अपने जरूरत भर का गैस का कोटा रूस से सीधे पाइपलाइन से ले लेता है, वहीं दूसरे समुद्री रूट से उसने अपनी तेल संबंधी जरूरतों का भरपूर स्टॉक रिजर्व कर रखा है.

दुनिया युद्ध से परेशान, चीन कर रहा परीक्षण

SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि 27 मार्च की दोपहर लॉन्च हुआ सैटेलाइट शियान-33 एक चीनी प्रायोगिक अंतरिक्ष यान है. इसे चीनी वैज्ञानिकों ने स्पेस एन्वायरन्मेंटल रिसर्च और अन्य तकनीकी प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है. ये सैटेलाइट स्पेस में कई चीजों की निगरानी करने के साथ, ​​स्पेस रेडिएशन की स्टडी करने के लिए खास तौर से बनाया गया है. ये सैटेलाइट संवेदनशील अंतरिक्ष यानों के लिए भावी खतरों की पहचान करने में मददगार साबित होगा.

'होर्मुज' के बाद अमेरिका का काल बनेगा 'खार्ग'?

ईरान की जंग 29वें दिन में पहुंच गई है. अमेरिका ने ईरान में जमीनी एक्शन के लिए हजारों थल सैनिक मिडिल-ईस्ट में तैनात कर दिए हैं. हालांकि पेंटागन का प्लान तेहरान जैसे आबादी वाले शहरों के बजाए ईरान की तेल संपदा से संपन्न द्वीपों पर कब्जा करना है. इसके लिए अमेरिका ने खास मरीन कमांडोज भेजे हैं. सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खार्ग आइलैंड को ईरान ने युद्ध के किले में बदल दिया है. यहां अमेरिका अपने फौजी उतार सकता है. इस द्वीप में तेहरान ने फोर्स बढ़ाई है. नए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं. सबसे खतरनाक बात ये है कि ईरान ने द्वीप के किनारों पर एंटी-पर्सनल और एंटी-आर्मर माइंस बिछा दी हैं. यानी अगर अमेरिकी सेनाएं यहां उतरती है, तो सीधे मौत के मुंह में समां सकती हैं. वहीं अमेरिका को लग रहा है कि अगर खार्ग छीन लिया तो ईरान दिवालिया हो जाएगा. ऐसे में जंग एक नए टकराव की ओर बढ़ती जा रही है.

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हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ‘खार्ग' पर जमीनी ऑपरेशन से अमेरिकी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां ईरान ने हाल ही में MANPADS मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिससे अमेरिका के महंगे चॉपर्स और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है.