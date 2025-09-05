चीन इस देश पर कभी भी कर सकता है हमला! 17 लड़ाकू विमान, 9 नौसैनिक जहाजों से मचाया तांडव! 9 एयरक्राप्ट ने पार किया बॉर्डर
Advertisement
trendingNow12909796
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीन इस देश पर कभी भी कर सकता है हमला! 17 लड़ाकू विमान, 9 नौसैनिक जहाजों से मचाया तांडव! 9 एयरक्राप्ट ने पार किया बॉर्डर

China and Taiwan tensions: चीन और ताइवान के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा था, अब और बढ़ गया है. चीन लगातार अपनी ताकत ताइवान को आए दिन दिखाता रहता है इस बार उसने हद कर दी. जानें पूरी बात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 05, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन इस देश पर कभी भी कर सकता है हमला! 17 लड़ाकू विमान, 9 नौसैनिक जहाजों से मचाया तांडव! 9 एयरक्राप्ट ने पार किया बॉर्डर

Taiwan detects Chinese military aircraft vessels ships: चीन और ताइवान के बीच रिश्तें दिनोंदिन खराब होते जा रहे हैं. ताइवान के तमाम चेतावनी के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. ताजा मामला शुक्रवार का है, जब ताइवान ने एक बार फिर चीन की सैन्य हरकतों को लेकर सख्त चेतावनी दी है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय (MND) ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे तक (स्थानीय समय) चीन के 17 सैन्य विमान, 9 नौसैनिक जहाज और 2 अन्य जहाज ताइवान की सीमा के आसपास मंडरा रहे थे.

9 उड़ानों ने मध्य रेखा पार की 
इनमें से 9 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार कर उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में घुसपैठ किए. जिसके बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, “17 पीएलए विमान, 9 पीएलएएन जहाज और 2 अन्य जहाज आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास देखे गए. 17 में से 9 उड़ानों ने मध्य रेखा पार की और उत्तरी व दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में घुसे. हमने स्थिति पर नजर रखी और तुरंत जवाबी कार्रवाई की.”  

ताइवान का सख्त रुख,  सेना को पूरी तरह किया अलर्ट 
चीन की इस हरकत के जवाब में ताइवान ने अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट पर रखा. ताइवान ने अपने लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और तट-आधारित मिसाइल सिस्टम को तैनात कर स्थिति पर कड़ी नजर रखी. इससे पहले गुरुवार को भी ताइवान ने 6 चीनी सैन्य विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 1 अन्य जहाज को अपनी सीमा के पास देखा था, जिसमें 2 विमानों ने उत्तरी ADIZ में प्रवेश किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति लाई की चेतावनी
इस बीच, ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने ने चीन की इन गतिविधियों को ताइवान की संप्रभुता और वैश्विक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया.उन्होंने सैन्य अधिकारियों की एक सभा में कहा, “आज का सुरक्षा माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है.चीन ने ताइवान स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं. यह ताइवान की आजादी और लोकतंत्र के साथ-साथ वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है.” लाई ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, “द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 2 सितंबर की नौसैनिक लड़ाई तक, एक ही सबक मिलता है: एकता से जीत होती है, और आक्रामकता हमेशा हारती है.”

चीन की रणनीति और बढ़ता तनाव
चीन लंबे समय से ताइवान पर दबाव बनाने के लिए “ग्रे जोन टैक्टिक्स” का इस्तेमाल कर रहा है.इसमें बिना युद्ध की घोषणा के सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर दबाव बनाना शामिल है.हाल ही में बीजिंग में रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं की मौजूदगी में हुई सैन्य परेड ने ताइवान स्ट्रेट में तनाव को और बढ़ा दिया है.ताइवान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और वैश्विक समुदाय से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

china taiwan clash

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;