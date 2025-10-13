इमरान खान के इशारे पर आफरीदी बने नए मुख्यमंत्री, विधानसभा में क्यों आग बबूला हो गए गंडापुर

Sohail Afridi: पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सोमवार (13 अक्टूबर) को सुहैल आफरीदी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है.
Trending Photos
Khayber Pakhtunkhwah: पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. सुहैल आफरीदी को नया सीएम चुना गया है. विधानसभा में कुल 145 सदस्य हैं जिनमें सरकार के 93 और विपक्ष के 52 सदस्य हैं. मुख्यमंत्री बनने के लिए 73 वोटों की जरूरत थी. विधानसभा सत्र में बोलते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें इमरान खान ने मुख्यमंत्री बनाया था और जब उनके नेता ने इस्तीफा देने को कहा तो उन्होंने उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक न बनाया जाए जो कुछ अब तक हुआ उसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके 19 महीनों के कार्यकाल की सारी उपलब्धियां रिकॉर्ड पर हैं. जब उनकी सरकार बनी थी, तब खजाने में सिर्फ 18 दिन की सैलरी के बराबर पैसा था लेकिन अब खजाने में 218 अरब रुपये मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष को शिकायत हो सकती है कि उन्हें फंड नहीं मिले लेकिन जनता खुश है क्योंकि पैसा जनता के लिए खर्च हुआ. उन्होंने कहा कि पीटीआई के संस्थापक हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हम पीटीआई के साथ डटे हुए हैं.
यह भी पढ़ें:
मुत्ताकी ने दिल्ली से हिंदी में जो चमकाया, PAK की पुश्तें नहीं भूलेंगी अपमान; इन वजहों से बने जंग के हालात
जबकि विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा के सत्र का बहिष्कार किया हुआ था. विपक्ष के नेता डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए एक मुख्यमंत्री के रहते दूसरे का चुनाव नहीं हो सकता. इबादुल्लाह ने कहा कि गवर्नर ने गंडापुर को बुलाया है ताकि मामला साफ हो सके. अगर इनके पास बहुमत है तो जल्दीबाजी की क्या जरूरत है? यह कदम गैरकानूनी है और हम इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे.
स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि अली अमीन गंडापुर दो बार इस्तीफा गवर्नर को भेज चुके हैं और आज असेंबली में भी इस्तीफे का ऐलान किया है. कुछ लोग नहीं चाहते कि सुहैल आफरीदी मुख्यमंत्री बनें लेकिन संविधान किसी की इच्छा पर नहीं बल्कि अपने नियमों पर चलता है. उन्होंने कहा कि नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया संविधान के अनुसार होगी. इसके बाद मतदान हुआ और 90 सांसदों ने सुहैल आफरीदी के पक्ष में वोट दिया.