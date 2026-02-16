पाकिस्तान की हार बना सियासी मुद्दा, मोहसिन से क्यों नाराज हुए आसिम मुनीर? पुराने बयान को लेकर नकवी पर लटकी तलवार

Pakistan News: T20 विश्व कप में भारत मे पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. पाकिस्तान की ये हार केवल खेल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसका असर सियासी गलियारों में दिखना शुरू हो चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाक की हार का मामला केवल खेल तक नहीं रूका है, यह एक संवेदनशील सिविल–मिलिट्री मुद्दा बन चुका है. सूत्रों के अनुसार, इस खेल के कारण तनाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच देखने को मिल रहा है.

दरअसल, PCB के चेयरमैन नकवी और पाक के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच नाराजगी केवल भारत से पाक को मिली हार से जुड़ी नहीं है, बल्कि टीम की दबाव में खराब बल्लेबाजी को लेकर भी नाराजगी है. इसके साथ ही मैच से पहले पाकिस्तान सुपर लीग की पीस में नकवी का एक बयान भी सियासी विवाद का कारण बना है.

नकवी ने क्या कहा था?

दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी से ICC की धमकियों और भारत के साथ मैच को लेकर पाकिस्तान के रुख पर सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि न ही वह और न पाकिस्तान सरकार किसी से डरी हुई है. इसके अलावा नकवी ने यह भी कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी नहीं डरते. इसी बयान के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है और पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में इसको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है.

आसिम मुनीर की मोहसिन नकवी की नाराजगी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान बिना सेना प्रमुख की मंजूरी के दिया गया था. इसके कारण रावपिंडी में भी नाराजगी देखने को मिली. इधर, सरकार के करीबी लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर इस बात से नाराज हुए कि उनका नाम ऐसे मामलों में लिया गया, जो खेल से जुड़ा था. बताया जाता है कि पाकिस्तान में खेल जैसे विषयों पर सेना प्रमुख नाम बिना अनुमति के लेना अपराध है.

इसी बीच भारत से मिली हार ने मुद्दे को और गंभीर बना दिया है. सूत्रों का कहना है कि सेना नेतृत्व ने इस परिणाम को महज खेल की निराशा से कहीं अधिक गंभीरता से लिया. माना जाता है कि पाकिस्तान के कई सत्ताधारियों के लिए भारत के खिलाफ क्रिकेट एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है. ऐसे में टीम की अपर्याप्त तैयारी की धारण और तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी ने कथित तौर पर असंतोष को बढ़ा दिया है.

मुनीर ने पीएम शहबाज को बताई चिंताएं

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ को पीएम के सैन्य सचिव के माध्यम से अपनी चिंताएं बताईं. बताया यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने संदेश में पीसीबी के भीतर की गड़बड़ियों को उजागर किया है. इसमें टीम की तैयारी संबंधी मुद्दे और अनावश्यक रूप से आक्रामक सार्वजनिक बयानबाजी शामिल है.

खतरे में मोहसिन नकवी की कुर्सी

इस घटनाओं के बाद पाकिस्तान में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सरकार के भीतर चल रही बातों की जानकारी रखने वाले अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि हालात को शांत करने और मामले को दबाने के लिए पीएम पीसीबी में बदलाव पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, अभी इस पूरे मामले में अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं जारी किया गया है.

