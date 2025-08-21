सिख स्टूडेंट का कमाल, पाकिस्तान बोर्ड परीक्षा में बना टॉपर; इस्लामियत में हासिल किए सबसे ज्यादा नंबर
Advertisement
trendingNow12891214
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

सिख स्टूडेंट का कमाल, पाकिस्तान बोर्ड परीक्षा में बना टॉपर; इस्लामियत में हासिल किए सबसे ज्यादा नंबर

Lahore 9th Class Result: 15 साल के सिख स्टूडेंट ओंकार सिंह ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन (बीआईएसई) लाहौर की 2025 की क्लास 9 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस्लामियत में 100 में से 98 नंबर हासिल कर इम्तिहान में टॉप किया.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिख स्टूडेंट का कमाल, पाकिस्तान बोर्ड परीक्षा में बना टॉपर; इस्लामियत में हासिल किए सबसे ज्यादा नंबर

Pakistan News: पड़ोसी देश से पाकिस्तान से आई यह खबर बेहद बेहद खास है. यहां एक सिख स्टूडेंट ने ऐसा काम किया है, जो मिसाल बन गया है. पाकिस्तान के लाहौर बोर्ड (BISE Lahore) की 9वीं जमात का इम्तिहान 2025 में 15 साल के ओंकार सिंह ने शानदार नतीजे हासिल किए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस्लामियत जैसे सब्जेक्ट में भी तकरीबन पूरे नंबर लाकर सबको हैरान कर दिया.

ओंकार सिंह ने इस्लामियत में 100 में से 98 नंबर हासिल कर इम्तिहान में टॉप किया है. इसके अलावा उन्होंने बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60 और बायोलॉजी में 59 नंबर हासिल किए. BISE लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त मार्कशीट के मुताबिक, उन्हें हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड मिला है.

'तर्जुमा-ए-कुरान': ओंकार ने 50 में से 49 अंक हासिल किए

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भाषाई विषयों ( Linguistic Topics ) में भी ओंकार का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने अंग्रेजी में 75, उर्दू में 74 और 'तर्जुमा-ए-कुरान' में 50 में से 49 अंक हासिल किए. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ़ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह बताता है कि मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में कामयाबी पाई जा सकती है।

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यक्रम

इस्लामियत पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यक्रम में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो एक मजहब के रूप में इस्लाम, उसकी तालीम, तारीख, वर्ल्ड व्यू और सिविलाइजेशन  के स्टडी पर केंद्रित है. इसमें कुरान, हदीस (पैगंबर मुहम्मद साहब के कथन), इस्लामी नैतिकता और समाज में मजहबू की भूमिका शामिल है.

सिर्फ 45 फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास

इस साल पंजाब भर में 380,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास 9 के इम्तिहान में बैठे, जिनमें से सिर्फ 45 फीसदी ही पास हुए. ऑफिशियल रिजल्ट बुधवार को ऑनलाइन जारी किए गए. लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बाकी समेत सभी नौ पंजाब शिक्षा बोर्डों के टॉप परफॉर्मेंस करने वालों को सम्मानित करने के लिए जल्द ही एक खास प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;