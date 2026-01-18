पाकिस्तान में 12 फरवरी को स्टूडेंट निकालेंगे सॉलिडैरिटी मार्च, फीस, उत्पीड़न और आत्महत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन

Advertisement
Student Solidarity March in Pakistan: पाकिस्तान में 12 फरवरी को स्टूडेंट सॉलिडैरिटी मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च फीस बढ़ोत्तरी, उत्पीड़न और आत्महत्याओं के खिलाफ होगा. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:10 AM IST
Pakistan Students Movement Latest News: पाकिस्तान में छात्र संगठनों ने 12 फरवरी को देशभर में स्टूडेंट सॉलिडैरिटी मार्च निकालने का ऐलान किया है. यह मार्च उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं, बढ़ती फीस और उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों के खिलाफ निकाला जाएगा. यह जानकारी पाकिस्तानी अख़बार डॉन की रिपोर्ट में सामने आई है.

इस स्टूडेंट सॉलिडैरिटी मार्च निकालने की घोषणा लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई. इसमें प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव (PSC) के महासचिव इकबाल खान, द स्टूडेंट्स हेराल्ड के संपादक काजी शहरयार, PSC की प्रवक्ता सारा अली, सूचना सचिव शेर अली, पूर्व उपाध्यक्ष अली रज़ा और जेकेएनएसएफ नेता मुजीब अकबर शामिल हुए.

पंजाब असेंबली तक निकाला जाएगा मार्च

छात्र संगठनों ने बताया कि लाहौर में यह मार्च गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पंजाब विधानसभा तक निकाला जाएगा. इसका मकसद छात्र आत्महत्याओं और विश्वविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल खान ने कहा कि छात्र लगातार मानसिक तनाव, अलगाव और अपमान का सामना कर रहे हैं. इसकी वजह सरकारी विश्वविद्यालयों में नौकरशाही रवैया है. जो छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. जबकि निजी विश्वविद्यालय केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई निजी संस्थान उच्च शिक्षा आयोग (HEC) की तय सीमा से अधिक छात्रों को दाखिला दे रहे हैं. वे अपने कई स्टूडेंट्स को जानबूझकर फेल कर देते हैं, ताकि पास करने के नाम पर उनसे एक्सट्रा वसूली की जा सके. 

'कॉलेज गेट से ही छात्रों का अपमान शुरू'

वहीं PSC की प्रवक्ता सारा अली ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश द्वार से ही अपमानित किया जाता है. सुरक्षा कर्मी उनसे अनावश्यक पूछताछ करते हैं. कॉलेजों में छात्रों से हेल्थ फंड लिया जाता है, लेकिन बदले में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती. यौन उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. न्याय की कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद नहीं है.

पूर्व उपाध्यक्ष अली रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 40 वर्षों से छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. जबकि छात्र संघ ही छात्रों की वास्तविक आवाज़ होते हैं. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी का यह मार्च छात्र संघों की बहाली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर निकाला जाएगा.

'हालात नहीं बदले तो तेज होगा आंदोलन'

छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले तो देशभर में आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने मांग की कि शिक्षा को व्यवसाय बनाने के बजाय छात्रों के अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

