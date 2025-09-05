चीन इस देश पर कभी भी कर सकता है हमला! 17 लड़ाकू विमान, 9 नौसैनिक जहाजों से मचाया तांडव! 9 एयरक्राप्ट ने पार किया बॉर्डर

Taiwan detects Chinese military aircraft vessels ships: चीन और ताइवान के बीच रिश्तें दिनोंदिन खराब होते जा रहे हैं. ताइवान के तमाम चेतावनी के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. ताजा मामला शुक्रवार का है, जब ताइवान ने एक बार फिर चीन की सैन्य हरकतों को लेकर सख्त चेतावनी दी है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय (MND) ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे तक (स्थानीय समय) चीन के 17 सैन्य विमान, 9 नौसैनिक जहाज और 2 अन्य जहाज ताइवान की सीमा के आसपास मंडरा रहे थे.

9 उड़ानों ने मध्य रेखा पार की

इनमें से 9 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार कर उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में घुसपैठ किए. जिसके बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, “17 पीएलए विमान, 9 पीएलएएन जहाज और 2 अन्य जहाज आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास देखे गए. 17 में से 9 उड़ानों ने मध्य रेखा पार की और उत्तरी व दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में घुसे. हमने स्थिति पर नजर रखी और तुरंत जवाबी कार्रवाई की.”

ताइवान का सख्त रुख, सेना को पूरी तरह किया अलर्ट

चीन की इस हरकत के जवाब में ताइवान ने अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट पर रखा. ताइवान ने अपने लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और तट-आधारित मिसाइल सिस्टम को तैनात कर स्थिति पर कड़ी नजर रखी. इससे पहले गुरुवार को भी ताइवान ने 6 चीनी सैन्य विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 1 अन्य जहाज को अपनी सीमा के पास देखा था, जिसमें 2 विमानों ने उत्तरी ADIZ में प्रवेश किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति लाई की चेतावनी

इस बीच, ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने ने चीन की इन गतिविधियों को ताइवान की संप्रभुता और वैश्विक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया.उन्होंने सैन्य अधिकारियों की एक सभा में कहा, “आज का सुरक्षा माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है.चीन ने ताइवान स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं. यह ताइवान की आजादी और लोकतंत्र के साथ-साथ वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है.” लाई ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, “द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 2 सितंबर की नौसैनिक लड़ाई तक, एक ही सबक मिलता है: एकता से जीत होती है, और आक्रामकता हमेशा हारती है.”

चीन की रणनीति और बढ़ता तनाव

चीन लंबे समय से ताइवान पर दबाव बनाने के लिए “ग्रे जोन टैक्टिक्स” का इस्तेमाल कर रहा है.इसमें बिना युद्ध की घोषणा के सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर दबाव बनाना शामिल है.हाल ही में बीजिंग में रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं की मौजूदगी में हुई सैन्य परेड ने ताइवान स्ट्रेट में तनाव को और बढ़ा दिया है.ताइवान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और वैश्विक समुदाय से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है.