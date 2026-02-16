Advertisement
trendingNow13111880
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान की हार बना सियासी मुद्दा, मोहसिन से क्यों नाराज हुए आसिम मुनीर? पुराने बयान को लेकर नकवी पर लटकी तलवार

पाकिस्तान की हार बना सियासी मुद्दा, मोहसिन से क्यों नाराज हुए आसिम मुनीर? पुराने बयान को लेकर नकवी पर लटकी तलवार

15 फरवरी को टी20 विश्वकप में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी है. पाकिस्तान की ये हार केवल खेल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसका असर सियासी गलियारों में दिखना शुरू हो चुका है. यह भी बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के बीच तनाव है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की हार बना सियासी मुद्दा, मोहसिन से क्यों नाराज हुए आसिम मुनीर? पुराने बयान को लेकर नकवी पर लटकी तलवार

Pakistan News: T20 विश्व कप में भारत मे पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. पाकिस्तान की ये हार केवल खेल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसका असर सियासी गलियारों में दिखना शुरू हो चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाक की हार का मामला केवल खेल तक नहीं रूका है, यह एक संवेदनशील सिविल–मिलिट्री मुद्दा बन चुका है. सूत्रों के अनुसार, इस खेल के कारण तनाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच देखने को मिल रहा है. 

दरअसल, PCB के चेयरमैन नकवी और पाक के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच नाराजगी केवल भारत से पाक को मिली हार से जुड़ी नहीं है, बल्कि टीम की दबाव में खराब बल्लेबाजी को लेकर भी नाराजगी है. इसके साथ ही मैच से पहले पाकिस्तान सुपर लीग की पीस में नकवी का एक बयान भी सियासी विवाद का कारण बना है. 

नकवी ने क्या कहा था? 

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी से ICC की धमकियों और भारत के साथ मैच को लेकर पाकिस्तान के रुख पर सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि न ही वह और न पाकिस्तान सरकार किसी से डरी हुई है. इसके अलावा नकवी ने यह भी कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी नहीं डरते. इसी बयान के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है और पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में इसको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है. 

आसिम मुनीर की मोहसिन नकवी की नाराजगी 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान बिना सेना प्रमुख की मंजूरी के दिया गया था. इसके कारण रावपिंडी में भी नाराजगी देखने को मिली. इधर, सरकार के करीबी लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर इस बात से नाराज हुए कि उनका नाम ऐसे मामलों में लिया गया, जो खेल से जुड़ा था. बताया जाता है कि पाकिस्तान में खेल जैसे विषयों पर सेना प्रमुख नाम बिना अनुमति के लेना अपराध है. 

इसी बीच भारत से मिली हार ने मुद्दे को और गंभीर बना दिया है. सूत्रों का कहना है कि सेना नेतृत्व ने इस परिणाम को महज खेल की निराशा से कहीं अधिक गंभीरता से लिया. माना जाता है कि पाकिस्तान के कई सत्ताधारियों के लिए भारत के खिलाफ क्रिकेट एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है. ऐसे में टीम की अपर्याप्त तैयारी की धारण और तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी ने कथित तौर पर असंतोष को बढ़ा दिया है. 

यह भी पढ़ें: जेल के अंदर मार नहीं पाए तो 'ब्लाइंड' बनाने की साजिश! इमरान को अस्पताल में इलाज की इजाजत देगा मुनीर? अडियाला जेल की इनसाइड स्टोरी

मुनीर ने पीएम शहबाज को बताई चिंताएं 

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ को पीएम के सैन्य सचिव के माध्यम से अपनी चिंताएं बताईं. बताया यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने संदेश में पीसीबी के भीतर की गड़बड़ियों को उजागर किया है. इसमें टीम की तैयारी संबंधी मुद्दे और अनावश्यक रूप से आक्रामक सार्वजनिक बयानबाजी शामिल है. 

खतरे में मोहसिन नकवी की कुर्सी

इस घटनाओं के बाद पाकिस्तान में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सरकार के भीतर चल रही बातों की जानकारी रखने वाले अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि हालात को शांत करने और मामले को दबाने के लिए पीएम पीसीबी में बदलाव पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, अभी इस पूरे मामले में अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं जारी किया गया है. 

यह भी पढ़ें: 7 दिन में बलूच कैदियों को रिहा करो, वरना तुम्हारे सैनिकों को मार डालेंगे...BLA ने मुनीर की सेना के 7 जवानों को बनाया बंधक, पाकिस्तान में हड़कंप

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup

Trending news

भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
HAMMER weapon system
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
Jammu Kashmir
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली