ताइवान प्लान या सत्ता का डर? धड़ाधड़ मिलिट्री कमांडरों को क्यों हटा रहे हैं जिनपिंग, अब तक 70 की छीनी कुर्सी

Why is Xi Jinping removing his military generals: चीन में शी जिनपिंग चुन-चुनकर जनरल समेत सेना के बड़े-बड़े अफसरों को हटा रहे हैं. चीन के राष्ट्रपति के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या जिनपिंग को अपने ही जनरल से डर लगता है? जिनपिंग के आदेश पर चीन के 19 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इन अधिकारियों में से 9 चीन की थलसेना और नौसेना के वरिष्ठ कमांडर हैं. ये फैसला चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सालाना बैठक से ठीक पहले लिया गया है. इसी वजह से माना जा रहा है कि ये सिर्फ बर्खास्तगी नहीं बल्कि फौज के जनरलों को जिनपिंग का सख्त संदेश है. सैन्य अधिकारियों के साथ ही साथ जिन प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है वो भी चीन के अहम विभागों में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे.

बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल मार्च 2023 में शुरु हुआ था और तभी से जिनपिंग लगातार चीन के सैन्य कमांडरों की बलि ले रहे हैं. पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में 10 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था. जनवरी के महीने में जिनपिंग ने सबसे वरिष्ठ जनरल झांग यूशिया को बर्खास्त किया था और अब 9 जनरलों पर जिनपिंग के ऑर्डर की गाज गिरी है.

जिनपिंग को अपने जनरलों से लगता है डर

हर बार एक ही दलील दी जाती है कि फलां अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त था लेकिन सच ये है कि जिनपिंग के अंदर फौजी अफसरों की बढ़ती ताकत और उनकी बगावत का डर है. अगर आप चीन की फौज के हालात को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस लाल पलटन के अंदर जिनपिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है. अब हम आपके लिए चीनी फौज की इसी नाराजगी का विश्लेषण करने जा रहे हैं.

इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह वो भेदभाव है जो जिनपिंग लगातार करते आ रहे हैं. जिनपिंग का मकसद है कि अगले साल तक वो ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं. इस मकसद को पूरा करने के लिए जिनपिंग ने अपने करीबी कमांडरों को ऊंचे ओहदे दे दिए हैं. वरिष्ठ अधिकारियों को या तो बर्खास्त कर दिया है या फिर उनकी जिम्मेदारियां सीमित कर दी हैं. फौज के अंदर नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह है जिनपिंग के फेवरेट अधिकारियों का फौज के मामलों में दखल. जिनपिंग के ये खास अधिकारी लगातार बजट से लेकर अहम मुद्दों पर फौज के कमांडरों की अनदेखी कर रहे हैं.

जिनपिंग को भी फौज के अंदर सुलगती बगावत का सच पता है. इसी वजह से जिनपिंग एक के बाद एक उन सभी कमांडरों को हटा रहे हैं जिनकी फौज पर पकड़ है और वो बगावत जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं. अपने तीसरे कार्यकाल में जिनपिंग ने चीन की थलसेना के 70 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडरों को बर्खास्त कर दिया है. कुछ अधिकारियों को जेल भी भेजा जा चुका है.

जिनपिंग से असंतुष्ट क्यों हो रही है फौज?

ये तथ्य और आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि चीन में फौज का एक बड़ा धड़ा जिनपिंग से संतुष्ट नहीं है. वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को ना सिर्फ हटाया जा रहा है बल्कि उन्हें समाज के अंदर बदनाम भी किया जा रहा है. इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है. किस तरह जिनपिंग की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड अपनी ही फौज पर निशाना साध रही है. ये समझने के लिए आपको चीन की फौज के अखबार PLA DAILY का हालिया संपादकीय ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए.

इस लेख में कहा गया, 'जनवरी में बर्खास्त किए गए सैन्य अधिकारियों पर लिखे गए इस संपादकीय में कहा गया था. जिनपिंग सरकार ने जिन सैन्य कमांडरों को हटाया है वो फौज के दामन पर धब्बा बन गए हैं. ये अधिकारी अब कम्युनिस्ट कहलाने लायक नहीं रह गए हैं . इन अधिकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों से समझौता किया है.'

