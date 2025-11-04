Advertisement
आसिम मुनीर का इस्‍तकबाल, अदालतों-राज्‍यों पर लगाम; संविधान संशोधन की आड़ में शहबाज ने बुना ‘कब्जे’ का जाल

शहबाज शरीफ सरकार 27वें संवैधानिक संशोधन की आड़ में बहुत कुछ अपने कब्जे में ले जाना साजिश रच रही है. कहा जा रहा है कि अदालत, चुनाव आयोग, राज्यों के गल्ले पर नजर के साथ-साथ आसिम मुनीर के लिए खास व्यवस्था की गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:24 AM IST
27th constitutional Amendment: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. जिससे कई ऐसी चीजें उनके हाथों में आ जाएंगी जो अभी उनकी पहुंच से दूर हैं. यह सब वो 27वे संवैधानिक संशोधन के जरिए करना चाहते हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर नेता बिलावल भुट्टो ने खुद इसकी पुष्टि की है कि सरकार 27वें संवैधानिक संशोधन के लिए उनकी पार्टी का समर्थन चाहती है. इस संशोधन में कई अहम बदलाव होने की चर्चा चल रहा है. चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के 27वें संशोधन में क्या-क्या होने का दावा किया जा रहा है?

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार 27वें संवैधानिक संशोधन में अदालत का गठन, राष्ट्रीय वित्तीय आयोग (NFC) में राज्यों की हिस्से पर लगी रोक को खत्म करना, सेना से जुड़े अनुच्छेद 243 में बदलाव और शिक्षा व जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी नीतियों को फिर से केंद्र (संघीय सरकार) के अधीन करना. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि शहबाज सरकार इन सभी संशोधन क्यों चाहती है और बदलाव के बाद क्या बदल जाएगा. 

1. संवैधानिक अदालत: सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई व्यवस्था

पाकिस्तान के 27वें संशोधन के तहत 'संवैधानिक अदालत' एक अलग निकाय होगी, जो संविधान की व्याख्या और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही संवैधानिक बेंच बनते हैं, जिससे कई बार टकराव या मतभेद की स्थिति पनप जाती है. शहबाज सरकार का तर्त है कि यह कदम न्यायिक सुधार की दिशा में है ताकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटाई जा सके.

क्या उठ रहा है सवाल?

कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम अदालतों पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश भी हो सकता है. अगर सरकार के पास जजों के तबादले या नियुक्ति का अधिकार चला गया तो असहमति जताने वाले न्यायाधीशों पर दबाव बढ़ सकता है.

2. एनएफसी (NFC) में प्रांतों के हिस्से पर विवाद

इस संशोधन का एक बड़ा मुद्दा 'राष्ट्रीय वित्तीय आयोग' (National Finance Commission) से जुड़ा है. यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच आमदनी के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है. 2010 में 18वीं संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि राज्यों के हिस्से को घटाया नहीं जा सकता. फिलहाल प्रांतों को कुल संसाधनों का लगभग 52.5% हिस्सा मिलता है. हालांकि अब सरकार चाहती है कि इस रोक को हटाया जाए ताकि मौजूदा स्थिति के मुताबिक हिस्सेदारी तय की जा सके. सरकार का तर्क है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है और केंद्र सरकार के पास डिफेंस और अन्य राष्ट्रीय जरूरतों के लिए पर्याप्त फंड नहीं बचते.

क्या उठ रहा है सवाल?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संशोधन पास हो जाता है तो केंद्र के पास राज्यों का हिस्सा घटाने या बढ़ाने की ताकत आ जाएगी. दिलचस्प बात यह भी है कि अगर पीपुल्स पार्टी इसका समर्थन करती है तो यह उसकी नीतियों के खिलाफ जाएगा, क्योंकि 2010 में 18वें संशोधन के ज़रिए उसी पार्टी ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए थे.

3. अनुच्छेद 243 और सेना से जुड़ा बदलाव

अनुच्छेद 243 पाकिस्तान के संविधान का वह हिस्सा है जो सेना की कमान और नियुक्ति से जुड़ा है. इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं. अब प्रस्ताव है कि इसमें बदलाव कर 'फील्ड मार्शल' के पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और यह सब आसिम मुनीर के लिए किया जा रहा है. दरअसल, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 'फील्ड मार्शल' की उपाधि दी है लेकिन यह पद संविधान में मौजूद नहीं है. इसलिए सरकार इसे 'संवैधानिक कवच' देना चाहती है.

क्या उठ रहा है सवाल?

विशेषज्ञों का मानना है कि असल मकसद सेना प्रमुख की सेवा अवधि को संवैधानिक सुरक्षा देना है. आशंका जताई जा रही है कि इस संशोधन से सेना प्रमुख की नौकरी की अवधि पांच साल तक स्थायी की जा सकती है — जैसा पहले जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ ने किया था.

4. चुनाव आयोग प्रमुख की नियुक्ति पर गतिरोध

इस संशोधन के तहत सरकार पाकिस्तान के चुनाव आयोग की नियुक्ति को भी अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है. वर्तमान में पाकिस्तान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि मौजूदा स्थिति के मुताबिक यह नियुक्ति प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की आपसी सहमति से होती है लेकिन इस समय विपक्ष का नेता अयोग्य ठहराया जा चुका है, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही. अब सरकार चाहती है कि इस स्थिति में भी नियुक्ति का रास्ता खुला रहे. यानी अगर विपक्ष का नेता अनुपलब्ध हो तो संसद या राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्ति की जा सके.

5. शिक्षा और जनसंख्या नीतियां फिर संघीय सरकार के अधीन

इस संशोधन के तहत शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी नीतियों को भी फिर से केंद्र सरकार के तहत लाने का प्रस्ताव है. सरकार का तर्क है कि चारों राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और नीतियों में बहुत अंतर है. इसलिए पूरे देश के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए. इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाना जरूरी है.

राजनीतिक और संवैधानिक मायने?

  • 27वीं संशोधन पर पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग (नवाज) दोनों के बीच बातचीत चल रही है. माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां सेना से जुड़े प्रस्तावों पर सहमत हैं लेकिन प्रांतों के हिस्से और शिक्षा जैसे मुद्दों पर मतभेद हैं.

  • राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह संशोधन सिर्फ सुधार के नाम पर नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन के पुनर्गठन की कोशिश है. जिसमें संघीय सरकार को फिर से ज्यादा ताकतें मिल जाएंगी जो 18वीं संशोधन के बाद प्रांतों को दी गई थीं.

