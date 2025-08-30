'हमने कुछ तो सही किया...', इस फेमस भारतीय कंपनी को धड़ाधड़ कॉपी कर रहा चीन, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
'हमने कुछ तो सही किया...', इस फेमस भारतीय कंपनी को धड़ाधड़ कॉपी कर रहा चीन, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

China News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें चीनी फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर सुजाता ब्रांड नाम से फूड प्रोसेसर बना रहे हैं. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोग तरह-तरह की टिप्पणी करने लगे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 30, 2025, 09:21 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि चीनी फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर सुजाता ब्रांड नाम से फूड प्रोसेसर बना रहे हैं. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोग तरह-तरह की टिप्पणी करने लगे. कुछ लोग तो चीन की मंशा पर सवाल खड़े करने लगे. इस वीडियो को एक्सपोर्टर  प्रकाश ददलानी ने शेयर किया और लिखा कि यह उत्पाद सुजाता का नकली वर्जन है. साथ ही कहा कि अगर चीन हमारी नकल कर रहा है तो हमने कुछ सही किया है.

इसके अलावा ददलानी ने लिखा कि सुजाता ब्रांड ने एक मानक स्थापित कर दिया है. चीनी फैक्ट्रियों में इसकी बेशर्मी से नकल की जा रही है लेकिन वे केवल ब्रांड की नकल कर सकते है, भारत की गुणवत्ता की नकल नहीं कर सकते हैं. 

सुजाता ने दिया जवाब
कुछ ने सवाल किया कि क्या भारतीय कंपनी ने उत्पादन का काम चीन को आउटसोर्स किया है. इसका जवाब देते कंपनी ने कहा यह 30 साल पुराना नेशनल/पैनासोनिक जूसर डिज़ाइन है जिसकी चीन की सैकड़ों फ़ैक्टरियों ने नकल की है और मुख्य रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान को निर्यात किया है. अब इसे उन बाज़ारों में सुजाता नाम से बेचा जा रहा है. भारत में भी यही सांचे मौजूद हैं, इसलिए सुजाता द्वारा इस मॉडल को चीन को आउटसोर्स करने का कोई मतलब नहीं है. उनका अपना जूसर डिजाइन कहीं बेहतर है. भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए सुजाता को सलाम और सम्मान, नकल चापलूसी का सबसे सच्चा रूप है.

कमेंट कर रहे हैं लोग
इस वीडियो पर एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि चीनी फैक्टरियां नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाज़ारों की जरूरतें पूरी करती हैं, जहां व्यापारिक घराने अक्सर भारतीय ब्रांड नाम और लोगो वाले उत्पादों की मांग करते हैं. जबकि एक ने लिखा कि मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि कमेंट सेक्शन में कई भारतीय यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि चीन किसी भारतीय ब्रांड की खुलेआम नकल कर रहा है. मुझे उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही अपनी हीन भावना से मुक्त हो जाएंगे और अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