कहा जाता है एक फौजी अपने साथ हुए अन्याय को सह लेता है लेकिन जब फौज की इज्जत पर दाग लगाया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाता. यही चीन की फौज में हो रहा है. जहां बदनामी करने वाले प्रोपेगेंडा की वजह से नाराजगी का स्तर लगातार बढ़ रहा है.

बगावत सूंघ लेते हैं चीनी राष्ट्रपति

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जिनपिंग की पकड़ मजबूत हो चुकी है. अब उनका मकसद फौज को अपने शिकंजे में कसना है ताकि चीन में ऐसी कोई भी शक्ति ना बचे जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सके. जिनपिंग के अंदर बैठे फौज के इस डर की एक और वजह भी है. ये वजह है जिनपिंग और फौज का वो अतीत जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति आंख मूंद कर अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं.

वर्ष 2013 में जब जिनपिंग ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था तब उनके खिलाफ चीन की फौज के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे. तकरीबन 2 साल तक जिनपिंग की सत्ता और फौज के जनरलों के बीच तनाव का दौर बरकरार रहा था. इस दौरान चीन की फौज के दो वरिष्ठ जनरलों ने सीधे जिनपिंग को चुनौती देनी शुरु कर दी थी. बगावत की इसी कोशिश को कुचलने के लिए जिनपिंग ने इन दोनों जनरलों को सेवा से हटा दिया था. यही वो वक्त था जब से चीन की फौज पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरु कर दिया था.

बगावत एक ऐसी चीज है जिसे जिनपिंग सूंघ लेते हैं. यही वजह है कि जब-जब कोई सैन्य कमांडर फौज में बड़ा ओहदा या समर्थन हासिल करता नजर आता है. तब उसके ऊपर जिनपिंग के कथित भ्रष्टाचार वाली दलील की तलवार चल जाती है. जिनपिंग की इसी दबदबे वाली फितरत को लेकर उनकी ही पार्टी की एक नेता साई जिया ने एक अहम टिप्पणी की थी.

चीन में आला अफसरों की गंभीर कमी

साई ज़िया ने कहा था कि जिनपिंग एक ऐसे माफिया हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मूल विचारों को कुचल दिया है. जिनपिंग के सिस्टम में सिर्फ वही शख्स जिंदा रह पाता है जो उनका गुलाम बन जाए. इस टिप्पणी के सामने आने के बाद साई जिया को देश निकाला दे दिया गया था.

अपना दबदबा कायम करने के लिए जिनपिंग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उनका ये जुनून चीन की फौज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है. चीन की फौज पर जिनपिंग की नीतियों का क्या असर हुआ है. ये समझने के लिए आपको ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक की रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए.

इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के एक आकलन में बताया गया है कि वरिष्ठ कमांडरों को हटाने की वजह से चीन की थलसेना में वरिष्ठ अफसरों की संख्या में 48 प्रतिशत तक कमी पैदा हो गई है. थिंक टैंक के मुताबिक कमांड ढांचे में कमी का सीधा असर फौज के प्रदर्शन पर पड़ता है. कमांडिंग अफसरों की ये कमी ही वो वजह है जिसके चलते अब तक चीन ने ताइवान के मुद्दे पर बड़ा कदम नहीं उठाया है.

चीन का आधुनिक इतिहास बताता है कि जब जब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने हद पार की है तो उसके परिणाम बहुत बुरे हुए हैं. माओ जेडॉन्ग ने समाज सुधार के नाम पर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी जिसकी वजह से चीन ने 2 साल तक अकाल का सामना किया था. अब उसी राह पर जिनपिंग चलते नजर आ रहे हैं. फर्क इतना है कि माओ के दौर का दर्द चीन के नागरिकों ने सहा और जिनपिंग की सनक की कीमत लाल फौज चुका रही है.