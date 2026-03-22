ऑफिस डेस्क पर हिडन कैमरा, बॉस पढ़ रहे पर्सनल चैट, इस देश में बद से बदतर हुआ वर्क कल्चर; प्राइवेसी तार-तार

Chinese Toxic Work Cultures: Gen Z जिस वर्क कल्चर को टॉक्सिक कहते हैं, आजकल चीन के कुछ दफ्तरों में उससे भी बुरा हाल हो गया है. चीन में कुछ कंपनियों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर एक ऐसा जाल बिछा दिया है, जिसने कर्मचारियों की प्राइवेसी पर सवाल खड़ा कर दिया है. बॉस स्मार्ट सीटों, ऑफिस वाई-फाई और आफिस में छिपे हुए कैमरों से यह तक दिख रहे हैं कि कर्मचारी कब टॉयलेट जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं और फोन पर क्या बातें कर रहे हैं.

प्राइवेसी का हनन

हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, चीन की कई कंपनियों ने हद पार कर दी है. 'वर्कर्स डेली' की रिपोर्ट में दक्षिणी चीन के ग्वांगझू की एक महिला कर्मचारी का किस्सा बताया, जिसने बीमारी के कारण बिजनेस ट्रिप पर जाने से मना कर दिया. इसके बाद उसे अपने डेस्ट के ऊपर एक हिडन कैमरा लगा मिला. जब उसने उस कैमरे को चेक किया, तो वह दंग रह गई. उस कैमरे में उसके फोन और कंप्यूटर की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही थी, यहां तक की उसमें उसके पर्सनल मैसेज और तस्वीरें का भी रिकॉर्ड था.

कर्मचारियों पर नजर रख रही कंपनियां

इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि उसके मैनेजर ने उसे चेतावनी दी है कि वह ऑफिस के समय प्राइवेट ग्रुप चैट का इस्तेमाल न करें. महिला ने बताया कि कैमरे के स्टोरेज कार्ड की जांच करने पर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसमें उसके फोन और कंप्यूटर पर टेक्स्ट से लेकर तस्वीरों तक सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था. चीन के हांगझोऊ जैसे शहरों में भी ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जहां कंपनियां वाई-फाई से कर्मचारियों की ऑनलाइन हरकतों पर नजर रख रही है.

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सतर्क हो रहे कर्मचारी

लगातार ऐसी निगरानी और बॉस के प्रेशर से तंग आकर अब कर्मचारियों भी सतर्क हो गए हैं. कर्मचारी अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो ऑफिस की वाई-फाई ट्रैंकिग को ब्लॉक कर सके. लेकिन यह समस्या इससे कहीं बड़ी है. कंपनी का दावा है कि ऐसा करने से उनका काम सुधरेगा. लेकिन असल में यह भरोसे को खत्म कर रहे हैं.