Pakistan News: बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले... शहबाज की वो हरकतें, जिनसे परेशान होकर जिनपिंग ने बोल ही दिया 'थैंक यू'

Shahbaz Sharif China Visit News: चीन में 3 दिन की घनघोर बेइज्जती के बाद आखिरकार शहबाज़ शरीफ को थैंक्यू बोल दिया गया. असल में शहबाज़ को थैंक्यू इसलिए बोला गया कि चीन को भी लगने लगा था कि ऐसे बेगैरत दोस्त को साथ रखने से अच्छा है कि बिना पाकिस्तान के ही आगे बढ़ा जाए. तभी तो पूरे मिलिट्री परेड के दौरान चाइनीज राष्ट्रपति शी-जिनपिंग शहबाज शरीफ से दूर-दूर नज़र आए. ना तो शहबाज को साथ बैठने दिया और ना ही फोटोशूट में अपने करीब लाए.

खास मेहमानों के बीच नजर नहीं आए शहबाज

दरअसल SCO समिट के दौरान शहबाज़ शरीफ ने जिस तरह उचक-उचक शी-जिनपिंग के खास मेहमानों से हाथ मिलाने की कोशिश की थी. उसके बाद चाइनीज अथॉरिटी ने शहबाज़ शरीफ को थैंक्यू बोल दिया और साफ-साफ हिदायत दी गई थी कि ख़बरदार जो बड़े मेहमानों के करीब दिखाई भी दिए तो. बस फिर क्या था. शहबाज़ खास मेहमानों के बीच से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग.

शी-जिनपिंग जब अपने खास मेहमानों को साथ लेकर परेड वैन्यू पर पहुंचे तो जिनपिंग के बिल्कुल साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन नजर आए. इस मौके पर जिनपिंग के वो सभी मेहमान मौजूद थे. जिन्हें खासतौर पर परेड के लिए रोका गया था. मगर शहबाज़ कहीं दिखाई नहीं दिए.

जिनपिंग ने फटकने नहीं दिया आसपास

परेड वैन्यू पर मेहमानों का फोटोशूट हुआ तो वहां भी जिनपिंग के करीब शहबाज़ शरीफ कहीं दिखाई नहीं दिए. जब लॉन्ग एंगल लिया गया तो जिनपिंग के बाएं तरफ बिल्कुल कोने में शहबाज़ शरीफ नज़र आए. मानों खुद जबरदस्ती फोटो में एडडस्ट होने की कोशिश कर रहे हों.

उस तस्वीर जिनपिंग के बाएं तरफ किम जोंग उन तो दाएं तरफ पुतिन नजर आए. जबकि शहबाज़ ढूंढे दिखाई नहीं दे रहे हैं. जैसे ही जिनपिंग सबसे ऊपर पहुंचे. ना जाने फोटो खिंचाने के लिए कहां से फुदक कर शहबाज़ शरीफ बिल्कुल आगे आगे आ खड़े हुए.

मुनीर की इच्छा नहीं हो पाई पूरी

मतलब शहबाज शरीफ ने बेइज्जती करवाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने दी. ख़बर तो ये भी है कि मुनीर भी परेड देखना चाहते थे. मगर चाइनीज अथॉरिटी ने मुनीर के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया. मुनीर की सीट लगाना तो दूर शहबाज तक को तीसरी लाइन में फेंक दिया. जबकि जिनपिंग ने अपने साथ पुतिन और किम जोंग को जगह दी.

शहबाज़ के साथ बेइज्जती का संयोग कुछ ऐसा है कि कोई करता नहीं है मगर फिर भी हो जाती है. मसलन चीन में पुतिन से मुलाकात के दौरान शहबाज एक बार फिर अपना हेडफोन नहीं लगा पाए. इससे पहले ऐसी हरकत शहबाज़ ने साल 2022 में समरकंद में की थी. तब भी उनके सामने पुतिन ही बैठे थे. अब इसे संयोग ही कहें कि इस बार फिर पुतिन के सामने बेइज्जत होना पड़ा.

पुतिन के सामने झेलनी पड़ गई शर्मिंदगी

शर्मिंदगी से बचने के लिए शहबाज़ को मुद्दा डायवर्ट करना पड़ा. भारत के साथ रूस के रिश्तों की दुहाई देने पड़ी. खैर पुतिन के सामने बेचारगी वाला मुंह शहबाज भले ही बना लें. मगर पुतिन अक्लमंद आदमी हैं. आंखों देखी मक्खी नहीं खाने वाले हैं और वैसे भी पक्का शी-जिनपिंग ने समझाया होगा कि भिखमंगे पाकिस्तान से जितना दूर रहा जाए. अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान के झांसे में आने की कीमत चीन खुद सालों से भुगत रहा है.

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)