Pakistan News: पाकिस्तान के ईसाई स्कूल में सिख छात्रा को बुरी तरह पीटा, पेट में मारे लात-घूंसे, उतारी पगड़ी

Pakistan News: लड़की की मां ने कहा कि स्कूल के स्टाफ ने छात्रा के पेट में लात और घूंसे मारे.उन्होंने बताया कि लड़की अस्थमा की मरीज है. जब छात्रा की बहन ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो टीचर्स ने उसको कथित तौर पर रोक दिया और कहा कि छात्रा नाटक कर रही है.
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Pakistan Sikh Girl Assault: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस हद तक जुल्म होता है, यह किसी से छिपा नहीं है. एक अमृतधारी सिख लड़की को पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में स्थित क्रिश्चियन स्कूल में बुरी तरह पीटा गया. न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने खालसा वोक्स का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़की ने ईसाई प्रार्थना में भाग लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी पगड़ी जबरन उतार दी गई और उसे पीटा गया. यह घटना वारिसपुरा इलाके के सेंट कैथरीन गर्ल्स हाई स्कूल की है.
लड़की की मां ने कहा कि स्कूल के स्टाफ ने छात्रा के पेट में लात और घूंसे मारे.उन्होंने बताया कि लड़की अस्थमा की मरीज है. जब छात्रा की बहन ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो टीचर्स ने उसको कथित तौर पर रोक दिया और कहा कि छात्रा नाटक कर रही है.
सिख ब्रदरहुड इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने इस घटना की निंदा करते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसे पाकिस्तान के सिख नेताओं से कोई सपोर्ट नहीं मिला. उन्होंने गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है.
खालसा वोक्स ने आगे कहा कि इससे पहले भी लड़की की मां को काफी गाली-गलौज सहनी पड़ी थी. महिला ने दावा किया कि उसे फैसलाबाद में 9 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था और बंधक बनाने वालों ने उसे काफी टॉर्चर किया था. उस वक्त, महिला के बेटे के केश भी जबरन काट दिए गए थे, जिनको सिख धर्म में पवित्र माना जाता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला उस वक्त सामने आया था, जब एक जर्नलिस्ट ने इस मुद्दे को उठाया था. इसके बाद पंजाब के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने दखल देते हुए महिला को रिहा कराया था.
इस घटना के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के बीच चिंता का माहौल पैदा हो गया है. अब समुदाय देश में सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव पर सवाल उठा रहा है.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल 1000 ईसाई और हिंदू लड़कियों को किडनैप कर उनका जबरन धर्मपरिवर्तन और निकाह करा दिया जाता है. अकसर निजी दुश्मनी निकालने के लिए उन पर झूठे ईशनिंदा के आरोप लगाए जाते हैं. इस कारण उनको भीड़ बुरी तरह पीटती है और कानूनी सजा भी मिलती है.