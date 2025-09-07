Stop Stop वरना! दिल्ली जितनी आबादी वाले देश ने दे डाली चीन को खुली चुनौती, 1000 Kg मछली फेंककर भागा 'ड्रैगन'; फिर...

China Taiwan Tension: ताइवान के कोस्टगार्ड (Taiwan coast guard) ने बीती रात पेनघू काउंटी के बाहरी इलाके में प्रतिबंधित जल क्षेत्र में दाखिल हुई अनाम चीनी फिशिंग बोट यानी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया. फोकस ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक, मछली पकड़ने वाली नाव ने ताइवान के अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करते हुए बोट की तलाशी देने से इनकार किया और भागने लगा. जिसके बाद बोट के सेलर को दौड़ाकर दबोच लिया गया.

एक मीट्रिक टन मछली पानी में फेंकी

सीजीए (CGA) की किनमेन-मात्सु-पेनघू यूनिट ने प्रेस नोट में कहा, बोट पहले पहल शुक्रवार को ताइवान के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर ज़ियाओमेन से लगभग 26 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में दिखी. हमने एक गश्ती नाव भेजी तो पता चला कि चीनी युद्ध पोत पर उसका नाम लिखा था. बोट को रुकने का आदेश दिया गया तो उसने स्पीड बढ़ा दी. अधिकारियों ने पीछा किया, रेडियो पर वार्निंग जारी कीं. नाव में 15 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें झुआंग उपनाम वाला एक कप्तान भी शामिल था. उन्होंने बताया कि पीछा करने के दौरान लगभग एक मीट्रिक टन मछली पानी में फेंक दी गई.

इस इलाके में सबसे ज्यादा घुसपैठ

फोकस ताइवान के अनुसार, मामले की जांच ताइवान क्षेत्र और मुख्यभूमि क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के तहत की जा रही है. सीजीए ने बताया चीन के फिशिंग इंडस्ट्री को देखते हुए हमने गश्त बढ़ा दी गई है, क्योंकि क्षेत्र में अधिक चीनी जहाज आ गए हैं.

चीनी तट रक्षक बलों की घुसपैठ की बात करें तो बीते कुछ सालों में खासकर डोंगशा और किनमेन के आसपास ज्यादा घुसपैठ हुई है. सीजीए ने इन घुसपैठों को दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अस्थिर करने के चीन के व्यापक अभियान का हिस्सा बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास निर्माण के प्रयासों को कमजोर करता है. ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए, सीजीए ने कहा कि ताइवान की संप्रभुता को बनाए रखने और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए डोंगशा एरिया में बड़े गश्ती जहाजों को तैनात लगातार की जाएगी. ताइवान प्रशासन ने अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों से ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्वतंत्रता और स्थिरता की रक्षा के लिए एक साथ खड़े होने का भी आग्रह किया.