Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

सब धुआं-धुआं... पाकिस्तानी सेना के शिविर पर बहुत बड़ा हमला, 20 PAK सैनिकों की मौत, वीडियो में देखें खौफनाक मंजर

Suicide attack kills Pakistani troops near Afghan border: अफगान सीमा के पास उत्तर वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर सुसाइड हमला हुआ है. दोहा में शांति वार्ता से ठीक पहले हुआ बहुत बड़ा हमला हुआ है. वीडियो में धुआं, गोलीबारी की आवाज सुनी जा सकती है. देखें वीडियो और जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 17, 2025, 02:39 PM IST
सब धुआं-धुआं... पाकिस्तानी सेना के शिविर पर बहुत बड़ा हमला, 20 PAK सैनिकों की मौत, वीडियो में देखें खौफनाक मंजर

Suicide attack In Pakistan: अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को उत्तर वजीरिस्तान के मिर अली इलाके में पाकिस्तानी सेना के हादी फोर्ट चेकपोस्ट पर भयानक सुसाइड हमला हुआ. विस्फोटक से लदी गाड़ी को मुख्य द्वार पर भिड़ा दिया गया, जिससे सब कुछ धुआं-धुआं हो गया. कम से कम 7 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हो गए, जबकि 13 अन्य घायल बताए जा रहे हैं.  ये घटना दोहा में पाक-अफगान शांति वार्ता से महज कुछ घंटे पहले की है, जिससे तनाव और बढ़ गया है.

विस्फोटक से लदी गाड़ी टकरा दिया 
ट्रटी वर्ल्ड और एजेंसियों के सोर्स के मुताबिक, शुक्रवार को ही उत्तर वजीरिस्तान में एक और हमला हुआ. आतंकियों ने सुरक्षा मुख्यालय पर धावा बोला है.आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने अनादोलू एजेंसी को बताया, "हमने हमला नाकाम कर दिया. चारों आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया" स्थानीय अधिकारी के अनुसार, विस्फोटक से लदी गाड़ी को मुख्य द्वार पर भिड़ाया गया. उसके बाद गोलीबारी हुई, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने हमलावरों को घुसने नहीं दिया. ऑपरेशन अभी भी जारी है, और चार आतंकी मारे जा चुके हैं.

वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
इस हमले का सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं. जिसमें भयानक नजारा दिख रहा है. एक वीडियो में तेज धमाके की आवाज के साथ काली धुंध छा जाती है और आसपास गोलीबारी की आवाजें गूंज रही हैं. @kamleshdabhhi ने एक्स पर एक पोस्ट में शेयर किया है, जिसमें धुंध के बीच गोलियां की आवाज आ रही है. इस पोस्ट में 20 सैनिकों की मौत बताई जा रही है. अभी तक आधिकारिक आंकड़े 7 मौतों का ही बता रहे हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Pakistan

