सिख स्टूडेंट का कमाल, पाकिस्तान बोर्ड परीक्षा में बना टॉपर; इस्लामियत में हासिल किए सबसे ज्यादा नंबर

Lahore 9th Class Result: 15 साल के सिख स्टूडेंट ओंकार सिंह ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन (बीआईएसई) लाहौर की 2025 की क्लास 9 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस्लामियत में 100 में से 98 नंबर हासिल कर इम्तिहान में टॉप किया.
Pakistan News: पड़ोसी देश से पाकिस्तान से आई यह खबर बेहद बेहद खास है. यहां एक सिख स्टूडेंट ने ऐसा काम किया है, जो मिसाल बन गया है. पाकिस्तान के लाहौर बोर्ड (BISE Lahore) की 9वीं जमात का इम्तिहान 2025 में 15 साल के ओंकार सिंह ने शानदार नतीजे हासिल किए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस्लामियत जैसे सब्जेक्ट में भी तकरीबन पूरे नंबर लाकर सबको हैरान कर दिया.
ओंकार सिंह ने इस्लामियत में 100 में से 98 नंबर हासिल कर इम्तिहान में टॉप किया है. इसके अलावा उन्होंने बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60 और बायोलॉजी में 59 नंबर हासिल किए. BISE लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त मार्कशीट के मुताबिक, उन्हें हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड मिला है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भाषाई विषयों ( Linguistic Topics ) में भी ओंकार का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने अंग्रेजी में 75, उर्दू में 74 और 'तर्जुमा-ए-कुरान' में 50 में से 49 अंक हासिल किए. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ़ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह बताता है कि मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में कामयाबी पाई जा सकती है।
इस्लामियत पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यक्रम में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो एक मजहब के रूप में इस्लाम, उसकी तालीम, तारीख, वर्ल्ड व्यू और सिविलाइजेशन के स्टडी पर केंद्रित है. इसमें कुरान, हदीस (पैगंबर मुहम्मद साहब के कथन), इस्लामी नैतिकता और समाज में मजहबू की भूमिका शामिल है.
इस साल पंजाब भर में 380,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास 9 के इम्तिहान में बैठे, जिनमें से सिर्फ 45 फीसदी ही पास हुए. ऑफिशियल रिजल्ट बुधवार को ऑनलाइन जारी किए गए. लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बाकी समेत सभी नौ पंजाब शिक्षा बोर्डों के टॉप परफॉर्मेंस करने वालों को सम्मानित करने के लिए जल्द ही एक खास प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा.