सिंध फिर भारत में आएगा! दुर्योधन के बहनोई का वो देश, जहां सिकंदर को लगा था तीर, कासिम भी जीतने आया

बॉर्डर तो बदल सकते हैं क्या पता सिंध वापस भारत में आ जाए... जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है देश ही नहीं, पाकिस्तान में भी इस बयान की काफी चर्चा है. पहले पीओके को वापस लेने की बातें हो रही थीं, बलूचिस्तान आज भी उबल रहा है, इस बीच सिंध के भारत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जताकर रक्षा मंत्री ने उन लाखों-करोड़ों लोगों की यादें ताजा कर दी हैं जो किसी न किसी तरह से सिंध से जुड़े हैं. खुद राजनाथ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया. अगर आप पाकिस्तान का नक्शा गौर से देखेंगे तो भारत के गुजरात से लगा कराची और पाकिस्तान का हैदराबाद वाला क्षेत्र दिखाई देगा. वही सिंध है. भारत का सिंध. आज की पीढ़ी को शायद पता न हो कि महाभारत काल में दुर्योधन का बहनोई राजा जयद्रथ सिंध (सिन्ध) का ही राजा था.

जयद्रथ की वो कथा तो आपने पढ़ी होगी जब वह शादीशुदा द्रौपदी पर मोहित हो गया था और भीम ने उसे उठाकर दे मारा था. द्रौपदी को छुड़वाने के बाद पांडवों के बल के आगे वह काफी लज्जित हुआ. उसने भगवान शिव की तपस्या की और उसे वरदान भी मिला कि अर्जुन को छोड़कर किसी और से वह नहीं हारेगा. वह अपनी सेना के साथ कौरवों की तरफ से लड़ा था. जयद्रथ के मरने के बाद उसका बेटा सोरथ सिंध का राजा बना.

17वीं शताब्दी में अलप्पो (सीरिया) के अंग्रेज पादरी, एडवर्ड पोकोके (1604-91) ने यूनान पर भारतीय प्रभाव के बारे में लिखते हुए सिंधियों के भूमध्यसागरीय देशों और उत्तरी अफ्रीका की ओर पलायन का वर्णन किया है. उन्होंने लिखा है कि वैदिक काल में वणिक, बनिया और वनिया के नाम से जाने जाने वाले व्यापारी समुदाय के पणियों ने सुदूर यूनान की ओर पलायन किया. अपने साथ वे अपने आकर्षक कपड़े नई दुनिया में ले गए. इस प्रकार सिंधी सूती कपड़ा प्राचीन विश्व के सुदूरवर्ती भागों में लोकप्रिय हो गया. इतना ही नहीं, सिंध को 'सुवासा' यानी 'अच्छे कपड़ों की भूमि' के उपनाम से जाना जाने लगा.

सिंधी सूती कपड़ा पूरी दुनिया में गया

अपने शासकों द्वारा किए जा रहे राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए ही संभवतः सिंधियों ने पलायन किया था. नए-नए चरागाहों का पता लगाने के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग से यात्रा की. समुद्री मार्ग से जानेवाले ये लोग फारस की खाड़ी में मकरान के तट पर भी गए. खाड़ी के मुहाने से होते हुए वे ओमान, हाड्रामांट (Hadramant) और यमन पहुंचे और इस प्रकार वे लाल सागर तक चले गए. नील नदी को पार करके वे दक्षिणी मिस्र गए. ये लोग सीरिया और लेबनान के समुद्र से लगे क्षेत्रों में बस गए. उन्हें फोयमीशियम कहा जाने लगा. वे पणि से पणिक यानी 'प्यूनिक' जाति के बन गए. यूनानी संस्कृति में इन प्रवासियों के योगदान को इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है.

पूर्व के इन प्रवासियों के संपर्क में आने के बाद पश्चिम के साहसी राजाओं की पूर्वी देशों के बारे में जानने की उत्सकुता बढ़ी, जहां पहुंचने के लिए जल और जमीनी मार्ग दोनों से जाया जा सकता था. इससे सुदूर देशों-प्रदेशों के शासकों को सिंध की समृद्ध धरती पर हमला करने का प्रोत्साहन मिल गया. इसी कारण पर्शियनों, कुषाणों, हूणों, यूनानियों, ईरानियों और अरबों ने अलग-अलग समय में सिंध पर आक्रमण किए. उनमें से कई आक्रमणकारी तो यहीं बस गए और समय के साथ-साथ यहां के लोगों के साथ घुल-मिल गए.

बगदाद से मोहम्मद बिन कासिम आया

638 से 711 ई. के मध्य अरबों ने सिंध पर कई बड़े हमले किए. इतिहासकारों का मानना है कि अरबों ने सिंध पर जल और जमीन दोनों मार्गों से कुल 15 बार हमले किए. आखिर में बगदाद के शासक हज्जाज के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने इराकी, सीरियाई और अरब सैनिकों की एक बड़ी सेना लेकर सिंध पर हमला कर दिया और लंबी लड़ाई के बाद 711 ई. में सिंध पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो गया. यह घटना भारत और सिंध दोनों के लिए महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना साबित हुई. सिंध पर लगभग दो शताब्दियों तक अरबों का शासन रहा.

पंजाब से लौटते मुड़ गया सिकंदर

इन आक्रमणों में एक सिकंदर का रहा, जो अरबों के आगमन से शताब्दियों पहले यहां आया था. पंजाब में राजा पोरस से समझौता कर लौटते हुए रास्ते में उसने सिंध पर आक्रमण कर दिया. अपने देश वापस जाते समय शत्रु सेनाओं के मुकाबले से बचने के लिए वह नया रास्ता अपनाना चाहता था. अपने विजय अभियान के दौरान उसने पर्शिया, अफगानिस्तान और उत्तरी-पूर्वी भारत पर हमला करके कई दुश्मन बना लिए थे इसीलिए वह सिंध के रास्ते होकर अपने देश लौटना चाहता था.

