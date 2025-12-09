Advertisement
पाकिस्तान-चीन

Sindhudesh: पाकिस्तान से टूटकर बनेगा सिंधुदेश? शहबाज-मुनीर के सीने पर सांप लोटे! आजादी की मांग पर हिंसा जारी

Pakistan Sindhudesh: अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर कराची में बड़े पैमाने पर हो चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है. अलग सिंधुदेश की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सिंधी संस्कृति दिवस मनाया. हिंशा और अशांति अप्रत्याशित तेजी से बढ़ी और शहर भर में पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़पें हुईं. हालात अब भी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बने हुए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:06 PM IST
Protests for a separate Sindhudesh in Pakistan: करोड़ों पाकिस्तानी जो लंबे समय से अपने मुल्क के टुकड़े-टुकड़े होने की आस लगाए बैठे हैं, वो अब पाक फौज और पाकिस्तानी पुलिस ने डरने के बजाए उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर मार रहे हैं. पाकिस्तान के पंजाब को छोड़कर बलूचिस्तान से खैबर पख्तुनवा, सिंध से कराची और यहां तक कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं, वो सिर्फ मांग ही नहीं रहे हैं वो अपनी ताकत दिखाकर फील्ड मार्शल और सीडीएस आसिम मुनीर की छाती पर मूंग दलने का काम कर रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची आजाद सिंधुदेश की मांग को लेकर दो दिन से सुलग रही है. 

सिंधुदेश की मांग पर भड़की हिंसा

15-20 साल पहले यही लोग पुलिस के डंडे से डर-डरकर जीते थे, अब बाकायदा कैमरे से सामने आकर छाती ठोकर लाइव अपने मन की बात कह कर आजाद मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं. पाकिस्तान के कराची में अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसा में बदलने के बाद तनाव बढ़ गया है. इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ तीखी झड़पें हुई हैं. हिंसा रविवार को अचानक तब शुरू हुई जब सिंधी कल्चर डे पर अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए.

'जिये सिंध मुत्तहिदा महाज़' की आवाज- पाकिस्तान मुर्दाबाद

जिये सिंध मुत्तहिदा महाज़ (JSSM) के बैनर तले सिंधियों के एक बड़े संगठन ने 'आजादी' की मांग करते हुए 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए. उन्होंने सिंध की आजादी की मांग दोहराते हुए सिंधी नेशनलिस्ट पार्टियों के नेताओं के दिलों में दबे आजादी के सपने की यादों को ताजा कर दिया.

रविवार को सिंधी संगठन रैली निकाल रहा था, अचानक पुलिस द्वारा रैली का रूट बदलने से तनाव तेजी से बढ़ा, जिससे हजारों प्रदर्शनकारी नाराज हो गए. हालात तब बिगड़े जब भीड़ के कुछ लोगों ने सिक्योरिटी वालों पर पत्थर फेंकते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठिया भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े.

लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया. डॉन के मुताबिक, हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग की धाराओं में आरोियों को गिरफ्तार किया है. हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं.

UN, PM मोदी से अपील

दशकों से अपने उत्पीड़न की शिकायत कर रहे सिंधी समाज के संगठन प्रदेश में लगातार अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते आए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत में देश निकाला पाए चेयरपर्सन शफी बुरफत की लीडरशिप वाली JSSM ने संयुक्त राष्ट्र से उनके मामले में दखल देने की अपील करते हुए सिंधुदेश को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की थी. इन लोगों को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी उम्मीदें हैं. 

सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी के पास का इलाका है जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया. महाभारत के अनुसार, सिंधुदेश आज के सिंध का पुराना नाम था, जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

SindhudeshPakistan