सिकंदर के सीने में लगा तीर

सिकंदर का हमला चूंकि अचानक था इसलिए सिंध और उसके आसपास के छोटे-छोटे राज्यों के शासक पहले तो घबरा गए लेकिन बाद में एकजुट होकर सिकंदर पर चारों ओर से हमला कर दिया. सिंधी शासक सब्बास के साथ युद्ध में सिकंदर घायल हो गया. उसके कंधे और टांग में चोट आ गई और एक तीर उसके सीने में जा लगा. उसके खेमे में एक बार तो यह अफवाह भी फैल गई कि सिकंदर मर गया.

सिकंदर किसी तरह सिंधी शासकों के हमले से बच गया और उसने जवाबी हमला किया. इस बार उसने ब्राह्मणों को अपना निशाना बनाया क्योंकि उसे लगा कि यह विद्वान और पुरोहित वर्ग ही सिंधी शासकों को मुकाबले के लिए खड़ा होने की सीख दे रहा है. उसने ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया; लेकिन ब्राह्मणों की विद्वत्ता से वह काफी प्रभावित भी हुआ इसलिए उसने दस ब्राह्मणों को अपने पास बंदी बनाकर रख लिया...

बाद के कालखंड, सोलहवीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहर को हरा दिया. राजदरबार से जुड़े ब्राह्मणों का विश्वास जीतने के लिए उसने एक चाल चली. ब्राह्मणों ने कासिम के लिए जासूसी की. हिंदू शासक के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल करने के लिए उसे ब्राह्मणों की मदद की सख्त जरूरत थी लेकिन लड़ाई जीतने के बाद कासिम ने ब्राह्मणों को पुरस्कृत करने की बजाय सजा दे डाली. उसका तर्क था कि ये ब्राह्मण जब अपने ही शासक के साथ विश्वासघात कर सकते हैं तो एक विदेशी होकर वह उन पर कैसे विश्वास कर ले. उसने ब्राह्मणों को गद्दार कहकर उन्हें मारने का आदेश दे दिया।

इन ऐतिहासिक विवरणों के पीछे जो भी सच्चाई हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सिंध की कुल जनसंख्या में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी. सिंधी समाज में जाति प्रथा न होने के कारण सिंधी ब्राह्मण कोई था ही नहीं. जाति-व्यवस्था अथवा वर्ण-व्यवस्था जिसे हिंदू समाज की मुख्य पहचान माना जाता रहा है-सिंध में अपनी जड़ कभी नहीं जमा पाई. इसके बावजूद वर्ण-व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखनेवाले ब्राह्मण सिंधी समाज का एक हिस्सा थे. सिंध के ब्रिटिश आयुक्त रह चुके और 'सिंध बिफोर द मुसलिम कन्क्वेस्ट' के लेखक एच.टी. लैंब्रिक के अनुसार, 'सिंध में एक गूढ़ शक्ति मौजूद थी, जिसने ब्राह्मणों के प्रभाव को रोकने की इच्छाशक्ति पैदा की.'

दुर्योधन ने भेजे थे 30 हजार ब्राह्मण

ब्राह्मणों की उत्पत्ति महाभारत काल की है. समाज के नैतिक पतन को देखकर दु:शला (दुर्योधन की बहन और सिंध के राजा जयद्रथ की रानी) ने ही दुर्योधन से अनुरोध किया था कि लोगों का नैतिक मार्गदर्शन करने के लिए वह कुछ ब्राह्मणों को भेज दें. दुर्योधन ने 30,000 ब्राह्मण सिंध भेज दिए. सिंध में आए ब्राह्मणों में से कुछ ब्राह्मण पुजारी बन गए और धार्मिक अनुष्ठान करने लगे. कुछ अन्य ब्राह्मण स्थानीय शासकों के सलाहकार बन गए। वे ब्राह्मण नगरों में ही रहते थे.

सिंधी व्यापारियों में शिकारपुरिया उन्हें कहा गया जो मुख्य रूप से देशी बैंकर और फाइनेंसर के रूप में जाने जाते थे. वे सुदूर इलाकों में धन के त्वरित हस्तांतरण का काम करते थे. इस देसी बैंकिंग प्रणाली को 'हुंडी' के नाम से जाना जाता था. शिकारपुरिया लोग अगर बैंकिंग में अपनी दक्षता के लिए जाने जाते थे तो हैदराबादी सिंधी व्यापार में दक्ष थे. बाद में दोनों विश्वयुद्ध के दौरान कपड़े के विश्व बाजार में सिंधियों की ही अहम भूमिका रही थी.

मिक्स कल्चर

सिंधी संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का मिश्रण बनकर उभरी. इसकी भाषा पर भी इन संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है. पूर्व-वैदिक भाषा और संस्कृत का ही एक प्राचीन रूप मानी जानेवाली सिंधी भाषा का विकास द्रविड़ और आर्य भाषा के शब्दों से हुआ है. सिंधी हड़प्पा शैली का प्रभाव गुजरात, कच्छ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक माना जा सकता है. सिंधियों की दूसरी विशेषता है - प्रवास. प्राचीन काल से ही सिंधी समुदाय के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए दुनिया के कई हिस्सों में जाकर बसते रहे हैं. यूनानी साहित्य में ऐसे प्रवास का उल्लेख मिलता है. 'इलियड' महाकाव्य में सिंशियनों (सिंधियों) का जिक्र मिलता है, जो 'एक विचित्र भाषा' बोलते थे.

